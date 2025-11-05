Unul dintre suspecții jafului de la Luvru era influencer pe rețelele sociale și a fost paznic de muzeu

Unul dintre bărbații arestați în cazul jafului de 88 de milioane de euro de la Muzeul Luvru este influencer pe rețelele sociale, pasionat de motociclete, care a lucrat ca agent de securitate la Centrul Pompidou, a relatat presa franceză citată de The Guardian.

Identificat de oficialii din justiție drept Abdoulaye N, bărbatul în vârstă de 39 de ani a fost arestat la domiciliul său din Aubervilliers, suburbia nordică a Parisului unde s-a născut, la șase zile după jaful din 19 octombrie. El este acuzat de furt calificat și conspirație criminală.

Un tribunal din Bobigny, la nord de Paris, a amânat miercuri procesul său într-un caz separat în care este acuzat de deteriorarea proprietății publice, spunând că nu au putut fi îndeplinite condițiile pentru o audiere „calmă” din cauza „atenției presei și a evenimentelor recente”.

Maxime Cavaillé, unul dintre avocații care îl reprezintă pe suspect, a declarat că apărătorii săi vor fi „extrem de vigilenți” în ceea ce privește „respectarea prezumției de nevinovăție” și vor urmări protejarea drepturilor și a vieții private a clienților lor, în ciuda naturii extraordinare a cazului Luvru.

Patru suspecți sunt în arest în legătură cu acest jaf, inclusiv trei despre care se crede că ar fi fost membri ai bandei care a folosit un camion furat cu o scară extensibilă și un lift de marfă pentru a ajunge la vitrina de la primul etaj al galeriei Apollo a muzeului.

Doi membri ai bandei au spart o fereastră nesecurizată și două vitrine de sticlă înainte de a coborî în lift și a fugi pe motociclete conduse de ceilalți doi, într-un jaf îndrăzneț la lumina zilei, care a durat mai puțin de șapte minute de la început până la sfârșit.

Presa franceză a relatat că Abdoulaye N – al cărui ADN ar fi fost găsit pe una dintre vitrine și pe obiecte abandonate la fața locului este suspectat că ar fi unul dintre cei doi care au intrat prin efracție în galerie.

Ziarul Le Parisien și BFMTV au scris că suspectul era cunoscut pe rețelele de socializare drept Doudou Cross Bitume, un influencer care a publicat numeroase videoclipuri pe YouTube și, mai recent, pe TikTok și Instagram.

Unele clipuri, cu sloganul Toujours plus près du bitume (Întotdeauna mai aproape de asfalt), îl arată executând trucuri pe motociclete în Paris și Aubervilliers, lângă stadionul sportiv Stade de France. Altele oferă sfaturi pentru dezvoltarea musculară.

În mai multe dintre clipuri, Doudou Cross Bitume este prezentat conducând un Yamaha TMax, modelul deosebit de puternic de mega-scuter folosit în fuga hoților de la Luvru. Anchetatorii care lucrează la caz nu au recuperat încă bijuteriile furate.

Le Parisien a declarat că suspectul a lucrat pentru firma de logistică UPS, Toys R Us și ca agent de securitate la muzeul de artă al Centrului Pompidou. Vecinii au declarat pentru publicație că era „amabil”, „decent” și „deschis”.

Potrivit mai multor publicații franceze, cazierul judiciar al lui Abdoulaye N conține 15 infracțiuni, inclusiv deținerea și transportul de droguri; conducerea fără permis și punerea în pericol a altor persoane. De asemenea, a fost condamnat pentru jefuirea unui magazin de bijuterii în 2014.

Procurorul din Paris, Laure Beccuau, a declarat că suspectul și-a „recunoscut parțial” implicarea în jaful de la Luvru. Un alt suspect în cazul Luvru, arestat săptămâna trecută, fusese condamnat pentru același jaf din 2014, a spus ea.

