Uniunea Europeană critică dur planul de pace Trump-Putin: „Nicio decizie despre Ucraina nu ar trebui luată fără Ucraina”

Parlamentul European a adoptat joi o rezoluţie prin care solicită UE să îşi asume o responsabilitate mai mare pentru securitatea europeană şi să se angajeze în mod activ în iniţiativele pentru obţinerea păcii în Ucraina, subliniind că niciun teritoriu ucrainean ocupat nu va fi recunoscut de UE ca aparţinând Rusiei şi reproşând SUA că ambivalenţa politicii sale faţă de Ucraina este în detrimentul obţinerii păcii.

În urma iniţiativelor recente ale administraţiei SUA de a pune capăt războiului din Ucraina, plenul PE reunit la Strasbourg a adoptat o rezoluţie cu 401 voturi pentru, 70 împotrivă şi 90 abţineri, îndemnând UE şi statele sale membre să dea dovadă de leadership în acest moment geopolitic crucial şi să continue să colaboreze cu Washingtonul şi cu alţi parteneri care împărtăşesc aceeaşi viziune pentru a se asigura că negocierile pentru o pace justă şi durabilă respectă principiile dreptului internaţional.

Eurodeputaţii consideră că orice pace durabilă trebuie să fie precedată de o încetare efectivă a focului şi susţinută de garanţii solide de securitate ale UE şi SUA pentru Kiev - echivalente cu cele prevăzute de articolul 5 din Tratatul NATO şi de articolul 42 alineatul (7) din Tratatul privind Uniunea Europeană - pentru a preveni, a descuraja şi a contracara imediat orice nouă agresiune, informează un comunicat al PE.

Eurodeputaţii afirmă, de asemenea, în rezoluţia adoptată, că niciun teritoriu ucrainean ocupat temporar nu va fi recunoscut din punct de vedere juridic de UE şi de statele sale membre ca teritoriu rus. Subliniind necesitatea implicării europene în orice negocieri de pace, întrucât rezultatul războiului din Ucraina va avea un impact profund asupra întregii ordini europene în materie de securitate, aceştia reiterează faptul că "nicio decizie despre Ucraina nu ar trebui luată fără Ucraina şi nicio decizie despre Europa nu ar trebui luată fără Europa".

Textul adoptat joi ia act de eforturile administraţiei SUA de a pune capăt războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Cu toate acestea, consideră că ambivalenţa politică a Washingtonului faţă de Kiev este în detrimentul obiectivului de realizare a unei păci durabile.

Eurodeputaţii subliniază, de asemenea, că orice acord de pace nu trebuie să limiteze capacităţile Ucrainei de a-şi apăra suveranitatea, independenţa şi integritatea teritorială. Aceştia reiterează faptul că Ucraina are libertatea de a-şi alege alianţele politice şi de securitate fără ca Rusia să aibă drept de veto.

Rezoluţia subliniază, de asemenea, că orice acord de pace trebuie să oblige Rusia să despăgubească pe deplin Ucraina pentru toate prejudiciile şi daunele materiale şi nemateriale pe care le-a provocat Ucrainei.

Eurodeputaţii solicită UE şi statelor sale membre să adopte şi să pună în aplicare, fără întârziere, un "împrumut pentru reparaţii" solid din punct de vedere juridic şi financiar pentru Ucraina, bazat pe activele ruseşti îngheţate. Aceştia evidenţiază faptul că soarta acestor active şi condiţiile în care ele sunt investite nu pot fi negociate fără UE.

Parlamentul European insistă, de asemenea, ca nicio sancţiune a UE să nu fie ridicată înainte de punerea în aplicare a unui acord de pace bazat pe negocieri. În cazul în care Rusia refuză să participe la negocieri serioase de pace, eurodeputaţii solicită UE să impună sancţiuni suplimentare substanţiale.

Editor : A.R.