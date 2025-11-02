Unul dintre principalele porturi petroliere rusești, lovit duminică de un atac ucrainean cu drone

Un atac cu drone ucrainene a lovit duminică unul dintre principalele porturi petroliere rusești de la Marea Neagră, provocând un incendiu și avariind cel puțin o navă, în contextul în care Kievul încearcă să submineze eforturile de război ale Rusiei, vizând infrastructura energetică a acesteia, relatează TVPWorld. De câteva luni, Ucraina atacă rafinăriile, depozitele și conductele petroliere rusești, în încercarea de a submina economia Rusiei.

Imaginile difuzate pe canalele de știri Telegram din Rusia și Ucraina arată un terminal și un tanc petrolier în flăcări, noaptea. Reuters, care transmite informația, nu a putut verifica momentul sau locul în care au fost filmate imaginile.

Petrolier rusesc în flăcări după atacul dronelor ucrainene în regiunea Krasnodar. Foto: Telegram

Autoritățile ruse au declarat că două nave străine au fost avariate în atacul asupra portului Tuapse, unul dintre cele mai mari terminale petroliere de la Marea Neagră, provocând un incendiu.

„În urma atacului cu drone asupra portului Tuapse în noaptea de 1 spre 2 noiembrie, două nave civile străine au fost avariate”, a declarat într-un comunicat centrul de operațiuni de urgență din regiunea Krasnodar.

Infrastructura terminalului, avariată

Centrul de operațiuni a declarat că nu au existat victime printre echipajele navelor și că toate incendiile au fost stinse, dar că „clădirile și infrastructura terminalului” au suferit avarii.

Statul Major General al Kievului a declarat într-un comunicat că forțele sale au lovit infrastructura rafinăriei de petrol din Tuapse. Un oficial al serviciului de securitate internă SBU al Ucrainei a declarat că cinci atacuri cu drone înregistrate asupra unui terminal petrolier au avariat un petrolier, infrastructura de încărcare și clădirile portuare din apropiere.

Portul găzduiește terminalul petrolier Tuapse Black Sea și o rafinărie de petrol controlată de cea mai mare companie petrolieră din Rusia, Rosneft ROSN.MM. Ucraina a vizat rafinăria cu mai multe atacuri cu drone în acest an.

Fabrica Tuapse, orientată spre export, care are o capacitate de procesare de 240.000 de barili de petrol pe zi (bpd), produce naftă, păcură, motorină sub vid și motorină cu conținut ridicat de sulf. Aceasta aprovizionează în principal China, Malaezia, Singapore și Turcia.

Ministerul Apărării rus a declarat duminică că unitățile de apărare aeriană au distrus un total de 283 de drone ucrainene.

Kievul afirmă că atacurile sale cu drone împotriva infrastructurii energetice rusești sunt represalii pentru atacurile rusești asupra rețelei sale electrice. Rusia a bombardat sistemele de energie electrică și termică ale Ucrainei, argumentând că astfel de infrastructuri civile sunt ținte legitime, deoarece ajută efortul de război al Ucrainei.

Aproape 60.000 de persoane au rămas fără energie electrică după atacul aerian nocturn al Rusiei asupra regiunii ucrainene de frontieră Zaporijia, în timp ce două persoane au fost ucise în regiunea sudică Odesa, au declarat duminică autoritățile ucrainene.

În Rusia, resturi de drone au fost găsite în cinci localități din districtul municipal Tuapse, provocând pagube la ferestrele unor apartamente și case. Nu au fost raportate victime, deși gara din Tuapse a suferit unele pagube minore, a declarat administrația regională.

Atacul nocturn a forțat închiderea temporară a zeci de aeroporturi rusești, în principal în sudul și vestul țării, din motive de siguranță, a declarat autoritatea rusă de supraveghere a aviației Rosaviațiia pe Telegram.

