Live TV

Uniunea Europeană acuză Rusia că face presiuni asupra Armeniei înaintea alegerilor legislative

Data actualizării: Data publicării:
vladimir putin la birou
Vladimir Putin. Foto: Profimedia

Uniunea Europeană va continua să sprijine Armenia după încercările de „coerciţie” din partea Rusiei înaintea alegerilor parlamentare din 7 iunie, a asigurat luni un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, relatează AFP.

„Rusia încearcă să prejudicieze economia Armeniei şi să influenţeze rezultatul alegerilor parlamentare”, a acuzat purtătorul de cuvânt, Anouar El Anouni, potrivit News.ro.

Rusia a anunţat sâmbătă că şi-a rechemat ambasadorul în Armenia pentru consultări, în semn de protest faţă de apropierea acesteia de Uniunea Europeană, pe fondul apropierii alegerilor din 7 iunie.

Aliată oficial cu Rusia, această ţară din Caucaz, cu o populaţie de aproximativ 3 milioane de locuitori, şi-a aprofundat relaţiile cu Occidentul în ultimii ani, în ciuda dependenţei sale economice de Moscova.

„Ambasadorul Federaţiei Ruse în Republica Armenia, S.P. Kopirkin, a fost rechemat la Moscova pentru consultări în legătură cu măsurile luate de conducerea armeană în vederea apropierii de Uniunea Europeană”, a declarat Ministerul de Externe al Rusiei într-un comunicat citat de Reuters.

Uniunea economică a fostelor republici sovietice condusă de Rusia a declarat, de asemenea, vineri, că va lua în considerare suspendarea Armeniei pentru că a solicitat aderarea la UE şi a cerut Erevanului să organizeze un referendum.

Sondajele de opinie pentru alegerile din 7 iunie arată că partidul prim-ministrului pro-occidental Nikol Paşinian se află înaintea opoziţiei proruse.

Preşedintele SUA, Donald Trump, l-a susţinut pe Paşinian, care a ajuns la putere în urma unei revoluţii în 2018 şi a fost reales în 2021.

Armenia susţine că Rusia nu a reuşit să o protejeze în timpul conflictului cu vecina Azerbaidjan legat de enclava Nagorno-Karabah, o regiune care s-a separat anterior şi care avea o populaţie de etnie armeană, dar pe care Azerbaidjanul a recucerit-o în 2023.

Rusia susţine că ţările occidentale se amestecă în Armenia pentru a slăbi influenţa rusă în fosta Uniune Sovietică.

 

