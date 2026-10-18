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Unul dintre organizatorii protestelor din Franța îndeamnă la o gravă generală la 5 noiembrie

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Manifestation du 17 octobre: Marche des Gilets jaunes, jeunesse et travailleurs
Proteste în Franța. Foto: Profimedia
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Din articol
Ziua de grevă din 5 noiembrie

Creatorul unui site web „Vestele galbene”, care lista acțiunile prevăzute pentru sâmbătă în Franța, consideră „legitimă” violența împotriva statului și a multinaționalelor care „zdrobesc zi de zi viața a milioane de oameni”. El face apel la o grevă generală la 5 noiembrie, scrie Le Parisien.

Este o poziție care nu poate decât să stârnească controverse. Unul dintre coorganizatorii zilei de mobilizare de sâmbătă împotriva „costului ridicat al vieții”, care s-a transformat în haos în mai multe orașe din cauza confruntărilor și jafurilor, își exprimă duminică sprijinul față de „revoltele care izbucnesc peste tot în țară”.

„Mi s-a cerut să condamn violențele, revoltele, baricadele. Să condamn furia poporului. Refuz să-mi alătur vocea corului indignării. Această furie, eu nu o condamn: o salut”, scrie Benjamin Ball. El este editorul site-ului 17octobregiletjaune.net, care a inventariat acțiunile organizate în această zi care a adunat între 550.000 și 800.000 de persoane, potrivit surselor.

„Susțin și sprijin revoltele care izbucnesc peste tot în țară”, adaugă activistul, care a făcut parte din numeroasele organizații care au chemat la mobilizare, alături de colective de studenți și liceeni, de „Vestele galbene” și de anumite sindicate. „Statul și multinaționalele distrug zi de zi viața a milioane de oameni. Revolta împotriva acestei violențe este legitimă”, adaugă pe site-ul său cel care a participat, de asemenea, la manifestațiile pentru climă din 26 septembrie și la mișcarea „Bloquons tout” din septembrie 2025.

Ziua de grevă din 5 noiembrie

Benjamin Ball face apel, în special, la „continuarea perturbărilor și a blocajelor logistice”, la „sprijinul, pretutindeni, pentru mobilizările liceenilor și studenților” și la pregătirea „grevei” și a unui „blocaj general reînnoibil începând cu 5 noiembrie”. O coaliție intersindicală interprofesională formată din CFDT-CGT-FO-Unsa-FSU a chemat, la începutul lunii octombrie, angajații din sectorul privat și public, precum și pensionarii și tinerii, la o zi de grevă și manifestații pe 5 noiembrie pentru „salarii, servicii publice, locuri de muncă și industrie”.

Sâmbătă seara, CGT a făcut apel „la continuarea mobilizării pașnice alături de tineri, la dezbaterea în toate locurile de muncă a condițiilor necesare pentru construirea raportului de forțe care să asigure îndeplinirea revendicărilor” și „la pregătirea următoarelor etape de mobilizare”, printre care „marea zi intersindicală de grevă și manifestație interprofesională din 5 noiembrie”.

În ceea ce privește confruntările care au marcat ziua de 17 octombrie, sindicatul a denunțat în comunicatul său „represiunea menită să împiedice populația să participe la manifestații”. Acesta consideră că „guvernul poartă responsabilitatea politică pentru escaladarea violențelor observate” prin „refuzul său obstinat de a răspunde revendicărilor exprimate în masă și în mod pașnic”.

Editor : M.C

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