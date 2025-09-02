Urme de uraniu, descoperite de AIEA într-o clădire din Siria distrusă de un atac israelian în 2007

Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) a descoperit urme de uraniu în timpul investigaţiei efectuate într-o clădire din Siria distrusă de un atac israelian în anul 2007 şi despre care această agenţie a ONU crede că, probabil, adăpostea un reactor nuclear nedeclarat, relevă un raport transmis membrilor organizaţiei, relatează marţi Reuters, preluată de Agerpres.



Guvernul fostului preşedinte sirian Bashar al-Assad, înlăturat de la putere în decembrie anul trecut în urma unei ofensive militare a rebelilor aflaţi acum la putere, afirma că respectiva instalaţie din zona oraşului Deir Ezzor făcea parte dintr-o bază militară convenţională.



Dar AIEA a estimat în anul 2011 că acolo, foarte probabil, se afla un reactor construit în secret şi pe care Siria ar fi trebuit să-l declare. Această agenţie a încercat de atunci să ajungă la o concluzie definitivă, iar anul trecut a reuşit prelevarea unor mostre din trei locaţii despre care a presupus că aveau legături funcţionale cu situl de la Deir Ezzor, se arată în raport.

Uraniul nu era îmbogățit

AIEA a găsit astfel "un număr semnificativ de particule de uraniu natural în mostrele prelevate la una din cele trei locaţii. Analiza acestor particule a relevat originea antropogenică a uraniului, adică un produs rezultat în urma procesării chimice", se explică în raport. Termenul "natural" indică însă faptul că uraniul nu era îmbogăţit. Totuşi, AIEA nu a stabilit nicio concluzie cu privire la ce ar putea presupune respectivele urme de uraniu.



"Autorităţile siriene actuale au menţionat că nu au informaţii care ar putea explica prezenţa unor asemenea particule de uraniu", se mai menţionează în raport, adăugând că noul guvern sirian a oferit AIEA anul acesta, în iunie, din nou acces la acel sit pentru a preleva mostre suplimentare.



La o întâlnire desfăşurată în aceeaşi lună între directorul general al AIEA, Rafael Grossi, şi noul preşedinte sirian, Ahmed al-Sharaa, "Siria a acceptat să coopereze cu agenţia, în deplină transparenţă, pentru a aborda activităţile nucleare din trecut ale Siriei", iar Rafael Grossi a cerut sprijinul acestei ţări pentru a reveni la situl de la Deir Ezzor "în lunile următoare pentru efectuarea de analize suplimentare, obţinerea documentaţiei relevante şi discuţii cu cei implicaţi în activităţile nucleare trecute ale Siriei", menţionează documentul.



"Odată ce acest proces va fi încheiat şi rezultatele evaluate, ar putea fi clarificate şi rezolvate problemele de siguranţă nesoluţionate cu privire la activităţile nucleare din trecut ale Siriei şi să fie formulată o concluzie", indică raportul.

