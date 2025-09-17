Live TV

Ursula von der Leyen a discutat cu Trump despre noi măsuri pentru a creşte presiunea asupra Rusiei

Data publicării:
Ursula von der Leyen și Donald Trump
Ursula von der Leyen și Donald Trump. Foto Profimedia

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că a discutat cu preşedintele SUA, Donald Trump, cu privire la măsuri suplimentare pentru întărirea sancţiunilor împotriva Rusiei, în vederea încheierii războiului din Ucraina.

„Am avut o conversaţie plăcută cu președintele (Donald Trump) privind consolidarea eforturilor noastre comune de a creşte presiunea economică asupra Rusiei prin măsuri suplimentare”, a scris preşedinta Comisiei Europene marți seară, pe platforma X.

Ea a indicat că executivul UE va prezenta în curând propunerile sale pentru un al 19-lea pachet de sancţiuni UE împotriva Rusiei de la începutul invaziei Ucrainei în 2022. Acesta va include măsuri care vizează criptomonedele, băncile şi energia, a menţionat ea.

Cel de-al 19-lea pachet de sancţiuni al UE împotriva Rusiei vizează aproximativ şase bănci şi companii energetice ruseşti, precum şi sistemele de plată şi de carduri de credit din Rusia, platformele de tranzacţionare a criptomonedelor şi restricţii suplimentare asupra comerţului cu petrol al Rusiei, potrivit Bloomberg.

