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Următoarea armă a Ucrainei combină roiuri de drone FPV pentru a proteja acțiunile scafandrilor militari

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Dronă navală
Foto: mvs_ukraine/telegram
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Din articol
Concepută pe baza experienței de pe câmpul de luptă Parte a programului ucrainean de drone navale, aflat în plină expansiune

Centrul de Misiuni Speciale „Omega” din Ucraina a dezvoltat o nouă ambarcațiune fără pilot capabilă să lanseze drone FPV, să ofere sprijin scafandrilor de luptă și să intercepteze amenințările aeriene. Platforma este concepută pentru a extinde raza de acțiune și a consolida flota tot mai numeroasă de sisteme navale fără pilot a Ucrainei.

O unitate de scufundări cu destinație specială din cadrul Gărzii Naționale a Centrului de Misiuni Speciale „Omega” a dezvoltat prima sa navă de suprafață fără pilot (USV), concepută pentru a sprijini operațiunile de luptă din sudul Ucrainei, informează Kyiv Post.

Potrivit Ministerului Afacerilor Interne al Ucrainei, duminică, ambarcațiunea pentru drone a fost dezvoltată de inginerii unității în colaborare cu o companie civilă de IT.

Platforma este destinată să îndeplinească o serie de misiuni de luptă, inclusiv lansarea de drone de atac cu vedere la prima persoană (FPV), interceptarea țintelor aeriene, sprijinirea operațiunilor speciale ale scafandrilor de luptă și utilizarea ca navă de atac kamikaze.

„Nava noastră este, ca să spunem așa, o navă-mamă care transportă drone FPV, care apoi zboară pentru a distruge inamicul”, a declarat comandantul unității de scafandri Omega, cunoscut sub indicativul de apel Krava.

El a adăugat că versiunile viitoare vor transporta, probabil, drone de interceptare FPV capabile să apere litoralul Ucrainei împotriva amenințărilor aeriene rusești.

„Vrem să protejăm coasta, astfel încât inamicul să nu poată ajunge la țărm”, a spus Krava.

Concepută pe baza experienței de pe câmpul de luptă

Potrivit lui Varyag, comandantul grupului de sisteme fără pilot cu destinație specială din cadrul unității de scafandri, ideea a apărut în timpul operațiunilor de luptă din sectorul Zaporojie, unitatea folosind deja drone FPV pentru a lovi infrastructura logistică rusă și ținte aflate în spatele liniei frontului. Noua platformă navală are rolul de a extinde această rază de acțiune, transportând dronele mai aproape de pozițiile ruse înainte de lansare.

„De aceea am decis să creăm o navă de suprafață fără pilot, astfel încât prezența noastră să se facă simțită și mai adânc în spatele inamicului, iar dronele noastre să poată zbura și mai departe”, a spus Varyag.

Parte a programului ucrainean de drone navale, aflat în plină expansiune

Garda Națională afirmă că echipele de sisteme fără pilot ale Omega care operează în sudul Ucrainei au distrus deja numeroase ținte rusești, inclusiv vehicule militare, echipamente blindate, cisterne de combustibil și infrastructură electrică.

Comandantul adjunct al unității de scafandri, Dart, a declarat că integrarea sistemelor fără pilot de suprafață, subacvatice și aeriene este esențială pentru menținerea avantajului tehnologic al Ucrainei față de Rusia.

„Obiectivul nostru este să ne asigurăm că tehnologia salvează viețile luptătorilor noștri, sporind în același timp eficacitatea eliminării ocupanților”, a spus el.

Potrivit Ministerului de Interne, noua navă de suprafață fără pilot (USV) ar trebui să îmbunătățească sprijinul acordat atât operatorilor de drone, cât și scafandrilor de luptă în timpul operațiunilor speciale.

Garda Națională nu a dezvăluit specificațiile tehnice ale navei sau denumirea oficială a acesteia.

Aceasta vine în urma primei demonstrații publice a sistemului „Barracuda” realizată de Marina Militară pe 14 iulie, când a prezentat o barcă-dronă care a atacat un post de observație rus, înainte de a lansa drone de recunoaștere și drone FPV pentru a identifica ținte în vederea unor lovituri de precizie.

Marina a declarat că integrarea mai multor sisteme fără pilot îmbunătățește semnificativ cunoașterea situației de pe câmpul de luptă și capacitățile de atac.

Serviciile de informații militare au dezvăluit, de asemenea, planuri de a dota viitoarele drone navale cu capacități de interceptare și escortare a navelor sancționate în Marea Neagră, extinzându-le rolul de la platforme de atac la sisteme maritime multifuncționale capabile de recunoaștere, sprijin pentru apărarea aeriană și interdicție maritimă.

Editor : Sebastian Eduard

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