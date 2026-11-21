Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a condamnat sâmbătă o tentativă de asasinat împotriva rapperului Kyivstoner, care deține cetățenie americană și ucraineană. Atacul ar fi fost orchestrat de serviciile secrete ruse, iar doi cetățeni danezi, suspectați că au fost recrutați pentru a-l ucide pe artist, au fost inculpați. Șefa Comisiei Europene a avertizat că amenințările hibride ale Moscovei devin tot mai periculoase și a transmis că Uniunea Europeană nu va ceda în fața încercărilor de intimidare, relatează AFP și News.ro.

„A fost un atac pe teritoriul Uniunii Europene. Este inacceptabil”, a declarat Ursula von der Leyen într-un comunicat publicat de Comisia Europeană.

Șefa executivului european și-a exprimat solidaritatea deplină cu Danemarca și cu celelalte state membre vizate de atacuri hibride atribuite Rusiei.

Doi cetățeni danezi, suspectați că au fost recrutați de serviciile secrete ruse

Potrivit televiziunii publice daneze DR, citată de AFP, doi cetățeni danezi au fost inculpați, fiind suspectați că ar fi fost recrutați de serviciile secrete ruse pentru a-l asasina pe rapperul Kyivstoner.

Cei doi suspecți, care resping acuzațiile, au fost arestați înaintea concertului pe care artistul urma să îl susțină pe 25 septembrie, în Charlottenlund, o suburbie a capitalei Copenhaga.

Serviciile daneze de informații au anunțat organizarea unei conferințe de presă pentru vineri seară, în cadrul căreia urmau să prezinte evoluția amenințărilor asociate Rusiei, pe fondul dezvăluirilor privind presupusul complot.

„Un atac împotriva unuia dintre noi este un atac împotriva Uniunii noastre”

Președinta Comisiei Europene a avertizat că amenințările hibride atribuite Moscovei devin tot mai directe și mai periculoase.

„Un atac împotriva unuia dintre noi este un atac împotriva Uniunii noastre”, a subliniat Ursula von der Leyen.

Aceasta a precizat că Uniunea Europeană dispune de instrumente pentru a răspunde unor asemenea acțiuni, inclusiv echipe de intervenție rapidă și sancțiuni împotriva persoanelor responsabile.

Totodată, șefa Comisiei Europene a anunțat că executivul comunitar va propune în curând o nouă Strategie europeană de securitate, menită să consolideze capacitatea Uniunii de a se pregăti și de a descuraja astfel de amenințări.

Ursula von der Leyen a transmis și un avertisment Moscovei, subliniind că eventualele încercări de a slăbi sprijinul european pentru Ucraina vor avea efectul contrar.

„Dacă Rusia intenționează să ne slăbească sprijinul pentru Ucraina, va obține exact opusul. Hotărârea noastră nu va face decât să crească”, a declarat președinta Comisiei Europene.

Editor : Ș.A.