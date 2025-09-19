Live TV

Ursula von der Leyen, apel la liderii UE după ce Rusia a încălcat spațiul aerian al Estoniei: Să aprobe rapid sancţiunile

ursula von der leyen
Noi sancțiuni UE: gaze naturale lichefiate, criptomonede, bănci rusești 

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a făcut apel la liderii UE să aprobe „rapid” noul pachet de sancţiuni împotriva Moscovei, după ce trei avioane de luptă ale Rusiei au încălcat spațiul aerian al Estoniei. Totodată, preşedintele Consiliului European, António Costa, a declarat că liderii UE vor discuta „răspunsul colectiv la acţiunea Rusiei” în cadrul viitoarei reuniuni informale a Consiliului, care va avea loc la Copenhaga, în data de 1 octombrie. 

„Europa este alături de Estonia în faţa ultimei încălcări a spaţiului nostru aerian de către Rusia. Vom răspunde cu fermitate la fiecare provocare, investind în acelaşi timp într-un flanc estic mai puternic. Pe măsură ce ameninţările se intensifică, la fel se va întâmpla şi cu presiunea noastră. 

Fac apel la liderii UE să aprobe rapid cel de-al 19-lea pachet de sancţiuni”, a transmis Von der Leyen pe X. 

Preşedintele Consiliului European, António Costa, a declarat că liderii UE vor discuta „răspunsul colectiv la acţiunea Rusiei” în cadrul viitoarei reuniuni informale a Consiliului, care va avea loc la Copenhaga, în data de 1 octombrie. „Uniunea Europeană este ferm solidară cu Estonia. Încălcarea spaţiului aerian estonian de către trei avioane militare ruseşti reprezintă o altă provocare inacceptabilă”. 

Aceasta subliniază încă o dată necesitatea urgentă de a consolida flancul nostru estic, de a aprofunda cooperarea europeană în domeniul apărării şi de a intensifica presiunea asupra Rusiei. 

„Vom aborda răspunsul nostru colectiv la acţiunile Rusiei în cadrul reuniunii informale a Consiliului European de la Copenhaga, din 1 octombrie”, a precizat Costa pe X. 

Avioane rusești MiG-31 au pătruns, vineri, în spațiul aerian estonian și s-au apropiat de Tallinn înainte ca avioanele NATO să fie trimise să le intercepteze. 

Estonia a decis să solicite consultări cu aliații NATO, în temeiul articolului 4 din cadrul Tratatului Alianței. 

Între timp, UE, NATO și Ucraina condamnă incidentul, înaltul diplomat al Uniunii, Kaja Kallas, spunând că este „o provocare extrem de periculoasă”. 

De asemenea, avioane rusești au încălcat zona de siguranță a platformei petroliere din Marea Baltică, transmite Polonia. 

România a condamnat încălcarea spațiului aerian estonian, ministrul de Externe Oana Țoiu transmițând că „este ceea ce se întâmplă atunci când un agresor simte costul războiului”. 

Noi sancțiuni UE: gaze naturale lichefiate, criptomonede, bănci rusești 

Comisia Europeană interzice, în cadrul celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni, importurile de gaze naturale lichefiate din Rusia. De asemenea, acesta aduce și restricții pentru platformele de tranzacționare a criptomonedelor, dar și pentru mai multe bănci rusești sau din țări terțe. 

Serviciul Diplomatic al UE a transmis că interdicția completă de importuri GNL din Rusia va fi realizată până în ianuarie 2027. 

„Din păcate, în ultima lună, Rusia a demonstrat pe deplin disprețul său față de diplomație și dreptul internațional. A lansat unele dintre cele mai ample atacuri cu drone și rachete împotriva Ucrainei de la începutul războiului, lovind atât clădiri guvernamentale, cât și locuințe civile, inclusiv sediul UE din Kiev, reprezentanța Uniunii noastre. Amenințările la adresa Uniunii noastre sunt, de asemenea, în creștere. În ultimele două săptămâni, dronele rusești Shahed au încălcat spațiul aerian al Uniunii noastre atât în Polonia, cât și în România. Acestea nu sunt acțiunile cuiva care dorește pacea. Președintele Putin a escaladat situația în repetate rânduri. Ca răspuns, Europa își intensifică presiunea. De aceea, astăzi prezint cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni”, a spus Ursula von der Leyen, vineri, anterior incidentelor. 

