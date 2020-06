Unul dintre cei mai bogați oameni din China a fost salvat după ce mai mulți răpitori au intrat peste el înarmați cu explozibili

He Xiangjian, fondatorul Midea - unul dintre cele mai mari grupuri de electrocasnice din lume, a fost salvat de poliție după ce mai mulți răpitori au pătruns în locuința sa din sudul Chinei înarmați cu explozibili, informează South China Morning Post.

He Xiangjian are o avere de 25 de miliarde de dolari și este considerat de Forbes al șaselea cel mai bogat om din China.

Atacatorii au intrat în locuința miliardarului din Fosnan, provincia Guangdong, în weekend. Fiul magnatului chinez, He Jianfeng, în vârstă de 55 de ani, ar fi reușit să fugă din locuință și a chemat poliția.

Poliția din Fosnan a arestat cinci suspecți luni, la ora 5 dimineața, și nicio persoană nu a fost rănită în timpul operațiunii, au anunțat forțele de ordine într-un comunicat.

"Victima, care poartă numele He, este în siguranță", a comunicat poliția. Potrivit The Independent, un polițist din Fosnan a spus că este vorba de He Xiangjian, fondatorul Midea.

Birourile forțelor de ordine la nivel provincial, districtual și local "au acordat mare atenție cazului și au trimis rapid ofițeri la fața locului", se mai arată în informarea poliției.

Forțele de ordine au fost anunțate duminică, la ora 5.30 dimineața, că mai multe persoane au intrat într-o locuință din proiectul rezidențial Royal Orchid International Golf Villa, dezvoltat de grupul Midea. Proiectul, aflat în districtul Shunde, conține 336 de locuințe de lux, un teren de golf și un centru sportiv.

Confirmând incidentul, grupul Midea a mulțumit poliției, reprezentanților media și tuturor părților implicate după ce a distribuit comunicatul poliției pe contul companiei de Weibo (o platformă de socializare asemănătoare cu Twitter).

În imaginile postate pe rețelele de socializare din China, zeci de polițiști pot fi văzuți în jurul vilei în stil european a miliardarului He Xianghian. Poliția a restricționat accesul în comunitatea privată, iar locuitorii nu au avut voie să părăsească locul de duminică după-amiază până luni dimineață. În fața vilei lui He erau cel puțin două posturi de pază, acesta având și propria sa gardă de corp.

Angajaților din sediul companiei Midea li s-a cerut să nu vină la serviciu luni.

Operațiunea de salvare a lui He Xiangjian l-a readus pe miliardar în atenția publicului, acesta fiind o prezență discretă. He Xinagjian, în vârstă de 77 de ani, provine dintr-o familie simplă și a început să-și clădească imperiul al 26 de ani, când a fondat Midea. În prezent, grupul de electrocasnice are o valoare de piață de 59 de miliarde de dolari.

Editor web: Vlad Mironescu