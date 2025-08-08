Live TV

Uriaşul incendiu de vegetaţie din Franţa este sub control. 16.000 de hectare de pădure au fost distruse

incendiu franta
Uriaşul incendiu de vegetaţie din Franţa este sub control. Foto: Profimedia

Un incendiu masiv de vegetaţie, care a pârjolit 16.000 de hectare de pădure, dar şi mai multe sate din sudul Franţei începând de marţi, a fost adus sub control, au anunţat joi autorităţile locale, potrivit Reuters.

Pompierii rămân mobilizaţi în zonă în zilele care urmează pentru a asigura perimetrul şi a preveni reactivarea incendiului, se mai spune în comunicat.

Rezidenţii afectaţi de incendiu nu au primit încă permisiunea de a reveni la domiciliile lor, iar multe drumuri sunt în continuare închise şi potenţial periculoase din cauza avariilor neevaluate încă şi a stâlpilor de electricitate prăbuşiţi.

Cel mai amplu incendiu de vegetaţie din ultimele aproape opt decenii a dus la moartea unei femei care, potrivit autorităţilor, ar fi nesocotit ordinul de evacuare. Au fost de asemenea 18 persoane rănite, printre care 16 pompieri. Incendiului a distrus 36 de locuinţe, a avariat alte 20 şi a forţat circa 2.000 de rezidenţi şi de turişti să părăsească zona.

În punctul de maximă intensitate, circa 5.000 de locuinţe au rămas fără electricitate, iar joi seară, circa 1.500 de locuinţe erau în continuare lipsite de electricitate, potrivit autorităţilor locale.

''Nu mai avem apă, internet şi electricitate. Nu mai avem nimic. E apocalipsa'', a spus Alain Reneau, rezident şi fermieri care locuieşte în Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, localitate grav afectată de incendiu, scrie Agerpres. ''Am reuşit să salvăm casa, dar a trebuit să luptăm noaptea întreagă, timp de două zile''.

Aproape 2.000 de pompieri au fost mobilizaţi pentru a lupta cu flăcările. Flăcările au pârjolit circa 16.000 de hectare, au precizat autorităţile locale în cel mai recent update publicat joi seară, în timp ce presa franceză a relatat că suprafaţa afectată este de circa 17.000 de hectare.

''Bătălia nu s-a terminat încă, incendiul ar putea reizbucni cu o forţă mai mare'', a spus prefectul Christian Pouget.

Ministrul Mediului din Franţa, Agnes Pannier-Runacher, a spus că incendiul este cel mai mare petrecut în Franţa din 1949. ''Acest incendiu de vegetaţie este consecinţa schimbărilor climatice, a secetei din regiune'', a declarat ea pentru postul de radio France Info.

O investigaţie în vederea determinării cauzei incendiului este în curs.

