Un adolescent de 17 ani este unul dintre liderii grupării teroriste 764, organizație care recruta minori prin șantaj și manipulare psihologică și care este responsabilă de mii de amenințări cu bombă și asasinate în întreaga lume. El a fost prins și arestat într-un oraș din nordul Spaniei.

Rețeaua funcționează pe celule, iar FBI a emis mandat de căutare pentru 500 de lideri locali din întreaga lume, inclusiv din România.

Tânărul de 17 ani este liderul celulei spaniole de peste un an și este acuzat că ar fi lansat amenințări cu bombă și cu atacuri armate asupra instituțiilor publice din țară și asupra școlilor. Totuși, amenințările nu s-au concretizat, însă au fost utilizate resurse și a fost creat haos.

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Organizația teroristă a fost fondată în 2020 de un american care a fost arestat. La proces, fondatorul a spus că a creat-o pentru că se plictisea în timpul pandemiei. El a recrutat pentru mai mulți ani adolescenți pe rețelele sociale și pe cele de comunicare din jocurile online și îi obliga prin presiune psihologică sau prin șantaj să facă gesturi care să creeze haos.

Rețeaua 764 a apărut în Statele Unite și își trage numele din primele trei cifre ale codului poștal al orașului Stephenville, Texas, orașul natal al fondatorului său, conform Euronews.

De-a lungul timpului, aceasta a evoluat de la o comunitate marginală de pe forumurile de pe internet la o structură cu prezență în diferite țări, implicată în infracțiuni precum șantajul sexual, distribuirea de materiale care prezintă abuzuri sexuale asupra copiilor, incitarea la automutilare, precum și difuzarea de conținut care prezintă violență extremă și maltratarea animalelor. Canada a clasificat-o drept entitate teroristă, iar mai multe țări desfășoară în prezent anchete cu privire la activitățile sale.

Anchetatorii subliniază că organizații precum rețeaua 764 vizează în mod activ minorii pe rețelele sociale, aplicațiile de mesagerie și platformele de jocuri. Contactul inițial se prezintă de obicei sub forma unei prietenii sau a unor interese comune, iar abia în timp se transformă în manipulare, șantaj și izolare a victimei de mediul său.

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Editor : A.M.G.