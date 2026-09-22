Unul dintre cele mai mari centre de date din Europa a fost lansat în cea mai mică țară din Caucaz, după un acord cu Trump

Armenia speră să devină unul dintre cele mai mari centre de infrastructură pentru inteligența artificială din Europa, scrie Bloomberg. În luna august, startup-ul cu rădăcini armene Firebird a lansat un centru de date pentru IA la 45 km de Erevan. Până la sfârșitul anului 2027, capacitatea acestuia ar trebui să ajungă la 300 de megawați, iar numărul celor mai noi cipuri Nvidia ar trebui să depășească 70 000. Capacitățile principale sunt destinate companiilor străine, printre care și compania americană Perplexity AI. O cincime din capacitățile de calcul este rezervată proiectelor locale și instituțiilor de stat.

Proiectul este legat de negocierile privind soluționarea conflictului dintre Armenia și Azerbaidjan. Echipa președintelui SUA, Donald Trump, a autorizat exportul de cipuri Nvidia în 2025, pentru a contribui la avansarea negocierilor. Un reprezentant al biroului prim-ministrului Armeniei, Nikola Pașinian, a declarat că acordurile semnate la Washington anul trecut în domeniul semiconductorilor și al inteligenței artificiale au reprezentat beneficii ale păcii pentru Armenia.

Colaborarea dintre Armenia și Nvidia a început încă din 2019. Pashinyan a vizitat sediul american al producătorului de cipuri din Santa Clara cu câțiva ani înainte de începerea boom-ului global al IA. Nvidia a deschis o reprezentanță în Armenia în 2022, iar în februarie același an a transferat acolo ingineri din Moscova. Un an mai târziu, directorul general al Nvidia, Jensen Huang, a vizitat Armenia. „Armenia dispune de personal tehnic de excepție și de un ecosistem inovator dinamic și în creștere. Tocmai de aceea am început de mult să investim în viitorul său”, a declarat reprezentantul Nvidia. Universitatea de Stat din Armenia a obținut licențe de export pentru 64 de acceleratoare de vârf Nvidia H100, în vederea construirii celui mai mare supercomputer din regiune la momentul respectiv. Vizita lui Huang a contribuit la punerea bazelor pentru crearea proiectului Firebird, a declarat directorul general al companiei, Razmig Ovakimian.

Pe fondul apropierii de SUA, Erevanul a început să se distanțeze de Moscova. Armenia a acuzat Rusia de nerespectarea obligațiilor asumate în cadrul acordului de apărare al CSTO și de incapacitatea de a preveni invazia Azerbaidjanului în Nagorno-Karabah. La începutul anului 2023, sub presiunea SUA și a Europei, Pashinyan a introdus restricții severe asupra exportului de produse electronice către Rusia. Armenia nu-și poate permite să fie supusă sancțiunilor occidentale, a declarat atunci Pashinyan.

Începând din luna mai a acestui an, Moscova a interzis în mod sistematic importurile de diverse produse armene, printre care alcool, legume, fructe, pește, lapte și flori. Primele interdicții rusești privind importul și tranzitul mărfurilor armene au apărut cu puțin timp înaintea alegerilor parlamentare din republică, care au avut loc pe 7 iunie, iar după victoria partidului lui Pashinyan și decizia Erevanului de a depune o cerere de aderare la UE, numărul acestora a crescut brusc. În primele șase luni ale anului 2026, Armenia și-a majorat exporturile către țările Uniunii Europene cu 80% — până la 516 milioane de dolari, față de 287 de milioane de dolari în anul precedent, a anunțat guvernul republicii.

Editor : A.R.