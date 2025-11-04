Live TV

Uniunea Europeană alocă un nou buget uriaș pentru a susține Ucraina

Data publicării:
drapelele ue si ucrainei
Foto: Profimedia

Consiliul UE a aprobat pe 4 noiembrie cea de-a cincea tranșă de finanțare din cadrul Facilității pentru Ucraina, în valoare de 1,8 miliarde de euro (2,1 miliarde de dolari).

„Această sumă reflectă îndeplinirea cu succes de către Ucraina a nouă etape necesare pentru cea de-a cincea plată, precum și a unei etape restante din cea de-a patra plată”, se arată în comunicatul oficial.

Facilitatea pentru Ucraina alocă 50 de miliarde de euro (58 de miliarde de dolari) în împrumuturi și granturi pentru a sprijini redresarea și modernizarea Ucrainei după război între 2024 și 2027.

Plata a 32 de miliarde de euro (37 de miliarde de dolari) este condiționată de reformele pe care Kievul s-a angajat să le realizeze în conformitate cu Planul pentru Ucraina.

A patra tranșă, plătită în august, a fost redusă de la 4,5 miliarde de euro (5,2 miliarde de dolari) la 3,2 miliarde de euro (3,7 miliarde de dolari) după ce Ucraina nu a reușit să finalizeze trei dintre reformele necesare.

O plată pentru o etapă nefinalizată din ultima tranșă – o reformă a ARMA, agenția de gestionare a activelor statului – a fost inclusă în a cincea plată.

De la introducerea sa în martie 2024, Ucraina a primit 22,89 miliarde de euro (26 miliarde de dolari) în cadrul Facilității pentru Ucraina, excluzând cea mai recentă tranșă.

Editor : A.R.

