Live TV

Uniunea Europeană va înfiinţa o agenție de spionaj sub conducerea Ursulei von der Leyen (Financial Times)

Data actualizării: Data publicării:
URSULA VON DER LEYEN 005_INQUAM_Photos_George_Calin
Ursula von der Leyen/ Foto: Inquam Photos / George Calin

Comisia Europeană a început procesul de creare a unui nou organism de informaţii sub conducerea preşedintei Ursula von der Leyen, în încercarea de a îmbunătăţi utilizarea informaţiilor colectate de agenţiile naţionale de spionaj, a relatat marţi Financial Times, preluat de Reuters.

Unitatea, care va fi formată în cadrul secretariatului general al Comisiei, intenţionează să angajeze oficiali din întreaga comunitate de informaţii din UE şi să colecteze informaţii în scopuri comune, a mai scris cotidianul, citând patru persoane informate despre aceste planuri.

Iniţiativa reflectă o mişcare mai amplă de consolidare a infrastructurii de securitate independente a UE, impulsionată de invazia Rusiei în Ucraina şi de semnalele preşedintelui american Donald Trump privind reducerea angajamentelor americane în materie de apărare faţă de continentul european.

„Serviciile naţionale de spionaj deţin vaste cunoştinţe, la fel ca şi Comisia. Cheia este găsirea unei modalităţi mai inteligente de a combina toate acestea pentru un impact maxim şi reciprocitate. În lumea informaţiilor, partajarea duce la partajare”, a spus o sursă din interior.

Cu toate acestea, propunerea se confruntă cu reticenţa liderilor Serviciului de Acţiune Externă (SEAE) al UE, care gestionează Centrul de Informaţii şi Situaţii (INTCEN) existent. Criticii se tem că noul organism s-ar putea suprapune cu funcţiile INTCEN şi i-ar putea submina viabilitatea, au declarat sursele. Deşi planul nu a fost comunicat oficial tuturor celor 27 de state membre, acesta prevede misiuni temporare din partea agenţiilor naţionale.

Un purtător de cuvânt al Comisiei a confirmat pentru Financial Times că instituţia „explorează modalităţi de a-şi îmbunătăţi funcţiile de securitate şi informaţii”, inclusiv „o potenţială celulă dedicată în cadrul secretariatului general”.

Reprezentanţii CE au subliniat că ideea este încă în stadiu incipient de dezvoltare, fără un calendar fix, şi ar valorifica expertiza internă, colaborând îndeaproape cu serviciile SEAE.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
accident
1
Detalii șocante din accidentul grav din Dolj, în care doi oameni au murit. Ce s-a găsit...
fiica unui primar primeste o masina cadou,la majorat
2
Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat. Edilul a...
mocanu
3
Dani Mocanu a fost prins de poliția italiană lângă Napoli, alături de fratele său
2025 CPAC DC Conference Day 1, National Harbor, Maryland, USA - 20 Feb 2025
4
Elon Musk prezice dispariția banilor. Care va fi principala monedă de schimb, în viziunea...
Serghei Lavrov și Marco Rubio
5
Primele declaraţii ale lui Serghei Lavrov, după speculațiile privind căderea în...
Scandal de proporții: și-a prins iubitul cu altă femeie, a chemat poliția, iar imaginile au făcut înconjurul lumii
Digi Sport
Scandal de proporții: și-a prins iubitul cu altă femeie, a chemat poliția, iar imaginile au făcut înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Presedintele României, Nicușor Dan.
Nicușor Dan: Declarația Oanei Gheorghiu e nefericită, reacția CSM e...
Comuna-Grindu-Tulcea
O dronă militară a căzut în zona localității tulcene Grindu. Armata...
mig-31 rusesc in zbor
FSB susține că a dejucat un complot de deturnare către România a unui...
dronă militară în zbor
Reacția lui Nicușor Dan după ce MApN a anunțat că o dronă militară a...
Ultimele știri
Caz neobișnuit în Italia. Un bărbat a cerut să fie arestat, ca să nu-și ucidă fosta soție. Ce au descoperit polițiștii
O nouă specie de albină a fost descoperită în Australia: are coarne și a fost numită Lucifer
Cum va fi vremea în primele zile de iarnă. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
metsola si von der leyen
Criză pe bugetul UE: Răspunsul Ursulei von der Leyen după avertismentul Parlamentului European
uniunea europeana, steag, sediul comisiei europene
UE ar putea acorda concesii giganților tech în contextul unor posbile relaxări ale regulilor privind inteligența artificială
Flat lay of Russian passport and Schengen visa paper, international travel concept, migration crisis, tourism under sanctions, document for emigration
„A te deplasa liber în Europa este un privilegiu, nu un drept”. UE înăsprește regulile pentru vizele rușilor
A French soldier stands near an Armored Infantry Fighting Vehicle
Planul unui „Schengen militar” va fi prezentat de UE în 19 noiembrie. Scopul: accelerarea mişcările trupelor şi armamentului
photo-collage.png - 2025-10-15T215422.813
Lideri UE nu merg la summitul din Columbia ca să nu-l enerveze pe Trump (Bloomberg)
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd în Săgetător. Două zodii se trezesc la realitate, iar trecutul le bate din nou la ușă
Cancan
Vin ninsorile în București. În care alte orașe va ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Fanatik.ro
Cât costă o noapte de cazare la hotelul Simonei Halep înainte de Crăciun. Sportiva a publicat noile oferte...
editiadedimineata.ro
Proiect al Ministerului Muncii: tinerii care se angajează pentru prima dată ar putea lua prime de la stat de...
Fanatik.ro
Mihai Stoica, tot adevărul despre demisia lui Charalambous și Pintilii de la FCSB: „De ce să ne despărțim...
Adevărul
Explozie puternică într-un port rusesc la Marea Neagră. Autoritățile locale dau vina pe un atac al forțelor...
Playtech
Ce se întâmplă dacă parchezi în timpul zilei pe locul închiriat de altcineva. Ce spune legea despre acele...
Digi FM
Primar din Argeș, reacție după ce i-a dăruit fiicei un bolid de zeci de mii de euro: „Am o singură fetiță, nu...
Digi Sport
Românul a rămas falit, după ce cel mai bogat om din Ucraina i-a spus: ”Când tot neamul tău e pe străzi...
Pro FM
Mădălina Ghenea, apariție hipnotizantă pe o plajă din Italia, într-o rochie udă, lipită de piele. Mister și...
Film Now
A rupt tăcerea după aproape 20 de ani. Dwayne „The Rock” Johson, declarații despre divorțul de Dany Garcia...
Adevarul
Trump amenință BBC cu un proces de un miliard de dolari pentru un documentar difuzat înainte de alegerile din...
Newsweek
Casa de Pensii face anunțul așteptat de 2.400.000 pensionari. „Banii sunt la bănci”. Când intră pensia pe card
Digi FM
Sebastian Stan spune că Marvel l-a ajutat să se dezvolte ca actor, însă a fost doar „primul pas”: „Trebuie să...
Digi World
Cum au reușit o tânără și soțul ei să călătorească în 20 de țări și să economisească sute de mii de lire...
Digi Animal World
Ce rase de câini nu ar trebui lăsate singure acasă. Acestea suferă cel mai mult de anxietate de separare
Film Now
Singurul film pe care Arnold Schwarzenegger și-ar fi dorit să-l refacă: „A fost incredibil”
UTV
Loredana i-a făcut o dedicație specială Simonei Halep la Sala Palatului. „Un salut pentru unica și...