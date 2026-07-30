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Uniunea Europeană a stabilit reguli de imigrare mai stricte pentru bărbaţii ucraineni apți de luptă

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Imagine cu caracter ilustrativ. FOTO: Profimedia Images
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Ţările Uniunii Europene au aprobat reguli de imigrare mai stricte pentru bărbaţii ucraineni de vârstă militară, a declarat joi un purtător de cuvânt pentru dpa, potrivit Agerpres. 

Măsura, luată la cererea Kievului, îşi propune să excludă de la obţinerea unei admiteri simplificate în Uniunea Europeană persoanele care doresc să evite serviciul militar în războiul Ucrainei împotriva Rusiei.

În conformitate cu acordul, bărbaţii ucraineni cu vârste cuprinse între 23 şi 60 de ani vor putea beneficia de schema de protecţie temporară a UE doar dacă şi-au îndeplinit serviciul militar sau au fost scutiţi oficial.

Schimbarea va viza însă doar bărbaţii care sosesc în UE pentru prima dată.

Conform noilor reguli, bărbaţii ucraineni de vârstă militară vor avea în continuare dreptul de a solicita azil, ceea ce înseamnă că vor avea perspective mult mai mici de a li se acorda protecţie şi un permis de şedere.

Refugiaţii de război din Ucraina sunt admişi în UE pe baza aşa-numitei Directive privind protecţia temporară, ceea ce înseamnă că cererile lor nu sunt evaluate de la caz la caz. Până în prezent, acest lucru a facilitat considerabil obţinerea de protecţie în UE pentru ucraineni în comparaţie cu refugiaţii din alte ţări.

În viitor, bărbaţii care fug din Ucraina vor trebui să dovedească faptul că şi-au îndeplinit obligaţiile de serviciu militar prezentând un paşaport cu ştampila de ieşire emisă de autorităţile ucrainene sau un document care confirmă scutirea de la sau îndeplinirea obligaţiilor de serviciu militar.

Editor : C.L.B.

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