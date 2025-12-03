Live TV

Uniunea Europeană a făcut primul pas spre confiscarea activelor rusești: Ucraina are nevoie de 135 de miliarde de euro în 2026-2027

Data publicării:
profimedia-1035721143
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Foto: Profimedia Images

Colegiul Comisiei Europene a aprobat un „credit potențial de reparații” pentru Ucraina, ceea ce presupune confiscarea activelor rusești înghețate. Anunțul în acest sens a fost făcut chiar de către șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen.

„Am discutat și apoi am acceptat propunerile privind un eventual credit de reparații”, a declarat ea în cadrul unei conferințe de presă la Bruxelles. „Conform estimărilor FMI, Ucraina va avea nevoie de 135 de miliarde de euro pentru anii 2026 și 2027. Acești bani sunt necesari pentru a susține funcționarea statului și a instituțiilor civile, precum și pentru a continua rezistența pe câmpul de luptă”.

CE a propus o alternativă la exproprierea activelor Federației Ruse sub forma unui împrumut în euro în valoare de 90 de miliarde de euro, care va acoperi două treimi din nevoile Kievului.

Amintim, propunerea UE, susținută de cancelarul german Friedrich Merz, prevede transformarea activelor statului rus în valoare de 140 de miliarde de euro deținute în Belgia într-un „împrumut de reparații” pentru a sprijini financiar Kievul anul viitor.

Majoritatea țărilor UE susțin planul, iar unele au criticat Belgia pentru că l-a blocat. Belgia susține că o astfel de măsură ar pune în pericol acordul de pace pe termen scurt și ar risca să atragă acțiuni legale din partea Rusiei în viitor.

Rusia a condamnat propunerea, iar unul dintre bancherii săi de top a amenințat UE cu 50 de ani de litigii în cazul în care ideea va deveni realitate. Comisia Europeană urmează să prezinte soluții pentru ieșirea din impas, dar Maxime Prevot s-a plâns că textul prezentat miercuri „nu răspunde în mod satisfăcător preocupărilor noastre”.

Țările UE au utilizat deja profiturile generate de aproximativ 210 miliarde de euro din activele rusești înghețate pentru a finanța apărarea Ucrainei în urma invaziei pe scară largă din februarie 2022. Însă utilizarea activelor în sine s-a dovedit a fi mult mai controversată.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin
1
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale...
artan
2
A murit Adrian Pleșca, zis și Artan, membru fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan
băzăvan
3
Bărbatul care i-a strigat lui Călin Georgescu „marș la Moscova” a depus plângere după ce...
Pe ce liste votezi pentru Primăria Capitalei. Foto Getty Images
4
Ordine schimbată între primii trei clasați în ultimul sondaj pentru alegerile de la...
Bolivia la paz
5
Un stat sud-american elimină obligativitatea vizei pentru români, pentru a încuraja...
Englezii s-au convins, după ce l-au văzut pe Radu Drăgușin din nou pe teren
Digi Sport
Englezii s-au convins, după ce l-au văzut pe Radu Drăgușin din nou pe teren
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ministrul belgian de externe, Maxime Prévot
Belgia își menține poziția și îndeamnă Europa să renunțe la împrumutul pentru Ucraina din activele Rusiei: „Ar însemna falimentul”
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
Negocierile de pace, aruncate în aer, din nou. Delegația lui Trump nu se mai întâlnește cu Zelenski după discuțiile cu Putin
Kiev
Ucrainenii sunt gata să iasă în stradă dacă Kievul cedează teritorii, arată un sondaj. Procentul celor care vor pedepsirea lui Putin
Kristóf Szalay-Bobrovniczky
Ministrul Apărării din Ungaria: Ucraina a pierdut războiul din punct de vedere militar. „1.000 de combatanți, scoși din luptă zilnic”
Von Der Leyen Marks 'One Year After Draghi Report' On European Competitiveness
Uniunea Europeană, pe marginea celei mai grave crize interne din ultimele decenii: provocarea pentru Ursula von der Leyen
Recomandările redacţiei
nicușor dan
Nicușor Dan, despre criza apei potabile din Prahova: „Vinovăţia este...
Nicușor Dan.
Când va fi publicat raportul privind anularea alegerilor. Nicușor...
neutralizare drona maritima
O dronă maritimă a fost neutralizată de scafandrii militari în Marea...
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan
Grindeanu îl critică pe Bolojan pentru că nu le-a cerut miniștrilor...
Ultimele știri
Nicuşor Dan, despre afirmaţia că România e o ţară coruptă: „Şi când te duci la medic, îţi spune să te aştepţi că tratamentul va dura”
România va avea nevoie de împrumuturi de peste 275 de miliarde de lei în 2026. Șeful Trezoreriei: „Este crucial să reducem deficitul”
Un moldovean a găsit o dronă, a urcat-o în remorcă și s-a îndreptat spre casă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna decembrie 2025 aduce eliberare și renaștere. Ce lasă fiecare zodie în urmă înainte de intrarea în 2026
Cancan
Adrian Corduneanu s-a predat la Poliție, după zile întregi de căutări! Ce acuzații i se aduc
Fanatik.ro
„Gigi Becali operează prima schimbare!”. Crainicul lui Dinamo a explicat controversa din derby: „Mihai Stoica...
editiadedimineata.ro
Detoxul digital de 7 zile: ce se întâmplă cu mintea ta când iei pauză de la social media
Fanatik.ro
Ujpest, anunț oficial! Ultimele detalii despre Andre Duarte, transferat la FCSB
Adevărul
Concerte în aer liber. Dansuri provocatoare în public. Tinerii din Iran conduc o schimbare socială dramatică...
Playtech
Care este distanța minimă între două case construite una lângă alta. Reguli urbanistice obligatorii
Digi FM
Drama cumplită trăită de Artanu, fostul solist de la Partizan și Timpuri Noi. Și-a pierdut ambii părinți în...
Digi Sport
Plus 30.000.000€ pentru Dan Șucu! Cum dă lovitura milionarul român
Pro FM
Dezvăluiri despre ultimele clipe din viața lui Adrian Pleșca, zis Artan. Medicii au încercat să-l resusciteze...
Film Now
Top 10 filme ale secolului XXI, potrivit lui Tarantino. Regizorul a criticat dur: „Nu înțeleg cum autorul nu...
Adevarul
Vacanță de coșmar în Caraibe pentru o turistă: „Am aterizat în iad, nu într-un paradis tropical”. Ce a...
Newsweek
Anunț de la Casa de Pensii pentru pensionarii care nu au primit ajutorul de 400 lei. Ce trebuie să facă?
Digi FM
Donald Trump pare să lupte cu somnul în timpul unei ședințe televizate a Cabinetului, în timp ce secretarii...
Digi World
5 moduri prin care poți preveni arsurile stomacale cauzate de mesele îmbelșugate de sărbători
Digi Animal World
Ce a pățit un raton care a intrat din greșeală într-un magazin de băuturi alcoolice. L-au găsit leșinat în...
Film Now
Julianne Moore, la 65 de ani. Peste 100 de roluri, cinci nominalizări la Oscar, o căsnicie de succes și doi...
UTV
Andreea Bălan a împodobit bradul de Crăciun alături de Victor Cornea și cele două fetițe. „Vă trimitem...