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
World Childhood cancer Day. Girl patient listening to a doctor in medical office.
1
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care...
photo-collage.png - 2026-06-01T005240.556
2
Criză politică la Budapesta. Președintele Tamas Sulyok refuză să demisioneze după...
Radoslaw Sikorski's Press Conference With Oana-Silvia Toiu In Warsaw, Poland - 03 Mar 2026
3
Oana Țoiu, despre originea dronei din Galați: „Știm clar că e rusească. Și am un mesaj...
photo-collage.png - 2026-05-31T195822.720
4
Nicușor Dan a spus că drona căzută în Galați a fost deviată deasupra Ucrainei. Ministrul...
soldati americani
5
Fără perioadă de grație: SUA vor să-și reducă rapid prezența militară în Europa. Este...
FOTO Gigi Becali: ”E cea mai frumoasă din lume”. A scos 10.000.000€ din buzunar și a anunțat ce urmează pe 14 iunie
Digi Sport
FOTO Gigi Becali: ”E cea mai frumoasă din lume”. A scos 10.000.000€ din buzunar și a anunțat ce urmează pe 14 iunie
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
volodimir zelensky la birou
Zelenski: Ucraina are o fereastră de timp limitată pentru negocieri de pace cu Rusia. Ce ar împinge Moscova spre dialog
Premierul armenian Nikol Pașinian și Vladimir Putin
„În mod pașnic, inteligent și reciproc avantajos”. Premierul armean a refuzat direct cererea lui Putin
petrolier rusesc sechestrat de franta
Emmanuel Macron a anunțat că un nou petrolier din „flota fantomă” a Rusiei a fost sechestrat de Franța. Reacția Kremlinului
Internet Rusia
Putin a ordonat FSB să asigure disponibilitatea „serviciilor esențiale” în timpul întreruperilor de internet. Ce înseamnă asta
us europe flags. United States of America vs European Union.american taxtrade relations tax war
Românii vor mai degrabă relații mai bune cu țările influente din UE decât cu SUA condusă de Donald Trump. Ce arată cel mai nou sondaj
Recomandările redacţiei
nicusor dan viziteaza apartamentul distrus de drona ruseasca la galati
Reacția Kremlinului după ce președintele Nicușor Dan a reconfirmat că...
blocul din galati lovit de o drona ruseasca
Ședință ONU de urgență la cererea României. Țoiu: Voi aduce în...
Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) members march
Iranul ameninţă că va bloca şi strâmtoarea Bab el-Mandeb și opreşte...
drapel nato langa ale aliatilor
NATO va discuta pe 10 iunie securitatea la Marea Neagră, la cererea...
Ultimele știri
Tragedie în Indonezia: cinci persoane au murit și alte zeci au fost rănite o explozie devastatoare surprinsă în imagini
Lotul Iranului la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Jucător important, neconvocat din cauza lipsei de loialitate faţă de guvern
Un urs a fost semnalat în comuna Rimetea, una dintre cele mai vizitate localități din Alba. Autoritățile au emis RO-ALERT
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 zodii care atrag norocul și bogăția în fiecare zi din iunie 2026. Leii intră într-una dintre cele mai bune...
Cancan
Vladimir Putin, mesaj pentru România după ce Nicușor Dan a confirmat că drona de la Galați este rusească. Ce...
Fanatik.ro
Toate cifrele din contractul lui Daniel Pancu la Rapid! Ce salariu are antrenorul şi prima uriaşă pentru...
editiadedimineata.ro
Observatorul European pentru Media Digitală avertizează asupra creșterii dezinformării bazate pe identitate
Fanatik.ro
Prezență surpriză lângă Nadia Comăneci la Onești. Pe cine a trimis președintele Nicușor Dan să fie alături de...
Adevărul
Cum își pun românii panouri fotovoltaice pe cont propriu și în câți ani se amortizează investiția. Ce...
Playtech
Ai cumpărat teren ieftin lângă oraș? Problema ascunsă care poate bloca orice construcție
Digi FM
A rupt tăcerea după șapte ani. Confondatorul unui brand de cosmetice, declarații rare după ce a renunțat la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Meci de 750.000€ pentru Sorana Cîrstea la Roland Garros
Pro FM
Dua Lipa și Callum Turner s-au căsătorit! Cântăreața a fost imaginea eleganței la cununia civilă din Londra
Film Now
Doliu în familia lui Jamie Lee Curtis: sora ei, actrița Kelly Curtis, a murit la 69 de ani. Mesajul sfâșietor...
Adevarul
Ce au descoperit cercetătorii în corpul celei mai bătrâne femei din lume. A trăit 117 ani fără cancer și fără...
Newsweek
De ce a amânat Poșta livrarea pensiilor? Când intră pe card - pensiile, indemnizația de handicap și alocațiile
Digi FM
Țara care îndeamnă părinţii să lase deoparte telefoanele în prezenţa copiilor. Agenția de sănătate publică...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Cum arată un păianjen verde neon. Are un desen neobișnuit pe abdomen care seamănă cu o față zâmbitoare
Film Now
"Credeam că sunt privilegiat”. Declarația sfâșietoare a lui Christopher Reeve după tragedia care l-a lăsat...
UTV
Theo Rose și Anghel Damian au postat imagini romantice de la Cannes. „Te iubesc, omule!”