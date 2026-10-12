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Uniunea Europeană va limita importul de vehicule hibride din China timp de patru ani (Bloomberg)

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Foto: Profimedia Images
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Uniunea Europeană va limita importul de vehicule hibride din China la 350.000 de unităţi pe an, măsură care ar putea intra în vigoare la 1 decembrie, în urma acordurilor încheiate în timpul recentei vizite efectuate la Beijing de comisarul european pentru comerţ Maros Sefcovic, relatează agenţia Bloomberg, citată luni de EFE.

Conform unui document care detaliază planul convenit, limita de 350.000 de vehicule se va aplica în primul an al măsurii de salvgardare, iar începând cu anul următor va creşte cu un procent de 6% anual, potrivit Agerpres. 

Aceste plafoane vor fi în vigoare timp de patru ani, interval în care ambele ţări se angajează să respecte regulile Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC).

Planul include o plafonare a tuturor importurilor de vehicule hibride, nu doar a celor din China, pentru a respecta principiul nediscriminării al OMC, iar cota Chinei nu va fi mai mică decât cea a oricărei alte ţări exportatoare de vehicule hibride către UE.

În schimb, China va elimina taxele vamale pentru unele piese auto şi va înjumătăţi taxele vamale pentru încălţăminte, îngheţată şi ulei de măsline, măsuri care vor fi aplicate temporar şi vor acoperi exporturi europene în valoare de aproximativ 4 miliarde de euro.

Acordul a fost încheiat după vizita efectuată săptămâna trecută de comisarul european pentru comerţ la Beijing, ce a avut ca scop "reechilibrarea" comerţului dintre UE şi China. Uniunea Europeană este îngrijorată de deficitul său comercial în relaţiile cu China, deficit care a ajuns acum la aproximativ un miliard de euro pe zi şi are efecte negative asupra industriei şi ocupării forţei de muncă europene.

Comisarul european a declarat la o conferinţă de presă la Beijing, la finalul vizitei, că acordul privind vehiculele hibride ar împiedica intrarea a „câteva milioane” de maşini chinezeşti în UE într-o perioadă de patru ani.

El nu a oferit detalii despre mecanismul precis al înţelegerii, precizând că trebuie mai întâi să prezinte parametrii acordului preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, statelor membre şi liderilor europeni, care-l vor examina la summitul lor din 15-16 octombrie.

UE ameninţase China cu măsuri protecţioniste în lipsa unor rezultate concrete, iar China la rândul ei ameninţase UE cu răspunsuri corespunzătoare, obiectivul vizitei comisarului Sefcovic la Beijing urmărind, aşadar, evitarea unei escaladări.

O declaraţie comună difuzată după discuţii confirmă disponibilitatea ambelor părţi de a continua şi de a aprofunda dialogul şi pare să risipească riscul unui conflict comercial deschis în perioada următoare, conflict ce ar implica noi taxe vamale şi impunerea de alte bariere comerciale în mod reciproc.

Declaraţia comună menţionează şi disponibilitatea Chinei de a continua să faciliteze acordarea de licenţe pentru furnizarea de pământuri rare şi magneţi permanenţi către UE. China domină extracţia şi rafinarea acestor materii prime esenţiale pentru numeroase industrii strategice. Dependenţa UE faţă de China la acest capitol este foarte puternică, iar lanţurile de aprovizionare europene au fost grav afectate de restricţiile la export impuse de Beijing în 2025.

Editor : C.L.B.

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