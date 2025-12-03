Uniunea Europeană a făcut primul pas spre confiscarea activelor rusești: Ucraina are nevoie de 135 de miliarde de euro în 2026-2027

Colegiul Comisiei Europene a aprobat un „credit potențial de reparații” pentru Ucraina, ceea ce presupune confiscarea activelor rusești înghețate. Anunțul în acest sens a fost făcut chiar de către șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen.

„Am discutat și apoi am acceptat propunerile privind un eventual credit de reparații”, a declarat ea în cadrul unei conferințe de presă la Bruxelles. „Conform estimărilor FMI, Ucraina va avea nevoie de 135 de miliarde de euro pentru anii 2026 și 2027. Acești bani sunt necesari pentru a susține funcționarea statului și a instituțiilor civile, precum și pentru a continua rezistența pe câmpul de luptă”.

CE a propus o alternativă la exproprierea activelor Federației Ruse sub forma unui împrumut în euro în valoare de 90 de miliarde de euro, care va acoperi două treimi din nevoile Kievului.

Amintim, propunerea UE, susținută de cancelarul german Friedrich Merz, prevede transformarea activelor statului rus în valoare de 140 de miliarde de euro deținute în Belgia într-un „împrumut de reparații” pentru a sprijini financiar Kievul anul viitor.

Majoritatea țărilor UE susțin planul, iar unele au criticat Belgia pentru că l-a blocat. Belgia susține că o astfel de măsură ar pune în pericol acordul de pace pe termen scurt și ar risca să atragă acțiuni legale din partea Rusiei în viitor.

Rusia a condamnat propunerea, iar unul dintre bancherii săi de top a amenințat UE cu 50 de ani de litigii în cazul în care ideea va deveni realitate. Comisia Europeană urmează să prezinte soluții pentru ieșirea din impas, dar Maxime Prevot s-a plâns că textul prezentat miercuri „nu răspunde în mod satisfăcător preocupărilor noastre”.

Țările UE au utilizat deja profiturile generate de aproximativ 210 miliarde de euro din activele rusești înghețate pentru a finanța apărarea Ucrainei în urma invaziei pe scară largă din februarie 2022. Însă utilizarea activelor în sine s-a dovedit a fi mult mai controversată.

