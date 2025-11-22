Live TV

Unul dintre cei mai pro-Trump lideri europeni, mesaj tranșant: Ucraina este victima și trebuie să aibă ultimul cuvânt la negocieri

Data publicării:
d trump
Președintele SUA, Donald Trump. Foto: Profimedia

Orice plan de pace pentru Ucraina trebuie acceptat la Kiev, afirmă preşedintele polonez Karol Nawrocki, după ce SUA i-au semnalat preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski că Ucraina trebuie să accepte un cadru elaborat de Washington pentru a pune capăt războiului declanșat de Rusia.

Planul în 28 de puncte al Washingtonului solicită Ucrainei să cedeze teritoriu, să accepte limite asupra armatei sale şi să renunţe la ambiţiile de a adera la NATO.

De asemenea, conţine unele propuneri la care Moscova s-ar putea opune şi solicită forţelor acesteia să se retragă din unele zone pe care le-au cucerit, conform unui draft consultat de Reuters, preluată de Agerpres.

„Ucraina a fost cea care a căzut victimă agresiunii criminale a lui Putin, iar ucrainenii, cu sprijinul Statelor Unite şi al ţărilor UE, trebuie să aibă vocea decisivă în discuţiile de pace”, a scris președintee Poloniei, Karol Nawrocki, pe rețeaua X vineri seară, referindu-se la preşedintele rus Vladimir Putin.

„Preţul păcii nu poate fi în niciun caz atingerea obiectivelor strategice de către agresor, iar agresorul a fost şi rămâne Federaţia Rusă”, a adăugat Nawrocki, unul dintre liderii europeni conservatori, cu vederi apropiate de ale lui Donald Trump.

