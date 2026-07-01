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Unul dintre cei mai bogați oameni din China a fost condamnat la 30 de ani de închisoare în SUA

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Miliardarul chinez Guo Wengui a fost arestat pentru o fraudă de peste un miliard de dolari. FOTO: Profimedia Images
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Guo Wengui, considerat cândva unul dintre cei mai bogați oameni din China, a fost condamnat la 30 de ani de închisoare în SUA pentru escrocherie de miliarde de dolari, relatează BBC.

Fostul magnat imobiliar a fugit din China în SUA în 2017, unde a devenit un critic al Partidului Comunist și și-a construit o comunitate de fani loiali în mediul online. Acum, însă, Guo a fost condamnat pentru acuzații de extorcare, fraudă și spălare de bani.

O judecătoare din New York, Analisa Torres, a declarat că Guo „i-a exploatat pe cei care încercau să aducă democrația în China”, luându-le banii pentru a-și finanța stilul de viață luxos.

Guo - care este cunoscut sub mai multe nume, inclusiv Miles Guo și Ho Wan Kwok - a fost condamnat într-o sală de judecată plină de susținători de-ai săi.

„În loc să fie mulțumit de numeroasele oportunități legitime care i s-au oferit, Guo a exploatat încrederea pe care mii de oameni i-au acordat-o pentru propria sa lăcomie”, a spus procurorul american Sean S Buckley pentru BBC.

„Sentința de astăzi arată că faima și bogăția nu te plasează deasupra legii și că escrocii care jefuiesc familii pentru a se îmbogăți vor suporta consecințe semnificative”, a adăugat Buckley.

Înainte de a fugi din China, Guo și-a construit o avere ca dezvoltator imobiliar și avea legături bune cu guvernul țării. A solicitat însă azil în SUA după ce a fost acuzat de înalți oficiali chinezi de corupție.

Guo a devenit un critic al regimului comunist chinez și și-a cultivat o mulțime de adepți online, în rândul comunității chineze din SUA.

Potrivit procurorilor, Guo a strâns peste 1 miliard de dolari de la urmăritorii online, care i s-au alăturat în scheme de investiții și criptomonede între 2018 și 2023.

Banii pe care i-a strâns au fost folosiți pentru a finanța stilul de viață luxos al lui Guo, care includea o vilă de 4.600 de metri pătrați, un Lamborghini de 1 milion de dolari și un iaht de 37 de milioane de dolari, au spus procurorii.

Guo a negat acuzațiile, spunând că fondurile au fost folosite pentru activismul său politic.

El a construit legături cu alți critici ai Chinei, inclusiv cu Steve Bannon, fost consilier al președintelui american Donald Trump.

Bannon și Guo au apărut adesea în clipuri online și, în 2020, au lansat o campanie numită Noul Stat Federal Chinez, cu scopul de a răsturna Partidul Comunist Chinez.

Mai târziu în acel an, Bannon a fost arestat pe iahtul lui Guo în Connecticut. Bannon a fost acuzat de fraudă într-o presupusă schemă de fraudare a unor persoane care au finanțat o companie non-profit pentru construirea unui zid la granița dintre SUA și Mexic. Acest caz nu are nicio legătură cu dosarul lui Guo.

Editor : M.B.

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