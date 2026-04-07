Live TV

Video „Urmați exemplul Ungariei” în materie de politică energetică, îi îndeamnă administrația Trump pe europeni, prin vocea lui JD Vance

Data publicării:
JD Vance Attends Viktor Orban's Rally In Budapest
JD Vance și Viktor Orban, la Budapesta. Foto: Profimedia
Din articol
Ce pare să sugereze comentariul lui Vance Favorizarea liderilor de dreapta din întreaga Europă Lunga dispută a Ungariei cu UE

Adjunctul lui Donald Trump, vicepreședintele JD Vance, a afirmat că liderii din Europa de Vest ar fi trebuit să urmeze politica energetică a Ungariei, într-o declarație care pare să critice inițiativa Uniunii Europene de a-și reduce dependența de importurile din Rusia. Vicepreședintele SUA, JD Vance, a făcut aceste remarci în timpul unei vizite la Budapesta marți, cu doar câteva zile înaintea unor alegeri parlamentare cruciale în Ungaria, care ar putea duce la înlăturarea de la putere a prim-ministrului naționalist maghiar Viktor Orbán – un aliat apropiat al lui Trump – după aproape 16 ani, scrie TVPWorld.

Conferința comună de presă, la care au participat JD Vance și Viktor Orban, a fost marcată de momente bizare, critici dure lansate la adresa UE și propagandă politică în favoarea premierului ungar.

JD Vance a lansat atacuri puternice la adresa UE, spunând că vrea să influențeze alegerile și “să impună cenzura”, elogiindu-l totodată pe premierul ungar Viktor Orban. Oficialul american pretinde că instituțiile europene au încercat “să limiteze voința poporului ungar, deoarece nu îl plac pe premier”, dar și pentru că au existat dezacorduri politice cu acesta. “Am vrut să transmit un mesaj tuturor, în special birocraților de la Bruxelles, care au făcut tot ce le-a stat în putință pentru a-i ține în frâu pe cetățenii Ungariei, pentru că îl displac pe lider, care a luat de fapt apărarea poporului ungar“, a subliniat vicepreședintele american.

De asemenea, JD Vance a acuzat “birocrații de la Bruxelles” de corupție și că “devin milionari amenințând și lingușind suveranitatea popoarelor de pe acest frumos continent”. În continuare, Vance a lăudat politica premierului ungar, pe care l-a descris drept “un model pentru Europa și singurul lider capabil să gestioneze securitatea și independența energetică”. 

“Este amuzant să-i vezi pe prim-miniștrii și liderii din unele capitale vest-europene vorbind despre criza energetică, când, sincer să fiu, ar fi trebuit să urmeze politicile lui Viktor Orbán din Ungaria. Dacă ar fi făcut-o, criza energetică cu care se confruntă acum ar fi fost mult mai puțin gravă”, a spus vicepreședintele SUA.

Ce pare să sugereze comentariul lui Vance

Vance a susținut că politica energetică a lui Orbán, care se concentrează pe importul continuu de combustibili fosili din Rusia, a protejat Ungaria de cel mai grav impact al creșterilor prețurilor la energie cauzate de războiul din Iran.

Deși nu a spus-o în mod explicit, comentariul lui Vance pare să sugereze că alte țări europene ar fi trebuit să continue să importe energie din Rusia – chiar și în timp ce aceasta duce războiul în Ucraina, scrie TVPWorld.

În timp ce majoritatea statelor membre ale UE s-au dezobișnuit de energia rusă ca răspuns direct la invazia Ucrainei de către Moscova din 2022, Ungaria a menținut relații cordiale cu Kremlinul și continuă să se bazeze pe aprovizionarea cu petrol și gaze din Rusia.

Securitatea energetică și atitudinile față de Ucraina și Rusia au fost elemente centrale ale campaniei electorale aprige din Ungaria, care va culmina duminică, când cetățenii se vor prezenta la urne.

