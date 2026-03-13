Unul dintre cei mai puternici oameni din Iran spune că Donald Trump „nu este suficient de inteligent”

Preşedintele american Donald Trump „nu este suficient de inteligent”, a apreciat vineri, la o mare mare manifestaţie de Ziua Ierusalimului, la Teheran, şeful Consiliului Suprem iranian al Securităţii Naţionale, Ali Larijani.

„Problema cu Donald Trump este că el nu este destul de inteligent pentru ca să înţeleagă că iranienii sunt o naţiune matură, puternică şi hotărâtă”, declarat Ali Larijani la televiziunea de stat iraniană, potrivit AP, preluată de News.ro.

„Cu cât exercită mai multe presiuni, cu atât se întăreşte mai mult voinţa poporului nostru”, a avertizat el.

Ziua Al-Qods, sau Ziua Ierusalimului, este sărbătorită în ultima vineri a Ramadanului, în care iranienii manifestează în susţinerea Palestinei împotriva Israelului.

O explozie puternică a zguduit Teheranul, într-o piaţă plină de manifestanţi, potrivit televiziuunii iraniene de stat.

Autorităţile de la Teheran nu au prezentat imediat niciun detaliu despre ceea ce s-a întâmplat.

Ali Larijani a fost întrebat despre explozie la televiziunea de stat.

„Regimul sionist a atacat traseul adunării. De frică, oare?”, a declarat el.

„Aceste atacuri sunt motivate de frică şi disperare”, a declarat el agenţiei iraniene de presă ANA.

„Un om puternic nu ar da cu bomba în plină adunare”, a subliniat el.

Armata israeliană nu a răspuns imediat acestor acuzaţii.

