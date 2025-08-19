Live TV

Uniunea Europeană asigură Ucraina de sprijinul pentru parcursul european. Ce spune despre garanțiile de securitate

Data publicării:
European Council President Antonio Costa speaks during a press conference
Antonio Costa, președintele Consiliului European. Foto: Profimedia

Procesul de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană trebuie să avanseze şi Europa trebuie să fie parte a oricăror negocieri de pace, alături de Ucraina, Rusia şi SUA, întrucât este în joc şi securitatea sa, a afirmat marţi preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, informează Reuters.

Aflat la Lisabona, Costa i-a informat prin videoconferinţă pe liderii statelor UE despre discuţiile desfăşurate luni la Washington între preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, liderii Regatului Unit, Franţei, Germaniei, Italiei şi Finlandei şi preşedintele american Donald Trump, care anterior îl primise în Biroul Oval pe omologul lui ucrainean Volodimir Zelenski.

Referitor la războiul din Ucraina, Antonio Costa a spus că atacurile trebuie să înceteze, schimburile de prizonieri să fie reluate şi să fie furnizate garanţii de securitate.

''Principala garanţie de securitate trebuie să fie aceea ca Ucraina să aibă forţe armate capabile să îi apere suveranitatea'', a accentuat el.

Înaltul demnitar european a opinat că, deşi rămân multe de făcut şi nu există garanţii de reuşită, însăşi posibilitatea unei întrevederi între preşedinţii ucrainean şi rus este ''în sine pozitivă''.

Preşedintele american Donald Trump va începe pregătirile pentru o întâlnire între omologii săi ucrainean şi rus, Volodimir Zelenski şi Vladimir Putin, acesta din urmă respingând până de curând ideea unei astfel de reuniuni.

Întâlnirea Trump-Putin desfăşurată vineri noaptea în Alaska nu s-a soldat cu rezultate concrete, cei doi lideri încheind discuţiile fără a face vreo declaraţie despre o posibilă încetare a focului în Ucraina.

Rusia vrea ca Ucraina să-i cedeze patru regiuni ocupate parţial de forţele sale (Doneţk, Lugansk, Zaporojie şi Herson), în afară de peninsula Crimeea anexată deja de Moscova în 2014, şi să renunţe la livrările de arme occidentale către Kiev şi la orice intenţie de a adera la NATO.

Aceste cerinţe sunt inacceptabile pentru Kiev, care doreşte o încetare necondiţionată şi imediată a focului şi garanţii de securitate solide.

