Uniunea Europeană vrea să îşi consolideze răspunsul în fața atacurile hibride ruseşti

Uniunea Europeană va discuta, luni, posibila înfiinţare a propriului mecanism de urgenţă, inspirat de cel al NATO, pentru a consolida răspunsul comun la „atacurile hibride” atribuite Moscovei, a indicat şefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, relatează AFP, potrivit Agerpres.

„Este vorba despre tot ceea ce se situează sub pragul agresiunii armate şi despre cum putem acţiona împreună (...) Ce instrumente putem folosi la diferite niveluri”, a declarat Kallas la sosirea la o reuniune a miniştrilor apărării din UE la Bruxelles.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus recent ca Uniunea să adopte un mecanism de urgenţă, inspirat de Articolul 4 din Tratatul NATO, care să permită o coordonare şi un răspuns rapid între ţările UE.

Articolul 4 din Tratatul Atlanticului de Nord permite oricărui stat membru să solicite consultări urgente cu aliaţii săi imediat ce consideră că integritatea sa teritorială, independenţa politică sau securitatea sunt ameninţate, fără a declanşa imediat un răspuns militar.

Serviciile de informaţii militare daneze au avertizat joi că Rusia va efectua probabil mai multe atacuri hibride împotriva unor ţinte occidentale, subliniind că o invazie a unei ţări NATO este "improbabilă", dar totuşi posibilă.

Săptămâna trecută, prim-ministrul polonez Donald Tusk a avertizat, de asemenea, cu privire la ameninţările „hibride” ruseşti, inclusiv atacuri cu drone şi rachete, care vizează aliaţii Ucrainei.

„Este clar că este necesară o abordare comună a NATO şi UE. Opţiunile sunt pe masă şi acestea trebuie, de asemenea, coordonate”, a declarat Sebastian Hartmann, secretarul de stat german la Ministerul Apărării, la sosirea sa la Bruxelles.

Rusia şi-a intensificat presiunea, în special asupra ţărilor care susţin Ucraina, „şi trebuie să abordăm această problemă cu calm, dar cu hotărâre”, a declarat ministrul apărării finlandez, Antti Hakkanen.

Rusia urmăreşte în primul rând „impactul psihologic” în atacurile sale hibride, pentru a destabiliza ţările europene, în special pe cele care susţin Kievul, a explicat un oficial al UE sub condiţia anonimatului.

În acest context, Kallas şi mai multe ţări ale UE consideră că cel mai bun răspuns este, dimpotrivă, consolidarea sprijinului european pentru efortul de război ucrainean împotriva Rusiei.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a cerut, de asemenea, joi ţărilor europene să ofere „mai mult sprijin Ucrainei” dacă „vor cu adevărat să trimită un semnal ruşilor cu fiecare incident sau atac hibrid”.

Editor : C.L.B.