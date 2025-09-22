Unul dintre fiii fostului preşedinte Bolsonaro, pus sub acuzare după ce a amenințat autoritățile judiciare în procesului tatălui său

Parchetul brazilian a anunţat luni punerea sub acuzare a unuia dintre fiii fostului preşedinte Jair Bolsonaro pentru obstrucţionarea procesului tatălui său, condamnat pentru tentativă de lovitură de stat, acuzându-l că a făcut lobby pe lângă autorităţile americane, relatează AFP.

Deputatul Eduardo Bolsonaro, stabilit în SUA, este suspectat că „a ameninţat autorităţile judiciare şi alte autorităţi”, susţinând că va obţine sancţiuni împotriva lor „de la autorităţile americane”, potrivit unui comunicat al parchetului.

Jair Bolsonaro a fost condamnat recent la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, la capătul unui proces istoric, în ciuda presiunilor intense exercitate de preşedintele american, Donald Trump, în favoarea sa, notează AFP, citată de Agerpres.

Fostul şef de stat de extremă dreapta (2019-2022) a fost condamnat pentru că a condus un complot de lovitură de stat pentru a rămâne la putere, după ce a pierdut alegerile din 2022 în faţa actualului preşedinte, Luiz Inacio Lula da Silva.

Editor : Liviu Cojan