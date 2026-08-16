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Unul din cei mai importanți bancheri din Rusia are vești proaste pentru Putin. „Vom ajunge la o criză socială”

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Vladimir Putin. Sursa foto: Profimedia
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Din articol
„Nu se întrevede sfârşitul” „Vom ajunge la o criză socială”

Rusia nu va putea câştiga competiţia din cadrul „războiului de epuizare” economic, în condiţiile în care Ucraina este susţinută de lumea occidentală, a declarat Andrei Klepaci, economistul-şef al Vneşeconombank - o importantă bancă de stat rusă, care finanţează proiectele naţionale ale Kremlinului şi are statutul de „corporaţie de stat pentru dezvoltare”.

Costurile suportate de economia rusă din cauza sancţiunilor şi a blocadei occidentale sunt în creştere, pagubele provocate de atacurile ucrainene asupra porturilor, infrastructurii, fabricilor chimice şi rafinăriilor de petrol se amplifică, iar Rusia rămâne din ce în ce mai în urmă faţă de restul lumii în ceea ce priveşte dezvoltarea tehnologică, potrivit lui Andrei Klepaci.

„Rămânem în urmă. Pierdem atât competiţia tehnologică, cât şi cea economică la nivel mondial. Mai mult, aşa cum am spus deja, nu o pierdem doar în faţa Chinei şi a SUA, ci, în anumite privinţe, o pierdem şi în faţa Ucrainei. Economia Ucrainei este, desigur, parţial distrusă, iar situaţia demografică este catastrofală. Dar, repet, economia ucraineană, în ciuda tuturor greutăţilor, supravieţuieşte. Desigur, beneficiază de un ajutor financiar uriaş (…) Cu un astfel de ajutor pentru cheltuielile militare şi cheltuielile proprii - aceasta reprezintă aproximativ 50% din bugetul nostru - în acest război de epuizare nu vom câştiga competiţia. Avem iluzia că acolo totul se va prăbuşi. Nu s-a prăbuşit şi nu se va prăbuşi. Cheltuielile noastre cresc”, a declarat Andrei Klepaci la un forum de afaceri, relatează The Moscow Times, potrivit News.ro.

„Nu se întrevede sfârşitul”

El a reamintit că, după boom-ul militar din anii 2023-24, economia rusă a intrat în declin în acest an, investiţiile s-au redus drastic, iar sectoarele industriale civile au intrat în recesiune - de la industria aeronautică şi producţia de materiale de construcţii până la industria uşoară şi alimentară. Situaţia este agravată de politica extrem de restrictivă a Băncii Centrale a Federaţiei Ruse, care, în opinia lui Klepaci, poartă responsabilitatea pentru cel puţin jumătate din recesiunea economică.

„Conflictul din Ucraina, la care participă NATO, durează deja mai mult decât Marele Război Patriotic (al Doilea Război Mondial - n.r.) şi, deocamdată, nu se întrevede sfârşitul acestuia. Ambele părţi îşi intensifică atacurile, inclusiv asupra economiilor reciproce. Pierderile cauzate de atacurile Forţelor Armate ale Ucrainei asupra infrastructurii noastre - portuară, petrolieră şi gazieră -, asupra complexelor chimice şi a logisticii cresc şi se transformă deja într-un obstacol macroeconomic semnificativ în calea creşterii economiei ruse”, a declarat Klepaci la o reuniune a Clubului Nikiţki.

„Vom ajunge la o criză socială”

Înăsprirea sancţiunilor SUA la sfârşitul anului 2025 a determinat India şi China să înceapă să-şi reducă achiziţiile de petrol rusesc, „în ciuda tuturor declaraţiilor repetate conform cărora acestea nu se supun sancţiunilor”, a reamintit el.

Având în vedere un probabil nou val de sancţiuni şi „pierderile tot mai mari cauzate de atacurile Forţelor Armate ale Ucrainei”, ritmul potenţial de creştere al economiei ruse ar putea să nu depăşească 1-1,5%, a previzionat el.

Potrivit lui Klepaci, toate acestea vor conduce inevitabil Rusia către o „criză socială”, exact „atunci când nimeni nu se aşteaptă în mod special la aceasta”, a avertizat el.

„Cred că Rusia nu se va destrăma, dar sunt aproape sigur că vom ajunge la o criză socială. Din punct de vedere economic, nu ne vom prăbuşi, dar decalajul nostru va creşte, cu toate consecinţele care decurg din aceasta”, a previzionat el.

Editor : B.P.

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