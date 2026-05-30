Uniunea Economică Eurasiatică cere un referendum în Armenia privind aderarea la UE. Vladimir Putin, printre susținătorii demersului

Liderii Uniunii Economice Eurasiatice, între care preşedintele rus Vladimir Putin, au cerut vineri, cu prilejul unui summit în Kazahstan, ca Armenia să decidă prin referendum în privinţa aderării sale la UE sau a menţinerii în această uniune regională, relatează AFP, preluat de Agerpres.

Vladimir Putin a estimat deja la începutul lui mai că ar fi „logic” ca armenii să se pronunţe asupra acestei chestiuni într-un referendum.

„Împărtăşim poziţia privind necesitatea de a organiza cât mai repede un referendum naţional în Republica Armenia privind aderarea la Uniunea Europeană sau menţinerea ţării în Uniunea Economică Eurasiatică”, au afirmat preşedinţii rus, belarus, kazah şi kârgâz într-o declaraţie comună publicată vineri de Kremlin.

Potrivit acestui comunicat, demersurile angajate de Armenia pentru a se alătura Uniunii Europene prezintă „riscuri substanţiale pentru securitatea economică a statelor membre ale Uniunii Economice Eurasiatice”.

Armenia şi Rusia sunt din punct de vedere tehnic aliate, dar Erevanul îi reproşează Moscovei că nu a ajutat-o în timpul războiului cu Azerbaidjanul din 2023 şi încearcă să se apropie de UE şi SUA.

Armenia şi-a suspendat participarea la un pact de securitate regional cu Rusia.

Anul trecut, Armenia a adoptat o lege prin care îşi declară oficial intenţia de a candida la aderarea la UE, în continuarea unui parteneriat înnodat în 2017.

Dar Erevanul nu a făcut încă acest pas, în timp ce Moscova a avertizat că ţării i-ar fi „imposibil” să adere la UE, având în vedere legăturile foarte strânse cu economia rusă.

Armenii sunt chemaţi la urne pe 7 iunie pentru alegeri legislative cu valoare de test pentru susţinerea populaţiei faţă de noua orientare geopolitică a premierului Nikol Paşinian.