Subiectul a căpătat importanță din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, care a început cu atacurile SUA-Israel asupra Iranului din 28 februarie. Războiul a dus la o creștere vertiginoasă a prețurilor globale la combustibili, parțial din cauza blocării de către Teheran a strategicului Strâmtorii Ormuz, prin care tranzitau anterior aproximativ 20% din rezervele mondiale de petrol.

Vance, care s-a deplasat la Budapesta pentru a susține speranțele de realegere ale lui Orbán, a declarat că abordarea prim-ministrului ungar este un „exemplu excelent” care ar putea conduce la o „Europă mai sigură din punct de vedere energetic”. Majoritatea liderilor UE susțin contrariul, insistând că renunțarea la importurile din Rusia este esențială pentru a asigura viitorul energetic al continentului.

Favorizarea liderilor de dreapta din întreaga Europă

Administrația Trump a favorizat de mult timp liderii de dreapta din întreaga Europă, precum Orbán, și a acuzat în repetate rânduri UE că este antidemocratică și că înăbușă libertatea de exprimare – acuzații negate de liderii și oficialii europeni.

Într-un document privind strategia de securitate a SUA publicat anul trecut, Trump a avertizat asupra a ceea ce a numit „perspectiva ștergerii civilizaționale” în Europa – o retorică folosită adesea de extrema dreaptă europeană.

Vance a repetat aceste sentimente marți, afirmând că leadership-ul atât al lui Trump, cât și al lui Orbán reprezintă „apărarea civilizației occidentale” și „ideea că ne bazăm pe o anumită civilizație creștină și pe valori creștine”.

Vance a susținut, de asemenea, fără a furniza dovezi, că campania electorală din Ungaria a fost marcată de „interferențe electorale străine”, repetând afirmațiile lui Orbán potrivit cărora principalul partid de opoziție de centru-dreapta din Ungaria, Tisza, face parte dintr-un complot al Bruxelles-ului de a instala un guvern mai favorabil UE la Budapesta.

„Viktor Orbán va câștiga următoarele alegeri”, a spus Vance la Budapesta.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Péter Magyar, liderul partidului Tisza, a dat un răspuns măsurat, afirmând într-o postare pe rețelele sociale că un guvern condus de partidul său ar „considera Statele Unite un partener cheie, atât ca aliat NATO, cât și ca partener economic”.

Magyar a adăugat că, dacă va deveni prim-ministru, ar fi „încântat să îi întâmpine” atât pe Trump, cât și pe Vance la Budapesta cu ocazia celei de-a 70-a aniversări a Revoluției maghiare din era comunistă, care va avea loc în acest an.

Cu toate acestea, el a avertizat anterior că „nicio țară străină nu poate interveni în alegerile ungare”.

Lunga dispută a Ungariei cu UE

În ciuda faptului că este stat membru al UE, guvernul lui Orbán se află de mult timp în conflict cu blocul, în special în ceea ce privește sprijinul pentru Ucraina, pe care l-a blocat sau întârziat în mod sistematic și, mai recent, l-a legat de propria sa politică energetică.

Budapesta continuă să blocheze un împrumut UE de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina după ce livrările de petrol rusesc către Ungaria și Slovacia prin conducta Drujba, care traversează Ucraina, au fost întrerupte în ianuarie.

