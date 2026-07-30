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Video Urgență umanitară și socială absolută în Spania. Imagini incredibile, cu sute de migranți care încearcă să ajungă în exclava Ceuta

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Spain Ceuta
Migranți din Maroc, înot spre Ceuta. Foto: Profimedia
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Mii de tineri marocani au venit joi la graniţa cu exclava spaniolă Ceuta pentru a încerca să treacă gardul care protejează acest teritoriu spaniol de pe costa marocană a Africii, după ce în numai câteva zile peste 1.500 de migranţi au pătruns în Ceuta. Sosirea a peste 1.500 de migranți în doar câteva zile a pus autoritățile locale în alertă maximă. Printre sosiți se numără numeroși minori și copii, a relatat postul de televiziune de stat RTVE. Guvernul regional a cerut guvernului central să declare stare de urgență națională și să desfășoare armata spaniolă la granița cu Marocul.

Prim-ministrul Pedro Sánchez a anunțat că „se acționează toate măsurile pentru a răspunde imediat la situația din Ceuta” - dar nu a oferit mai multe detalii despre platforma online X, scrie Tagesspiegel

Autorităţile regionale spaniole au declarat că se confruntă cu o situaţie de „urgenţă umanitară şi socială absolută”. „Centrele de primire sunt copleşite şi saturate, nu mai este loc pentru nimeni”, a avertizat preşedintele oraşului autonom Ceuta, Juan Vivas.

Imagini filmate de posturile locale de televiziune arată zeci de bărbaţi şi adolescenţi înotând din Marocul vecin până la ţărmurile exclavei, în timp ce la frontiera terestră a acesteia mii de migranţi încearcă să forţeze gardurile de protecţie, sute dintre ei reuşind să sară aceste garduri, după ce forţele de securitate marocane s-au retras din calea lor, iar partea spaniolă a frontierei era slab protejată.

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Ministrul spaniol de Interne, Fernando Grande-Marlaska, a declarat că se va deplasa vineri la Ceuta „pentru a monitoriza situaţia”. Potrivit RTVE, Ministerul de Interne a exclus declararea stării de urgență. Conform reglementărilor actuale privind protecția civilă, fluxurile migratorii nu sunt considerate un risc acoperit de sistemul național de protecție civilă.

Între timp, ministerul său a transmis că Spania şi Marocul au convenit să-şi consolideze coordonarea şi eforturile de abordare a crizei migratorii care afectează Ceuta şi s-au angajat să examineze şi să implementeze măsuri pentru returnarea rapidă a tuturor persoanelor care au intrat ilegal în exclava spaniolă.  În plus, ministerul a declarat că toți cei care au intrat ilegal în Ceuta ar trebui returnați cât mai repede posibil.

Potrivit autorităților, migranții au ajuns în Ceuta în principal înotând în ultimele zile și din nou joi. Alte sute de persoane au ajuns în regiune, care are o populație de puțin sub 85.000 de locuitori, doar în ultimele ore, conform RTVE și altor posturi de radio care citează autoritățile regionale. 

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Ceuta, împreună cu exclava spaniolă Melilla, situată la aproximativ 400 de kilometri mai la est, sunt singurele frontiere terestre ale Uniunii Europene pe continentul african.

În anul 2021, peste 10.000 de migranţi au pătruns în Ceuta în numai două zile, în urma relaxării de către Maroc a controalelor la frontieră, pe fondul unei crize generate de decizia Spaniei de a-l primi pe teritoriul său pentru tratament medical pe Brahim Ghali, şeful grupului Polisario care luptă pentru independenţa Saharei Occidentale, o fostă colonie spaniolă revendicată deopotrivă de Maroc şi de Frontul Polisario, mişcare sprijinită de Algeria.

Editor : M.C

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