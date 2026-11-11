Unul dintre opozanții lui Putin și-a anulat deplasarea la Berlin, după ce a fost avertizat că ar putea fi asasinat

Garry Kasparov, figura opoziției ruse aflate în exil, și-a anulat participarea la „Săptămâna Libertății” de la Berlin, după ce experții în securitate l-au avertizat cu privire la un posibil complot rus de asasinat, notează Kyiv Post. Fostul campion mondial la șah, care a fost anterior atenționat de către autoritățile americane și lituaniene, a criticat oficialii europeni pentru că nu au reușit să contracareze amenințările din partea Kremlinului.

Fostul campion mondial de șah și lider al opoziției ruse aflat în exil, Garry Kasparov, și-a anulat o călătorie planificată pentru a participa la un eveniment dedicat drepturilor omului la Berlin, după ce serviciile de securitate l-au avertizat cu privire la o amenințare crescută la adresa sa, potrivit unui articol publicat marți de BILD.

Aceasta vine în urma avertismentelor de la începutul lunii octombrie din partea serviciilor de securitate americane și lituaniene, conform cărora el și un alt disident, Ivan Tyutrin, stabilit la Vilnius, ar fi ținte potențiale ale unei tentative de asasinat instigate de Rusia.

Kasparov, care locuiește în SUA, a declarat că a fost avertizat să ia măsuri de precauție și că va continua să facă acest lucru și în viitor.

Tyutrin ar fi declarat pentru AFP că autoritățile lituaniene l-au avertizat să plece de urgență și să scape de mașina sa.

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Acuzațiile au urmat anchetelor efectuate de SUA asupra a cinci persoane legate de Kremlin, care au fost acuzate de pregătirea unor atacuri și asasinate îndreptate împotriva disidenților și dezertorilor ruși din SUA și din alte țări.

Kasparov: „Rusia încearcă să mă omoare”

Kasparov și-a anulat călătoria planificată la Berlin în această săptămână, după ce a primit noi avertismente cu privire la o potențială amenințare la adresa vieții sale. El urma să ia cuvântul în cadrul evenimentului „Săptămâna Libertății” din Berlin, dar, în schimb, a transmis un mesaj video.

„Probabil ați văzut știrile conform cărora Rusia încearcă să mă omoare. Experții în securitate mi-au recomandat cu tărie să nu mă duc la Berlin, deoarece ar fi un risc nejustificat în acest moment”, a spus el.

Kasparov a continuat criticând autoritățile europene de securitate și de aplicare a legii pentru că nu fac suficient pentru a contracara Kremlinul, adăugând: „Trebuie să recunoașteți faptul că ați permis ca Europa să devină terenul de joacă al lui Vladimir Putin. Dacă el poate ajunge la mine aici, poate ajunge la oricine. La soții și copiii voștri, la colegii voștri.”

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„Săptămâna Libertății”, 170 de evenimente dedicate democrației și drepturilor omului

„Săptămâna Libertății din Berlin” se desfășoară în capitala Germaniei în perioada 7-14 noiembrie. Evenimentul este prezentat ca o nouă inițiativă menită să celebreze libertatea și democrația în orașul în care a avut loc căderea Zidului Berlinului în 1989, recunoscând acest eveniment ca un simbol global al rezistenței poporului împotriva opresiunii și al triumfului democrației.

Programul include aproximativ 170 de evenimente dedicate democrației, drepturilor omului și persecuției politice.

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Editor : A.P.