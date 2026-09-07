Live TV

Urmează cea mai intensă campanie de bombardamente a Rusiei de la începutul războiului. De ce Ucraina s-ar putea să nu fie pregătită

Data publicării:
incendiu după un bombardament rusesc asupra Kievului
Campania de bombardamente a Rusiei contra Ucrainei de anul acesta va fi cu siguranță mai distructivă decât cea precedentă. Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
„Un atac concentrat cu rachete balistice poate distruge oricare din centralele noastre electrice” „Ucraina nu a reușit să se pregătească corespunzător pentru această amenințare, dar este și vina partenerilor noștri”

Iarna trecută, atacurile cu rachete rusești au lăsat unele cartiere din Kiev fără curent electric timp de mai multe săptămâni. Anul acesta, vestea bună este că Ucraina se află într-o poziție mult mai avantajoasă, având o rețea electrică consolidată, o capacitate de producție a energiei ce depășește cererea, rezerve mari de gaze naturale și măsuri de protecție îmbunătățite, potrivit The Economist. Vestea proastă este că amenințările din partea Rusiei au evoluat încă și mai rapid, ucrainenii confruntându-se acum cu lipsa interceptoarelor de rachete balistice și cu noile valuri de drone rusești cu motoare cu reacție, care au terorizat țara în ultima perioadă.

Încă dinainte de sfârșitul iernii trecute, consiliul de securitate al Ucrainei s-a angajat să facă toate eforturile pentru ca țara să nu mai ajungă în acea situație.

Începând din luna aprilie, guvernul și companiile energetice au început să implementeze un plan de reziliență. Un alt plan acoperă refacerea rezervelor de apă. Strategia dă deja rezultate, fiind mai bine gestionată de noul ministru al energiei, Denis Șmîhal.

„Până în decembrie, vom fi făcut de trei ori mai mult decât în orice an anterior”, a spus Oleksandr Harcenko, expert în energie.

Până în 2026, niciunul dintre transformatoarele electrice din Kiev nu fuseseră consolidate. Acum, însă, multe dintre ele au fost protejate cu plase anti-drone și armături de beton, centralele electrice fiind și ele fortificate.

Noile apărări ar trebui să reziste în fața oricărui tip de atac, mai puțin impactul direct cu o rachetă, a spus directorul Agenției de Restaurare a Statului, Serhii Suhomlin.

Situația din aer este mult mai sumbră. Rusia a mărit ritmul de producție a rachetelor balistice până la aproximativ 100 pe lună, în timp ce stocul de interceptoare al Ucrainei este aproape epuizat.

Ucraina încearcă să obțină 300 de rachete Patriot de la partenerii săi în această iarnă, dar nimic nu este sigur deocamdată. Proiectele privind construcția de interceptoare balistice pe teritoriul Ucrainei nu vor da rezultate decât peste ani de zile.

Inside Putin’s drone death plant: On state-run military TV, Russia flaunts its mass production of Geran-2 drones at Alabuga — proudly presenting its version of Iran’s Shahed-136 used in attacks on Ukraine.
În ultimele atacuri, doar 30% din dronele rusești cu motoare cu reacție au fost doborâte de ucraineni. Foto: Profimedia Images

„Un atac concentrat cu rachete balistice poate distruge oricare din centralele noastre electrice”

Forțele ucrainene speră să reducă din puterea de distrugere a armatei ruse prin lovirea lansatoarelor și a uzinelor din Rusia care produc rachete, desfășurând deja cu succes mai multe misiuni.

Totuși, campania de bombardamente a Rusiei de anul acesta va fi cu siguranță mai distructivă decât cea precedentă. În ultimele patru luni, atacurile aeriene rusești au stabilit noi recorduri, potrivit lui Maxim Timcenko, director general al DTEK, compania care administrează rețeaua electrică din Kiev.

Termocentralele uriașe din capitala Ucrainei sunt prea mari pentru a putea fi protejate în totalitate. „Un atac concentrat cu rachete balistice poate distruge oricare din centralele noastre electrice”, a mai spus Timcenko.

