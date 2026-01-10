Ursula von der Leyen, apel pentru eliberarea protestatarilor iraneni și pentru restabilirea accesului la internet: „Europa îi susține”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut sâmbătă eliberarea protestatarilor iranieni închiși, în timp ce demonstrațiile împotriva guvernului de la Teheran au continuat în întreaga țară, relatează Politico.

„Străzile din Teheran și din orașele din întreaga lume răsună de pașii femeilor și bărbaților iranieni care cer libertate. Libertatea de a vorbi, de a se aduna, de a călători și, mai presus de toate, de a trăi liber”, a transmis von der Leyen pe X.

Europa susține „pe deplin” protestatarii iranieni, a mai punctat președinta Comisiei Europene. „Condamnăm fără echivoc reprimarea violentă a acestor demonstrații legitime”.

Mai mult, von der Leyen a solicitat eliberarea imediată a demonstranților închiși și restabilirea accesului la internet, care nu mai este disponibil în Iran de joi.

Protestele din Iran au izbucnit în decembrie anul trecut, alimentate de furia cetățenilor fața de situația economică dificilă a țării. În câteva zile, însă, acestea s-au transformat într-o opoziție deschisă față de conducerea clericală a țării.

Demonstraţiile antiguvernamentale au continuat sâmbătă, pe fondul relatărilor despre spitale suprasolicitate și al apelului lansat de armata iraniană către cetățeni, cerându-le să zădărnicească „comploturile inamice”.

Potrivit grupului Activişti pentru Drepturile Omului din Iran, până vineri au fost uciși cel puţin 65 de oameni, 2.311 persoane au fost arestate, iar protestele au fost înregistrate în 512 locaţii din 180 de oraşe. Revista Time a anunţat vineri că peste 200 de persoane au murit în timpul protestelor.

Un diplomat occidental a declarat pentru sursa citată că relatările privind un număr mai mare de victime decât cel raportat în prezent, citând ONG-uri, sunt „credibile”. Un purtător de cuvânt al grupului de opoziţie exilat NCRI a afirmat că, pe baza evaluărilor iniţiale ale numărului de victime din oraşele iraniene mai mici, este probabil ca numărul morţilor să fie substanţial mai mare decât cel confirmat oficial.

Preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz şi premierul britanic Keir Starmer au emis vineri o declaraţie comună în care au solicitat autorităţilor iraniene să „se abţină de la violenţă”.

Preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a susţinut joi protestatarii – atrăgându-şi astfel reproşurile misiunii iraniene la UE –, iar diplomatul de rang înalt al Comisiei Europene, Kaja Kallas, a calificat orice formă de violenţă împotriva protestatarilor drept „inacceptabilă”.

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, şi-a exprimat sprijinul ferm faţă de protestatari, iar secretarul de stat american Marco Rubio a declarat sâmbătă că SUA „sprijină poporul curajos al Iranului”.

