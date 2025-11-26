Live TV

Unul dintre cei mai bogați oameni din Rusia, cofondator al Lukoil, și-a vândut acțiunile la companie pentru o sumă uriașă

Data publicării:
lukoil
Foto: Profimedia

Leonid Fedun, cofondator al Lukoil, și-a vândut participația de 10% în companie pentru aproximativ 7 miliarde de dolari, potrivit unor surse citate de Reuters și confirmate de datele de piață. Compania a înregistrat o scădere rapidă a portofoliului său, din cauza sancțiunilor americane.

După ce a reușit mult timp să evite sancțiunile occidentale impuse după invazia Rusiei în Ucraina, Lukoil a fost puternic afectată în octombrie și acum își vinde activele din străinătate.

Fedun, născut în Ucraina și stabilit în Monaco, și-a vândut participația de aproximativ 10% către Lukoil la începutul anului 2025, au declarat două surse apropiate tranzacției. Este un exemplu rar de miliardar rus care își retrage în liniște participațiile din țară.

În august, Lukoil a declarat că va anula 76 de milioane de acțiuni - sau aproximativ 11% din capitalul său - pe care le-a răscumpărat de pe piață în perioada 2024-2025.

Participația lui Fedun valora aproximativ 7 miliarde de dolari, conform calculelor Reuters bazate pe prețurile pieței, deși nu este clar dacă acesta este prețul pe care l-a primit.

Lukoil a refuzat să comenteze.

Fedun, în vârstă de 69 de ani, a devenit unul dintre cei mai bogați oameni din Rusia în timpul privatizărilor haotice din anii 1990, sub fostul președinte Boris Elțîn, după prăbușirea Uniunii Sovietice.

Absolvent al unei școli militare, Fedun a urmat o carieră de lector în anii 1980, când a călătorit în Siberia și l-a cunoscut pe Vagit Alekperov, acum în vârstă de 74 de ani, un important director din domeniul petrolului.

Cei doi bărbați au lucrat împreună la privatizarea unora dintre cele mai bune câmpuri petroliere din Siberia de Vest, după ce Elțîn a aprobat vânzarea lor în 1993, o mișcare care a transformat peste noapte întreprinderile de stat în firme private și unii angajați ai statului în miliardari.

În calitate de director executiv al Lukoil, Alekperov a lucrat la refacerea producției de petrol în Rusia, în timp ce Fedun s-a concentrat pe achiziții în interiorul și în afara Rusiei.

Lukoil a reușit să crească și după ce Vladimir Putin a preluat conducerea de la Elțin, în 2000, și a încercat să consolideze controlul statului în industriile strategice.

Lukoil a fost criticată în cadrul unor anchete ale Kremlinului privind taxe neplătite, dar a reușit să evite soarta companiei rivale Yukos, care a fost distrusă, iar acționarii săi, care aveau ambiții politice, fie au fost arestați, fie au fugit din țară.

Când Rusia a invadat Ucraina în 2022, Alekperov a demisionat din funcția de CEO al Lukoil, după ce Marea Britanie și Australia i-au impus sancțiuni.
În același an, Lukoil a declarat că este îngrijorată de „evenimentele tragice din Ucraina” și a susținut negocierile pentru a pune capăt conflictului, făcând rare remarci publice împotriva a ceea ce Moscova numește o „operațiune militară specială”.

Dar, în timp ce Alekperov continuă să fie implicat activ în Lukoil în culise, Fedun s-a retras, au declarat sursele Reuters. El a demisionat din funcția de vicepreședinte în iunie 2022 și și-a vândut participația la echipa de fotbal Spartak Moscova în august 2022. Lukoil a declarat la acea vreme că Fedun se pensionează din cauza cauza vârstei și a unor probleme de familie.

