Live TV

Uniunea Economică Eurasiatică cere un referendum în Armenia privind aderarea la UE. Vladimir Putin, printre susținătorii demersului

Data actualizării: Data publicării:
Pasinian putin
Foto: Profimedia Images

Liderii Uniunii Economice Eurasiatice, între care preşedintele rus Vladimir Putin, au cerut vineri, cu prilejul unui summit în Kazahstan, ca Armenia să decidă prin referendum în privinţa aderării sale la UE sau a menţinerii în această uniune regională, relatează AFP, preluat de Agerpres. 

Vladimir Putin a estimat deja la începutul lui mai că ar fi „logic” ca armenii să se pronunţe asupra acestei chestiuni într-un referendum. 

„Împărtăşim poziţia privind necesitatea de a organiza cât mai repede un referendum naţional în Republica Armenia privind aderarea la Uniunea Europeană sau menţinerea ţării în Uniunea Economică Eurasiatică”, au afirmat preşedinţii rus, belarus, kazah şi kârgâz într-o declaraţie comună publicată vineri de Kremlin.

Potrivit acestui comunicat, demersurile angajate de Armenia pentru a se alătura Uniunii Europene prezintă „riscuri substanţiale pentru securitatea economică a statelor membre ale Uniunii Economice Eurasiatice”. 

Armenia şi Rusia sunt din punct de vedere tehnic aliate, dar Erevanul îi reproşează Moscovei că nu a ajutat-o în timpul războiului cu Azerbaidjanul din 2023 şi încearcă să se apropie de UE şi SUA. 

Armenia şi-a suspendat participarea la un pact de securitate regional cu Rusia. 

Anul trecut, Armenia a adoptat o lege prin care îşi declară oficial intenţia de a candida la aderarea la UE, în continuarea unui parteneriat înnodat în 2017.

Dar Erevanul nu a făcut încă acest pas, în timp ce Moscova a avertizat că ţării i-ar fi „imposibil” să adere la UE, având în vedere legăturile foarte strânse cu economia rusă. 

Armenii sunt chemaţi la urne pe 7 iunie pentru alegeri legislative cu valoare de test pentru susţinerea populaţiei faţă de noua orientare geopolitică a premierului Nikol Paşinian. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sgtgbsrgtbrs
1
Alertă majoră. O dronă rusească a lovit un bloc din Galați: sunt 2 răniți. A fost...
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova
2
„Nu există probe”: reacția Rusiei după acuzațiile privind drona căzută la Galați. Ce...
profimedia-1019040261
3
Scenariul „foarte realist” care îngrijorează Moscova: arsenalul sovietic al Venezuelei...
drapel nato langa ale aliatilor
4
Prima reacție a NATO după ce o dronă rusească a lovit un bloc cu 10 etaje din Galați
robert fico face declaratii
5
Premierul slovac, Robert Fico, despre prăbușirea dronei pe un bloc de locuințe la Galați...
Primul om care l-a văzut pe Michael Schumacher după accident a rupt tăcerea: ”Ce am văzut m-a șocat. Era incredibil”
Digi Sport
Primul om care l-a văzut pe Michael Schumacher după accident a rupt tăcerea: ”Ce am văzut m-a șocat. Era incredibil”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
French President Emmanuel Macron Hosts A Lunch For The commemoration Of The 100th Anniversary Of The End Of The First World War
Washington Post, despre drona rusească prăbușită în Galați: Putin este încolțit și atacă violent. Trump nu-și joacă bine cartea
Russian President Putin Victory Day News Conference
Putin susține că Rusia „nu a ameninţat niciodată şi nu ameninţă statele europene”: „Tot ceea ce ele fac este să continue confruntarea”
rusia ucraina
Putin anunță că Rusia este pregătită să reia negocierile cu Ucraina, în timp ce Kievul lovește infrastructura energetică rusă
blocul din galati lovit de drona
Drona prăbuşită la Galaţi era rusească, confirmă NATO
volodimir zelenski face declaratii
Zelenski speră ca primul cluster de negociere pentru aderarea Ucrainei la UE să fie deschis în iunie
Recomandările redacţiei
pucheanu psd
Reacția primarului PSD al Galațiului la declarația lui Sorin...
Vladimir Lipaev, ambasadorul rus la București
Dronă prăbuşită în Galaţi. Mesajul ironic al Ambasadei Rusiei la...
radu miruta
Radu Miruță: „Politicienii au creat așteptări nerealiste. Nu avem...
natanz uzina iran
Țara care s-a oferit să preia stocul de uraniu îmbogățit al...
Ultimele știri
Sanda Ţăranu, una dintre figurile emblematice ale televiziunii româneşti, a murit la vârsta de 87 de ani
„Nu pierdem niciun ban din SAFE”, dă asigurări Miruță. Proiectul pentru transportoarele Piranha nu a fost aprobat: „Preț aproape dublu”
Precizările lui Emil Boc, după ce frații Tate au spus că vor să cumpere Hotelul Continental. „Restul: poveşti, cancan, nu discutăm”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Imagini rare cu Romina Gingașu și Piero Ferrari. Ce se ascunde în spatele uneia dintre cele mai comentate...
Cancan
Putin, primele DECLARAȚII despre drona căzută pe un bloc din Galați: 'Rusia e pregătită să facă o...' 😲
Fanatik.ro
Posibili adversari în Conference League pentru FCSB. Cum arată traseul european pentru echipa lui Gigi Becali
editiadedimineata.ro
Observatorul European pentru Media Digitală avertizează asupra creșterii dezinformării bazate pe identitate
Fanatik.ro
Fosta iubită a unui celebru fotbalist va fi concurentă la Insula Iubirii. Cum se descrie frumoasa vedetă
Adevărul
Un angajat al primăriei a găsit din întâmplare lingouri de aur de 40.000 de euro în timp ce tundea iarba
Playtech
Orașul-cheie din România pentru securitatea ţării și a NATO. Este considerat „călcâiul lui Ahile”
Digi FM
Lucian Mîndruță, mesaj pentru Nicușor Dan: „Trebuia să fii pe bloc, în Galați, cu bucăți din dronă în mână...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
E scandal în Spania! Atletico Madrid ”așteaptă să anunțe oficial” transferul lui Lamine Yamal
Pro FM
Thalía, declarații dureroase la 15 ani de la moartea mamei sale: „Mi-e foarte dor de tine, încă am instinctul...
Film Now
Pus pe lista neagră la Hollywood pentru că nu a vrut să-și sărute colegele actrițe în filme: “Am pierdut...
Adevarul
La 74 de ani, se trezește la 4 dimineața și merge la serviciu: povestea pensionarei care a uimit un manager...
Newsweek
627 lei în plus la pensie pentru un pensionar. Instanța i-a dat puncte bonus pentru stagiul aferent grupelor
Digi FM
Cine sunt răniții din incidentul cu dronă din Galați: "Starea doamnei e bună, e îngrijorată pentru copil"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Ce a făcut un câine imediat după ce stăpâna sa a alunecat și a căzut. Gestul patrupedului a emoționat-o: „A...
Film Now
Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones, emoțiile unor părinți fericiți. Ce motiv de mândrie le-a dat Carys...
UTV
Theo Rose și Anghel Damian au postat imagini romantice de la Cannes. „Te iubesc, omule!”