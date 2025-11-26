Unul dintre cei mai bogați oameni din Rusia, cofondator al Lukoil, și-a vândut acțiunile la companie pentru o sumă uriașă

Leonid Fedun, cofondator al Lukoil, și-a vândut participația de 10% în companie pentru aproximativ 7 miliarde de dolari, potrivit unor surse citate de Reuters și confirmate de datele de piață. Compania a înregistrat o scădere rapidă a portofoliului său, din cauza sancțiunilor americane.

După ce a reușit mult timp să evite sancțiunile occidentale impuse după invazia Rusiei în Ucraina, Lukoil a fost puternic afectată în octombrie și acum își vinde activele din străinătate.

Fedun, născut în Ucraina și stabilit în Monaco, și-a vândut participația de aproximativ 10% către Lukoil la începutul anului 2025, au declarat două surse apropiate tranzacției. Este un exemplu rar de miliardar rus care își retrage în liniște participațiile din țară.

În august, Lukoil a declarat că va anula 76 de milioane de acțiuni - sau aproximativ 11% din capitalul său - pe care le-a răscumpărat de pe piață în perioada 2024-2025.

Participația lui Fedun valora aproximativ 7 miliarde de dolari, conform calculelor Reuters bazate pe prețurile pieței, deși nu este clar dacă acesta este prețul pe care l-a primit.

Lukoil a refuzat să comenteze.

Fedun, în vârstă de 69 de ani, a devenit unul dintre cei mai bogați oameni din Rusia în timpul privatizărilor haotice din anii 1990, sub fostul președinte Boris Elțîn, după prăbușirea Uniunii Sovietice.

Absolvent al unei școli militare, Fedun a urmat o carieră de lector în anii 1980, când a călătorit în Siberia și l-a cunoscut pe Vagit Alekperov, acum în vârstă de 74 de ani, un important director din domeniul petrolului.

Cei doi bărbați au lucrat împreună la privatizarea unora dintre cele mai bune câmpuri petroliere din Siberia de Vest, după ce Elțîn a aprobat vânzarea lor în 1993, o mișcare care a transformat peste noapte întreprinderile de stat în firme private și unii angajați ai statului în miliardari.

În calitate de director executiv al Lukoil, Alekperov a lucrat la refacerea producției de petrol în Rusia, în timp ce Fedun s-a concentrat pe achiziții în interiorul și în afara Rusiei.

Lukoil a reușit să crească și după ce Vladimir Putin a preluat conducerea de la Elțin, în 2000, și a încercat să consolideze controlul statului în industriile strategice.

Lukoil a fost criticată în cadrul unor anchete ale Kremlinului privind taxe neplătite, dar a reușit să evite soarta companiei rivale Yukos, care a fost distrusă, iar acționarii săi, care aveau ambiții politice, fie au fost arestați, fie au fugit din țară.

Când Rusia a invadat Ucraina în 2022, Alekperov a demisionat din funcția de CEO al Lukoil, după ce Marea Britanie și Australia i-au impus sancțiuni.

În același an, Lukoil a declarat că este îngrijorată de „evenimentele tragice din Ucraina” și a susținut negocierile pentru a pune capăt conflictului, făcând rare remarci publice împotriva a ceea ce Moscova numește o „operațiune militară specială”.

Dar, în timp ce Alekperov continuă să fie implicat activ în Lukoil în culise, Fedun s-a retras, au declarat sursele Reuters. El a demisionat din funcția de vicepreședinte în iunie 2022 și și-a vândut participația la echipa de fotbal Spartak Moscova în august 2022. Lukoil a declarat la acea vreme că Fedun se pensionează din cauza cauza vârstei și a unor probleme de familie.

În calitate de rezident al statului Monaco, Fedun a decis să își reducă participațiile rusești, a declarat una dintre surse.

