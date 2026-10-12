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Uniunea Europeană va accepta doar țări care îi pot consolida securitatea. Comisar pentru extindere: „Trebuie să fim atenți”

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Foto cu caracter ilustrativ. Sursa foto: GettyImages
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Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a declarat luni că Uniunea Europeană va căuta să integreze doar noi state membre care îi consolidează securitatea, relatează agenţia EFE, potrivit Agerpres. 

„Securitatea devine tot mai importantă pentru UE, dar şi în procesul de extindere. Nu ne putem permite să integrăm noi state membre care nu ne consolidează securitatea”, a declarat Marta Kos presei la sosirea la o reuniune a miniştrilor de externe din statele UE.

La această reuniune vor fi abordate, printre altele, extinderea UE către noi state şi modul în care ţările candidate şi potenţialii candidaţi pot contribui în mod eficient la consolidarea securităţii şi apărării blocului comunitar.

În acest sens, Marta Kos a subliniat că „alinierea strategică este tot mai importantă”. „Subliniem clar că numai acei candidaţi care sunt aliniaţi strategic cu noi ni se vor putea alătura”, a indicat ea.

Comisara europeană a precizat că această „aliniere” priveşte inclusiv sancţiunile şi iniţiativele privind energia şi infrastructura, aluzie la Serbia, care refuză să se alăture sancţiunilor UE împotriva Rusiei.

„Trebuie să fim atenţi ca, odată ce integrăm noii membri, aceştia ne fac mai puternici, nu mai slabi”, a susţinut reprezentanta Comisiei Europene.

Ea a indicat în continuare că „este esenţial respectul pentru statul de drept şi valorile” europene, insistând că respectarea dreptului internaţional „este de o importanţă deosebită în Balcanii de Vest (...), unde reapar tendinţe naţionaliste”.

Luna trecută, Marta Kos şi-a anulat o vizită în Serbia, acuzând această ţară de "glorificare" a fostului lider militar al sârbilor bosniaci, Ratko Mladic, decedat în detenţie la Haga la sfârşitul lunii august.

De asemenea, ea a criticat şi o iniţiativa de revizuire a Camerelor Specializate pentru Kosovo, iniţiativă despre care a spus că este „contrară obligaţiilor fundamentale ale Kosovo faţă de UE, iar acest lucru este inacceptabil”, întrucât „schimbarea regulilor în timp ce un proces judiciar este în desfăşurare contravine oricărei reguli de drept”.

Sub presiune internaţională, guvernul kosovar de la Pristina a acceptat în 2015 crearea Camerelor Specializate pentru Kosovo, un tribunal internaţional cu sediul la Haga, format din judecători şi procurori internaţionali.

Acest tribunal judecă, în baza legislaţiei kosovare, cazuri de crime de război comise de foşti membri ai gherilei Armata de Eliberare din Kosovo (UCK), în timpul şi în perioada imediat următoare conflictului din anii 1998-1999, care a condus mai târziu la autoproclamarea independenţei Kosovo faţă de Serbia, în 2008.

Editor : C.L.B.

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