În cele mai recente atacuri, rușii au lansat sute de drone cu motoare cu reacție în același timp. Ucraina a neutralizat aproape toate dronele kamikaze Shahed cu elice, reușind să doboare jur de 90% dintre ele.

Noile modele, însă, sunt mult mai rapide, ajungând și la 600 de kilometri la oră, în loc de 200 de kilometri la oră – viteza pe care o atingeau vechile drone.

Cu toate că este o transformare de mult așteptată, Ucraina nu a introdus o măsură eficientă de contracarare a noilor tipuri de drone rusești. Până acum, singurele metode eficiente de a doborî aceste drone sunt folosirea avioanelor de vânătoare scumpe, a lansatoarelor de rachete portabile sau a tunurilor antiaeriene.

În ultimele atacuri, doar 30% din dronele rusești cu motoare cu reacție au fost doborâte de ucraineni, potrivit unei surse din conducerea forțelor de apărare antiaeriană ale Ucrainei.

Spanish Defense Minister Robles visits her country's Patriot unit in Incirlik Airbase, Turkiye
Ucraina încearcă să obțină 300 de rachete Patriot de la partenerii săi în această iarnă, dar nimic nu este sigur deocamdată. Foto: Profimedia Images

„Ucraina nu a reușit să se pregătească corespunzător pentru această amenințare, dar este și vina partenerilor noștri”

Încă și mai îngrijorător este faptul că aceste drone au putut lovi ținte extrem de importante pe care Rusia nu le-a putut distruge până acum folosind rachete balistice.

Problema va deveni, cel mai probabil, tot mai gravă. În ciuda previziunilor țărilor occidentale, Rusia pare să fi găsit o cale de a produce motoare cu reacție la scară largă.

Kremlinul a reușit să ocolească sancțiunile și a obținut echipamente de imprimare 3D pentru producția de turbine comparabile cu cele fabricate în uzinele Rolls Royce din Occident.

Costul acestor drone a scăzut la jumătate sau chiar mai mult, fiind acum în jur de 50.000-70.000 de dolari, și va continua să scadă. „Ucraina nu a reușit să se pregătească corespunzător pentru această amenințare, dar este și vina partenerilor noștri pentru acest eșec”, a mai spus sursa din forțele antiaeriene ucrainene pentru The Economist.

Un oficial important al guvernului de la Kiev a spus că nu vede niciun motiv pentru care situația din iarna aceasta va fi mai bună decât iarna trecută – capitala va fi „chinuită” odată ce va veni înghețul. Timcenko este ceva mai optimist, dar recunoaște că nimeni nu poate garanta că problemele de anul trecut nu se vor repeta.

„Noi ne vom face treaba, asta este tot ce putem face”, a spus unul dintre meseriașii care lucrează pentru compania lui Timcenko. „Acum, totul depinde de cei de la forțele de apărare antiaeriene.”

