Uniunea Europeană îi cere Rusiei să asigure de urgență accesul ajutorului umanitar în Oleșkî: „E îngrozitor ce se întâmplă acolo”

Comisia Europeană a solicitat Rusiei să asigure imediat accesul ajutorului umanitar în localitatea Oleșkî din regiunea Herson, aflată sub ocupație, unde populația suferă de foame de mult timp, relatează RBC Ukraine.

„Ceea ce se întâmplă în Oleșkî, Ucraina, este îngrozitor. Civilii sunt blocați sub asediul forțelor ruse, fără acces la alimente, medicamente, apă potabilă și îngrijiri de bază. Acest lucru este inacceptabil”, se arată în declarație.

Comisia Europeană a subliniat că ajutorul umanitar trebuie să ajungă la persoanele care au nevoie de el, iar civililor trebuie să li se ofere posibilitatea de a părăsi teritoriul ocupat.

Partenerii umanitari ai UE sunt pregătiți să ofere asistență. Pentru aceasta, au nevoie de un acces umanitar sigur, stabil și eficient pe teren.

„Rusia, în calitate de putere ocupantă, are obligații clare în temeiul dreptului internațional umanitar: civilii trebuie protejați, iar asistența umanitară trebuie facilitată. Locuitorii din Oleșkî au nevoie de acces regulat la alimente, medicamente, apă și îngrijiri esențiale. Dreptul internațional umanitar trebuie respectat”, a subliniat Comisia Europeană.

Foamete în Oleșkî

Rusia blochează evacuarea din Oleșkî, localitate aflată sub ocupație din 2022.

Înainte de invazia pe scară largă, în Oleșkî locuiau aproximativ 24.000 de persoane, în timp ce astăzi au mai rămas în jur de 2.000, dintre care aproximativ 50 de copii.

Orașul nu are alimentare cu energie electrică sau gaz, iar în ultima lună livrarea de alimente, medicamente și alte bunuri de primă necesitate a fost complet blocată.

Locuitorii din Oleșkî suferă de mult timp de foame și sunt nevoiți să supraviețuiască hrănindu-se cu iarbă și buruieni.

Ucraina a adus în mod sistematic în discuție problema situației umanitare din Oleșkî pe platformele internaționale, inclusiv în cadrul unei reuniuni a Consiliului Permanent al OSCE, care a avut loc pe 1 octombrie.

Începând din martie, trupele ucrainene, împreună cu Administrația Militară Regională din Herson, au livrat în mod sistematic alimente în orașul situat de cealaltă parte a râului Nipru, folosind drone.

Recent, trupele ucrainene au livrat aproximativ 4 tone de alimente în orașul Oleșkî. Ajutorul a fost livrat simultan în 100 de locații desemnate din întregul orașul.

Cu toate acestea, forțele ruse obstrucționează livrarea ajutorului și doboară dronele care transportă alimente. De asemenea, confiscă sau revând alimentele destinate civililor, inclusiv copiilor și persoanelor în vârstă.

Conform serviciilor de informații ucrainene, Rusia se pregătește să realizeze zeci de videoclipuri cu locuitori din localitatea Oleșkî. Persoanele care suferă de foame de mult timp vor fi forțate să declare că sunt „bine hrănite și fericite”.

Editor : C.L.B.