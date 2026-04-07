Adjunctul lui Donald Trump, vicepreședintele JD Vance, a afirmat că liderii din Europa de Vest ar fi trebuit să urmeze politica energetică a Ungariei, într-o declarație care pare să critice inițiativa Uniunii Europene de a-și reduce dependența de importurile din Rusia. Vicepreședintele SUA, JD Vance, a făcut aceste remarci în timpul unei vizite la Budapesta marți, cu doar câteva zile înaintea unor alegeri parlamentare cruciale în Ungaria, care ar putea duce la înlăturarea de la putere a prim-ministrului naționalist maghiar Viktor Orbán – un aliat apropiat al lui Trump – după aproape 16 ani, scrie TVPWorld.

Conferința comună de presă, la care au participat JD Vance și Viktor Orban, a fost marcată de momente bizare, critici dure lansate la adresa UE și propagandă politică în favoarea premierului ungar.

JD Vance a lansat atacuri puternice la adresa UE, spunând că vrea să influențeze alegerile și “să impună cenzura”, elogiindu-l totodată pe premierul ungar Viktor Orban. Oficialul american pretinde că instituțiile europene au încercat “să limiteze voința poporului ungar, deoarece nu îl plac pe premier”, dar și pentru că au existat dezacorduri politice cu acesta. “Am vrut să transmit un mesaj tuturor, în special birocraților de la Bruxelles, care au făcut tot ce le-a stat în putință pentru a-i ține în frâu pe cetățenii Ungariei, pentru că îl displac pe lider, care a luat de fapt apărarea poporului ungar“, a subliniat vicepreședintele american.

De asemenea, JD Vance a acuzat “birocrații de la Bruxelles” de corupție și că “devin milionari amenințând și lingușind suveranitatea popoarelor de pe acest frumos continent”. În continuare, Vance a lăudat politica premierului ungar, pe care l-a descris drept “un model pentru Europa și singurul lider capabil să gestioneze securitatea și independența energetică”.

“Este amuzant să-i vezi pe prim-miniștrii și liderii din unele capitale vest-europene vorbind despre criza energetică, când, sincer să fiu, ar fi trebuit să urmeze politicile lui Viktor Orbán din Ungaria. Dacă ar fi făcut-o, criza energetică cu care se confruntă acum ar fi fost mult mai puțin gravă”, a spus vicepreședintele SUA.

Ce pare să sugereze comentariul lui Vance

Vance a susținut că politica energetică a lui Orbán, care se concentrează pe importul continuu de combustibili fosili din Rusia, a protejat Ungaria de cel mai grav impact al creșterilor prețurilor la energie cauzate de războiul din Iran.

Deși nu a spus-o în mod explicit, comentariul lui Vance pare să sugereze că alte țări europene ar fi trebuit să continue să importe energie din Rusia – chiar și în timp ce aceasta duce războiul în Ucraina, scrie TVPWorld.

În timp ce majoritatea statelor membre ale UE s-au dezobișnuit de energia rusă ca răspuns direct la invazia Ucrainei de către Moscova din 2022, Ungaria a menținut relații cordiale cu Kremlinul și continuă să se bazeze pe aprovizionarea cu petrol și gaze din Rusia.

Securitatea energetică și atitudinile față de Ucraina și Rusia au fost elemente centrale ale campaniei electorale aprige din Ungaria, care va culmina duminică, când cetățenii se vor prezenta la urne.

Subiectul a căpătat importanță din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, care a început cu atacurile SUA-Israel asupra Iranului din 28 februarie. Războiul a dus la o creștere vertiginoasă a prețurilor globale la combustibili, parțial din cauza blocării de către Teheran a strategicului Strâmtorii Ormuz, prin care tranzitau anterior aproximativ 20% din rezervele mondiale de petrol.

Vance, care s-a deplasat la Budapesta pentru a susține speranțele de realegere ale lui Orbán, a declarat că abordarea prim-ministrului ungar este un „exemplu excelent” care ar putea conduce la o „Europă mai sigură din punct de vedere energetic”. Majoritatea liderilor UE susțin contrariul, insistând că renunțarea la importurile din Rusia este esențială pentru a asigura viitorul energetic al continentului.

Favorizarea liderilor de dreapta din întreaga Europă

Administrația Trump a favorizat de mult timp liderii de dreapta din întreaga Europă, precum Orbán, și a acuzat în repetate rânduri UE că este antidemocratică și că înăbușă libertatea de exprimare – acuzații negate de liderii și oficialii europeni.

Într-un document privind strategia de securitate a SUA publicat anul trecut, Trump a avertizat asupra a ceea ce a numit „perspectiva ștergerii civilizaționale” în Europa – o retorică folosită adesea de extrema dreaptă europeană.

Vance a repetat aceste sentimente marți, afirmând că leadership-ul atât al lui Trump, cât și al lui Orbán reprezintă „apărarea civilizației occidentale” și „ideea că ne bazăm pe o anumită civilizație creștină și pe valori creștine”.

Vance a susținut, de asemenea, fără a furniza dovezi, că campania electorală din Ungaria a fost marcată de „interferențe electorale străine”, repetând afirmațiile lui Orbán potrivit cărora principalul partid de opoziție de centru-dreapta din Ungaria, Tisza, face parte dintr-un complot al Bruxelles-ului de a instala un guvern mai favorabil UE la Budapesta.

„Viktor Orbán va câștiga următoarele alegeri”, a spus Vance la Budapesta.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Péter Magyar, liderul partidului Tisza, a dat un răspuns măsurat, afirmând într-o postare pe rețelele sociale că un guvern condus de partidul său ar „considera Statele Unite un partener cheie, atât ca aliat NATO, cât și ca partener economic”.

Magyar a adăugat că, dacă va deveni prim-ministru, ar fi „încântat să îi întâmpine” atât pe Trump, cât și pe Vance la Budapesta cu ocazia celei de-a 70-a aniversări a Revoluției maghiare din era comunistă, care va avea loc în acest an.

Cu toate acestea, el a avertizat anterior că „nicio țară străină nu poate interveni în alegerile ungare”.

Lunga dispută a Ungariei cu UE

În ciuda faptului că este stat membru al UE, guvernul lui Orbán se află de mult timp în conflict cu blocul, în special în ceea ce privește sprijinul pentru Ucraina, pe care l-a blocat sau întârziat în mod sistematic și, mai recent, l-a legat de propria sa politică energetică.

Budapesta continuă să blocheze un împrumut UE de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina după ce livrările de petrol rusesc către Ungaria și Slovacia prin conducta Drujba, care traversează Ucraina, au fost întrerupte în ianuarie.

Kievul a declarat că întreruperea livrărilor de petrol a fost cauzată de infrastructura avariată în urma unui atac cu drone rusești, în timp ce Budapesta dă vina pe Ucraina pentru întrerupere.

Editor : M.C