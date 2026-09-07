Urmează cea mai intensă campanie de bombardamente a Rusiei de la începutul războiului. De ce Ucraina s-ar putea să nu fie pregătită

Iarna trecută, atacurile cu rachete rusești au lăsat unele cartiere din Kiev fără curent electric timp de mai multe săptămâni. Anul acesta, vestea bună este că Ucraina se află într-o poziție mult mai avantajoasă, având o rețea electrică consolidată, o capacitate de producție a energiei ce depășește cererea, rezerve mari de gaze naturale și măsuri de protecție îmbunătățite, potrivit The Economist. Vestea proastă este că amenințările din partea Rusiei au evoluat încă și mai rapid, ucrainenii confruntându-se acum cu lipsa interceptoarelor de rachete balistice și cu noile valuri de drone rusești cu motoare cu reacție, care au terorizat țara în ultima perioadă.



Încă dinainte de sfârșitul iernii trecute, consiliul de securitate al Ucrainei s-a angajat să facă toate eforturile pentru ca țara să nu mai ajungă în acea situație.

Începând din luna aprilie, guvernul și companiile energetice au început să implementeze un plan de reziliență. Un alt plan acoperă refacerea rezervelor de apă. Strategia dă deja rezultate, fiind mai bine gestionată de noul ministru al energiei, Denis Șmîhal.

„Până în decembrie, vom fi făcut de trei ori mai mult decât în orice an anterior”, a spus Oleksandr Harcenko, expert în energie.

Până în 2026, niciunul dintre transformatoarele electrice din Kiev nu fuseseră consolidate. Acum, însă, multe dintre ele au fost protejate cu plase anti-drone și armături de beton, centralele electrice fiind și ele fortificate.

Noile apărări ar trebui să reziste în fața oricărui tip de atac, mai puțin impactul direct cu o rachetă, a spus directorul Agenției de Restaurare a Statului, Serhii Suhomlin.

Situația din aer este mult mai sumbră. Rusia a mărit ritmul de producție a rachetelor balistice până la aproximativ 100 pe lună, în timp ce stocul de interceptoare al Ucrainei este aproape epuizat.

Ucraina încearcă să obțină 300 de rachete Patriot de la partenerii săi în această iarnă, dar nimic nu este sigur deocamdată. Proiectele privind construcția de interceptoare balistice pe teritoriul Ucrainei nu vor da rezultate decât peste ani de zile.

În ultimele atacuri, doar 30% din dronele rusești cu motoare cu reacție au fost doborâte de ucraineni. Foto: Profimedia Images

„Un atac concentrat cu rachete balistice poate distruge oricare din centralele noastre electrice”

Forțele ucrainene speră să reducă din puterea de distrugere a armatei ruse prin lovirea lansatoarelor și a uzinelor din Rusia care produc rachete, desfășurând deja cu succes mai multe misiuni.

Totuși, campania de bombardamente a Rusiei de anul acesta va fi cu siguranță mai distructivă decât cea precedentă. În ultimele patru luni, atacurile aeriene rusești au stabilit noi recorduri, potrivit lui Maxim Timcenko, director general al DTEK, compania care administrează rețeaua electrică din Kiev.

Termocentralele uriașe din capitala Ucrainei sunt prea mari pentru a putea fi protejate în totalitate. „Un atac concentrat cu rachete balistice poate distruge oricare din centralele noastre electrice”, a mai spus Timcenko.

În cele mai recente atacuri, rușii au lansat sute de drone cu motoare cu reacție în același timp. Ucraina a neutralizat aproape toate dronele kamikaze Shahed cu elice, reușind să doboare jur de 90% dintre ele.

Noile modele, însă, sunt mult mai rapide, ajungând și la 600 de kilometri la oră, în loc de 200 de kilometri la oră – viteza pe care o atingeau vechile drone.

Cu toate că este o transformare de mult așteptată, Ucraina nu a introdus o măsură eficientă de contracarare a noilor tipuri de drone rusești. Până acum, singurele metode eficiente de a doborî aceste drone sunt folosirea avioanelor de vânătoare scumpe, a lansatoarelor de rachete portabile sau a tunurilor antiaeriene.

În ultimele atacuri, doar 30% din dronele rusești cu motoare cu reacție au fost doborâte de ucraineni, potrivit unei surse din conducerea forțelor de apărare antiaeriană ale Ucrainei.

Ucraina încearcă să obțină 300 de rachete Patriot de la partenerii săi în această iarnă, dar nimic nu este sigur deocamdată. Foto: Profimedia Images

„Ucraina nu a reușit să se pregătească corespunzător pentru această amenințare, dar este și vina partenerilor noștri”

Încă și mai îngrijorător este faptul că aceste drone au putut lovi ținte extrem de importante pe care Rusia nu le-a putut distruge până acum folosind rachete balistice.

Problema va deveni, cel mai probabil, tot mai gravă. În ciuda previziunilor țărilor occidentale, Rusia pare să fi găsit o cale de a produce motoare cu reacție la scară largă.

Kremlinul a reușit să ocolească sancțiunile și a obținut echipamente de imprimare 3D pentru producția de turbine comparabile cu cele fabricate în uzinele Rolls Royce din Occident.

Costul acestor drone a scăzut la jumătate sau chiar mai mult, fiind acum în jur de 50.000-70.000 de dolari, și va continua să scadă. „Ucraina nu a reușit să se pregătească corespunzător pentru această amenințare, dar este și vina partenerilor noștri pentru acest eșec”, a mai spus sursa din forțele antiaeriene ucrainene pentru The Economist.

Un oficial important al guvernului de la Kiev a spus că nu vede niciun motiv pentru care situația din iarna aceasta va fi mai bună decât iarna trecută – capitala va fi „chinuită” odată ce va veni înghețul. Timcenko este ceva mai optimist, dar recunoaște că nimeni nu poate garanta că problemele de anul trecut nu se vor repeta.

„Noi ne vom face treaba, asta este tot ce putem face”, a spus unul dintre meseriașii care lucrează pentru compania lui Timcenko. „Acum, totul depinde de cei de la forțele de apărare antiaeriene.”

Editor : Raul Nețoiu