Uniunea Europeană anunţă sancţiuni împotriva celei mai bogate femei din Rusia, Tatiana Kim. Ce includ măsurile

Uniunea Europeană a anunţat luni că a decis să o sancţioneze pe cea mai bogată femeie din Rusia, Tatiana Kim, patroana Wildberries, principalul retailer online rus, relatează AFP și Agerpres.

Ţările din UE au decis să impună sancţiuni împotriva a 12 persoane, între care şi Tatiana Kim, şi a 101 entităţi pentru rolul lor în finanţarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei, au transmis cele 27 de state membre într-un comunicat.

Aproximativ cincizeci de bănci şi instituţii financiare ruseşti au fost, de asemenea, vizate pentru a „închide canalele financiare care procesează venituri pentru statul rus”, conform comunicatului.

Pe lângă Wildberries, au fost impuse sancţiuni şi împotriva Ozon, celălalt important retailer online rus.

Ucraina a lovit în repetate rânduri depozitele aparţinând acestor două companii, acuzându-le că distribuie componente utile armatei ruse. Wildberries şi Ozon sunt adesea comparate cu Amazon pentru dominaţia lor în acest sector în Rusia.

Cele 27 de state membre ale UE au vizat, de asemenea, flota din umbră a Rusiei, care ajută Moscova să ocolească sancţiunile occidentale asupra exporturilor sale de petrol, prin sancţionarea a diverse companii din Emiratele Arabe Unite, China, Seychelles şi Oman. Toate sunt acuzate că au achiziţionat ilegal produse petroliere de origine rusă.

Oameni de afaceri care deţin sau administrează nave din flota din umbră se numără, de asemenea, printre cei nou sancţionaţi.

Sancţiunile includ îngheţarea activelor în UE, precum şi o interdicţie de călătorie şi de a finanţa aceste persoane sau entităţi în orice mod.

Peste 4.600 de persoane şi entităţi au fost deja sancţionate de Uniunea Europeană. Cele 27 de state membre pregătesc, de asemenea, un al 22-lea pachet de sancţiuni, care include măsuri economice şi financiare mai ample decât simpla adăugare a unor persoane sau entităţi pe lista neagră a UE.

Editor : A.P.