În calitate de rezident al statului Monaco, Fedun a decis să își reducă participațiile rusești, a declarat una dintre surse.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Folder, judge's hammer on table
1
Judecătorii Curții de Apel București au respins propunerea Guvernului privind pensiile...
harta moldova romania ucraina marea neagra
2
Ucraina, prima țară din Europa care oferă un serviciu de telefonie mobilă prin tehnologia...
pensie.newsweek
3
Record de plăți din Pilonul II, după introducerea CASS de 10%. Expert: „Românii își...
salvamont
4
Turist cu hipotermie, dispărut în Bucegi după ce a cerut ajutor. După 17 ore de căutări...
Cât plătești lunar dacă vrei să cumperi vechime pentru pensie în 2025. Foto Getty Images
5
Guvernul a publicat proiectul care interzice cumulul pensie-salariu la stat. Ce bugetari...
Cine este Mariya, sportiva naturalizată care va reprezenta România la Mondial: "Da, mă simt româncă!"
Digi Sport
Cine este Mariya, sportiva naturalizată care va reprezenta România la Mondial: "Da, mă simt româncă!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Christopher Donahue
Comandant NATO: „România va avea un sistem capabil să doboare dronele. Este o figură centrală în această parte a Alianţei”
Donald Trump
Trump spune că ar fi în interesul Ucrainei să ajungă la un acord de pace: Unele teritorii „ar putea fi oricum obţinute de Rusia”
tgrump si zelenski vorbesc la telefon
„Ecouri din 1938”: Experții avertizează că planul inițial al lui Trump pentru pace în Ucraina ar submina securitatea Europei
NOWA DEBA, POLAND. 21 September 2022. Soldiers from Poland, the USA and Great Britain take part in the joint military exercise 'BEAR 22' (Polish: Niedzwiedz 22') in Podkarpacie, in eastern Poland. The exercises will last until Friday and are designed to
Aliații Ucrainei ar putea trimite trupe de sprijin în Kiev și Odesa. Planul dezvăluit de un lider european
Vladimir Putin pe o navă rusească / navă militară din marina Irlandei
„Este punctul zero” pentru orice atac al Rusiei împotriva UE: Țara care a devenit principala vulnerabilitate din apărarea Europei
Recomandările redacţiei
Screenshot 2025-11-25 at 22.50.57
REPORTAJ România plătește 400 de milioane de $ pentru drone...
Moscow, Russia. 06 August, 2025. Russian President Vladimir Putin, left, welcomes U.S Special Envoy Steve Witkoff, before a face-to-face meeting at the Kremlin, August 6, 2025 in Moscow, Russia. Credit: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Alamy Live News
Dezvăluiri dintr-o discuție telefonică în care Witkoff punea la cale...
EUROINS_ASIG_01_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Percheziții în București și Târgu Mureș în dosarul falimentării...
„Ziua Z”. DIICOT anunță operațiuni de amploare în toată țara: peste...
Ultimele știri
Armata israeliană anunță „vaste operațiuni” în nordul Cisiordaniei: „Nu vom permite terorismului să prindă rădăcini”
Șeful NATO spune că planul pentru pace al SUA pentru Ucraina încă necesită negocieri substanțiale
Caz cutremurător la Timișoara. O fetiță de 10 ani a fost înjunghiată de mama ei. Femeia a vrut să se răzbune
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum a fost trădată prințesa Diana de Martin Bashir. Noi detalii ies la iveală: „Viața ei ar fi avut alt curs...
Cancan
Maria, o artistă de doar 22 de ani, a fost împușcată MORTAL într-o parcare. Familia și fanii sunt în stare de...
Fanatik.ro
Nicușor Dan a dat în judecată AEP după scandalul rambursărilor. Al doilea proces inițiat de președintele...
editiadedimineata.ro
Ce imagine au copiii despre un om de știință: desenează tot mai des femei în rolul de cercetător
Fanatik.ro
Cristi Chivu i-a răspuns lui Diego Simeone: „Nu mă simt inferior”. De la ce mare antrenor din Europa se...
Adevărul
Trump: „Suntem foarte aproape de un acord cu Ucraina”. Mesaj optimist de la Casa Albă privind finalizarea...
Playtech
Interdicție de zbor până la 4 ani sau amendă de 20.000 de euro pentru pasagerii indisciplinați
Digi FM
A ajuns la urgențe după ce s-a tăiat într-o hârtie. Reacția corpului a surprins-o și pe ea: "A fost o...
Digi Sport
După 12 ani, a făcut anunțul despre Michael Schumacher: ”Am vorbit cu cineva foarte, foarte apropiat de el”
Pro FM
Romina Power, confesiuni despre dispariția fiicei sale: „Dacă ar fi fost moartă, aș fi simțit!” Ce a spus...
Film Now
A câștigat Oscarul pentru primul ei film, dar n-a scăpat de stereotipuri. Lupita Nyong’o: "Primeam tot...
Adevarul
Când campaniile electorale ard sute de mii de euro, iar oamenii simpli țin oameni cu nevoi în viață
Newsweek
Casa de Pensii anunță calendarul plății pensiilor pe decembrie. Cine ia 750 lei ajutor și 2.000 lei bonus?
Digi FM
Cei doi băieți ai lui Macaulay Culkin încă nu și-au dat seama că el este Kevin din Singur Acasă: "Nu au nicio...
Digi World
Alimentele periculoase pentru inimă. Ce să eviți pentru a preveni bolile cardiovasculare
Digi Animal World
Momentul când un vultur aruncă o pisică în mașina unei șoferițe: „Mi-a spart complet parbrizul”
Film Now
Brian Austin Green și Tiffani Thiessen, din nou împreună la un eveniment, la 30 de ani de când s-au...
UTV
Beyonce a întors toate privirile la Formula 1 din Las Vegas într-o salopetă cu decolteu