Kievul a declarat că întreruperea livrărilor de petrol a fost cauzată de infrastructura avariată în urma unui atac cu drone rusești, în timp ce Budapesta dă vina pe Ucraina pentru întrerupere.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
1
Răspunsul lui Mojtaba Khamenei la amenințarea lui Donald Trump că va trimite Iranul în...
Mircea Lucescu
2
Spitalul Universitar din București, un nou anunț despre starea lui Mircea Lucescu. Ce...
Mojtaba Khamenei
3
Noi informații despre liderul suprem al Iranului: Mojtaba Khamenei este în stare gravă și...
Alocații și indemnizații în aprilie. Foto Getty Images
4
Alocațiile și indemnizațiile sociale se plătesc mai devreme în aprilie. Când intră banii...
Donald Trump
5
Cum au răspuns SUA și Iran la propunerea unui armistiţiu de 45 de zile. Trump: Iranul ar...
Lacrimi în direct! Reacția lui Ilie Dumitrescu, după ce Mircea Lucescu a murit la 80 de ani
Digi Sport
Lacrimi în direct! Reacția lui Ilie Dumitrescu, după ce Mircea Lucescu a murit la 80 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
sonals trump cu iepurele
Democrații cer demiterea lui Trump după amenințările la adresa Iranului: „Acest maniac trebuie înlăturat din funcție”
Lună Neagră în august 2025. Foto Getty Images
În plin succes al misiunii Artemis 2 a NASA, Rusia își amână fără explicații cele trei misiuni pe Lună pe care le avea în plan
President Donald Trump speaks and gestures during a press conference
Donald Trump, amenințare la adresa Iranului: „O întreagă civilizație va pieri în această noapte”. La ce oră spune că va ataca
Donald Trump
Trump este „singurul care ştie ce va face în Iran”, transmite purtătoarea sa de cuvânt
Anti-U.S. rallies in Tehran
Mii de iranieni formează lanțuri umane la centralele electrice și pe poduri după amenințările lui Trump
Recomandările redacţiei
Mircea Lucescu
Reacții după moartea lui Mircea Lucescu: „Numele lui va rămâne un...
radu marinescu pe holul guvernului
Ministrul Justiției i-a trimis lui Nicușor Dan propunerile pentru...
mircea lucescu getty
Cine a fost legendarul antrenor Mircea Lucescu, tehnicianul care a...
avion b-2 spirit alimentat in zbor
Ce spune Casa Albă despre folosirea armelor nucleare împotriva...
Ultimele știri
Nicușor Dan: „Mircea Lucescu a fost un adevărat ambasador al României pe marile stadioane ale lumii”
Anunțul FRF despre numirea unui nou selecţioner pentru echipa națională, după decesul lui Mircea Lucescu
Patriarhul Daniel, mesaj de Sfintele Paşti: „Să ne rugăm pentru pace şi înţelegere între popoare”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum arată "cea mai frumoasă fată din lume" la 25 de ani. Thylane Blondeau a cucerit toată planeta cu chipul...
Cancan
Ce avere avea Mircea Lucescu, de fapt. A strâns o sumă uriașă din fotbal
Fanatik.ro
Cavoul de zeci de mii de euro în care se va odihni Mircea Lucescu. Antrenorul și-a ales dinainte locul de veci
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Jobul extrem de bănos din cauza căruia fiica unui celebru fost fotbalist din Premier League s-a certat cu...
Adevărul
Armata SUA lovește „bijuteria coroanei” energetice a Iranului cu câteva ore înainte de expirarea...
Playtech
Mircea Lucescu a murit. Cine sunt moștenitorii regretatului antrenor și ce avere lasă în urmă
Digi FM
Mircea Lucescu a murit. Povestea omului care a plecat desculț din Apărătorii Patriei și a cucerit lumea
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Anunțul americanilor, după informațiile că James Rodriguez ar avea rabdomioliză la 34 de ani
Pro FM
Loredana Groza, picioare tonifiate și talie de invidiat în costum de baie. Apariția din Maldive a stârnit un...
Film Now
Jennifer Aniston "se topește" în brațele iubitului ei: "E recunoscătoare că își poate împărtăși viața cu el"
Adevarul
Apeluri la invocarea Amendamentului 25 al Constituției SUA după ultimele declarații controversate ale lui...
Newsweek
Casa de pensii, mesaj pentru 2.600.000 pensionari. „V-am transferat toți banii”. Când ajung pe card?
Digi FM
Adriana Bahmuțeanu dezvăluie motivul pentru care nu a avut acces la averea lui Silviu Prigoană, după divorț...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Consumul ocazional de alcool în exces, mai periculos decât pare. Ce au descoperit cercetătorii
Digi Animal World
Momentul când o femeie încearcă să mângâie un tigru la Grădina Zoologică din Bridgeton. Aproape a fost...
Film Now
Cum arată Jackie Chan în 2026, la 72 de ani. Are peste 100 de filme la activ
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...