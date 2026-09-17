Uniunea Europeană răspunde la amenințările lui Trump: „Parteneriatul cu Canada nu e îndreptat împotriva nimănui”

Comisia Europeană i-a răspuns, joi, preşedintelui american Donald Trump şi a afirmat că planul său de aprofundare a parteneriatului cu Canada „nu este îndreptat împotriva nimănui”. Reacția vine după ce republicanul a ameninţat UE cu impunerea unor tarife vamale mari asupra Europei sau chiar cu încetarea comerţului direct cu blocul comunitar, informează EFE, potrivit Agerpres.

„Aşa cum a precizat ieri (miercuri - n.r.) preşedinta noastră (Ursula von der Leyen), propunerea de consolidare a parteneriatului nostru cu Canada nu este îndreptată împotriva nimănui, ci mai degrabă în favoarea forţei noastre comune”, a declarat purtătorul de cuvânt al UE pentru comerţ, Olof Gill.

Comisia Europeană a răspuns astfel declaraţiilor făcute de Trump la o conferinţă de presă din Carolina de Nord, în care preşedintele american a afirmat că eventuala asociere a Canadei la UE ar fi un „act ostil” şi că el va impune „tarife vamale serioase” pentru a opri Europa.

„Mi se pare ridicol. Canada a fost un partener comercial teribil”, a adăugat Trump, care a pus sub semnul întrebării posibilitatea ca ţara nord-americană să îşi consolideze legăturile cu UE.

Preşedintele SUA a făcut aceste comentarii după ce Von der Leyen a propus miercuri, în faţa plenului reunit al Parlamentului European de la Strasbourg, „deschiderea uşii” astfel încât Canada să devină primul „membru asociat” al UE.

Această formulă ar permite o cooperare mai strânsă între UE şi Canada în domenii precum tehnologia, apărarea, energia, mineralele critice, inteligenţa artificială şi securitatea economică.

Propunerea vine după ce prim-ministrul canadian Mark Carney a clarificat duminică faptul că guvernul său nu doreşte ca Canada să devină membră a UE, ci mai degrabă să promoveze o „alianţă unică” cu blocul, bazată pe valori, priorităţi şi interese comune.

Canada şi UE au deja acorduri de cooperare comercială şi de apărare, într-un proces de apropiere care s-a intensificat pe fondul tensiunilor comerciale cu Statele Unite.

Iniţiativa se bucură, de asemenea, de un larg sprijin în rândul canadienilor. Un sondaj Abacus Data publicat luni indică faptul că 81% dintre canadieni susţin o mai mare integrare cu UE fără ca ţara lor să devină membră a blocului comunitar, în timp ce 80% susţin aprofundarea cooperării strategice în politica externă, apărare şi economie.

Canada, aflată în plin război comercial cu Statele Unite, caută noi parteneri, aminteşte AFP. La rândul său, Europa, ale cărei relaţii cu Washingtonul sunt la fel de tensionate, caută sprijin pentru strategia sa de reechilibrare a puterii între cele două superputeri, China şi Statele Unite.

Statutul de membru asociat luat în considerare pentru Canada nu este definit legal de tratatele UE. Cu toate acestea, Germania a propus recent ca Ucrainei să i se acorde acest statut. Berlinul sugerase atunci că Ucraina ar putea participa la anumite reuniuni ministeriale sau la summiturile UE, fără a avea însă drept de vot.

Editor : C.L.B.