Editor : Raul Nețoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ninsoare abundentă în București.
1
Cât de mult va ninge la iarnă. Ce arată primele prognoze pe termen lung și care este...
jurilovca
2
Sute de oameni au mers în Deltă la un festival de borș care nu are loc. Cum au fost...
balastieră exploatare nisip pietriș agregate
3
Firmă cercetată penal pentru activităţi miniere fără permis. „Din balastieră s-ar fi...
SX
4
Charlie Ottley transformă o clădire veche de 120 de ani din Șirnea, Brașov, într-un pub...
Screenshot 2026-06-30 102743
5
Un fost șef al MI6 consideră că o pace durabilă în Ucraina este „practic de neconceput”...
Fiica lui Gigi Becali a aflat cât trebuie să plătească, după lovitura primită de la instanță
Digi Sport
Fiica lui Gigi Becali a aflat cât trebuie să plătească, după lovitura primită de la instanță
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Fort Ross, California
„Imperiul uitat” de pe coasta de vest a Americii: Cum a ajuns o parte din California să fie controlată de Rusia țaristă
Vladimir Putin inspects the opened grave of a medieval ruler of Moscow, warrior prince Dmitry Donskoy
Rusia apelează la moaştele unui sfânt medieval pentru a mobiliza trupele care luptă în Ucraina. Ce spune Putin despre cneazul Donskoi
Serghei Lavrov
„E începutul unui război real”. Lavrov acuză Germania că se îndreaptă spre o confruntare cu Rusia și denunță „metastazele nazismului”
avion-f-18-al-spaniei-profimedia-0985243379
Mesaj Ro-Alert în județul Tulcea: două avioane și un elicopter, pregătite de decolare, după detectarea unor ținte aeriene la graniță
Nuclear submarine at northern waters
NATO se pregătește să vâneze submarinele nucleare rusești fără SUA. Exercițiu militar în apropierea Islandei
Recomandările redacţiei
Nicusor Dan catedrala mantuirii neamului 1
Directorul Institutului de Istorie a Religiilor critică declarația...
nb barbat sta pe o banca in parc
Șefa ANM: Toamna începe cu temperaturi de vară. Cât va mai ține...
Ursula Von der Leyen
Moștenirea Ursulei von der Leyen, în joc. Cele 6 provocări majore din...
elevi scoala copii
Începe noul an școlar 2026-2027. Mesajul min. Educației pentru elevi...
Ultimele știri
Nașterea Maicii Domnului 2026: De ce Sfânta Maria Mică este prima mare sărbătoare a anului bisericesc
Secretele „ADN-ului gunoi”, o posibilă mină de aur pentru tratamentele împotriva cancerului. Ce au descoperit cercetătorii
Roboți minusculi care zboară fără motoare, propulsați doar de sunet. Tehnologia pornește de la un principiu vechi de 170 de ani
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A crezut că fiul ei o minte și și-a ras părul pe ascuns. Adevărul descoperit câteva zile mai târziu le-a...
Cancan
De ce a murit Costeluș de la Clejani? Cauza reală a decesului
Fanatik.ro
Ianis „Pinocchio” Zicu. Antrenorul dorit pe banca FCSB-ului ar fi fost gata să preia echipa. Ce spunea în...
editiadedimineata.ro
Chatboturile ocolesc sancțiunile UE împotriva propagandei ruse
Fanatik.ro
Gigi Becali a dezvăluit antrenorul pe care a vrut să îl numească la FCSB în locul lui Baciu: “Noroc că nu a...
Adevărul
Satul ascuns din Grecia în care oamenii „uită să moară”. Mulți localnici ajung la 100 de ani și chiar îi...
Playtech
Când începe plata indemnizației de handicap. Diagnosticul nu dă automat dreptul la bani
Digi FM
Cea mai tânără miliardară din lume are doar 21 de ani. Cum a ajuns să aibă o avere de 1,1 miliarde de dolari
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Transfer fără precedent la FCSB! Gigi Becali: ”M-a costat 4.000.000€”
Pro FM
Câte intervenții estetice și-a făcut Michael Jackson. Ce spunea regele pop înainte de moarte și ce a arătat...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Soția lui Ben Stiller a rupt tăcerea despre presiunile de la Hollywood. I s-a cerut să slăbească pentru un...
Adevarul
Satul ascuns din Grecia în care oamenii „uită să moară”. Mulți localnici ajung la 100 de ani și chiar îi...
Newsweek
Pensia unei pensionare a scăzut după ce a ales să mai muncească un an. Câți bani a pierdut la pensie. De ce?
Digi FM
Cea mai tânără miliardară din lume are doar 21 de ani. Cum a ajuns să aibă o avere de 1,1 miliarde de dolari
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Legătura neașteptată dintre gingii și creier. Boala gingivală poate accelera îmbătrânirea unei zone esențiale
Digi Animal World
O femeie în comă s-a trezit după ce un câine i-a atins mâna. Medicii susțin că e un miracol: „N-am mai văzut...
Film Now
El are șase căsnicii la activ, ea, două, iar acum sunt super îndrăgostiți. Heather Locklear și Lorenzo Lamas...
UTV
Mihai Bobonete a dezvăluit de ce a concediat bona copiilor săi: „A treia oară a recunoscut”