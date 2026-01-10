Live TV

Ursula von der Leyen, apel pentru eliberarea protestatarilor iraneni și pentru restabilirea accesului la internet: „Europa îi susține”

Data publicării:
Bloody November in Tehran
Proteste antiguvernamentale în Iran. Sursa: Profimedia

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut sâmbătă eliberarea protestatarilor iranieni închiși, în timp ce demonstrațiile împotriva guvernului de la Teheran au continuat în întreaga țară, relatează Politico.

„Străzile din Teheran și din orașele din întreaga lume răsună de pașii femeilor și bărbaților iranieni care cer libertate. Libertatea de a vorbi, de a se aduna, de a călători și, mai presus de toate, de a trăi liber”, a transmis von der Leyen pe X.

Europa susține „pe deplin” protestatarii iranieni, a mai punctat președinta Comisiei Europene. „Condamnăm fără echivoc reprimarea violentă a acestor demonstrații legitime”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Mai mult, von der Leyen a solicitat eliberarea imediată a demonstranților închiși și restabilirea accesului la internet, care nu mai este disponibil în Iran de joi. 

Protestele din Iran au izbucnit în decembrie anul trecut, alimentate de furia cetățenilor fața de situația economică dificilă a țării. În câteva zile, însă, acestea s-au transformat într-o opoziție deschisă față de conducerea clericală a țării.

Demonstraţiile antiguvernamentale au continuat sâmbătă, pe fondul relatărilor despre spitale suprasolicitate și al apelului lansat de armata iraniană către cetățeni, cerându-le să zădărnicească „comploturile inamice”. 

Potrivit grupului Activişti pentru Drepturile Omului din Iran, până vineri au fost uciși cel puţin 65 de oameni, 2.311 persoane au fost arestate, iar protestele au fost înregistrate în 512 locaţii din 180 de oraşe. Revista Time a anunţat vineri că peste 200 de persoane au murit în timpul protestelor.

Un diplomat occidental a declarat pentru sursa citată că relatările privind un număr mai mare de victime decât cel raportat în prezent, citând ONG-uri, sunt „credibile”. Un purtător de cuvânt al grupului de opoziţie exilat NCRI a afirmat că, pe baza evaluărilor iniţiale ale numărului de victime din oraşele iraniene mai mici, este probabil ca numărul morţilor să fie substanţial mai mare decât cel confirmat oficial.

Preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz şi premierul britanic Keir Starmer au emis vineri o declaraţie comună în care au solicitat autorităţilor iraniene să „se abţină de la violenţă”.

Preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a susţinut joi protestatarii – atrăgându-şi astfel reproşurile misiunii iraniene la UE –, iar diplomatul de rang înalt al Comisiei Europene, Kaja Kallas, a calificat orice formă de violenţă împotriva protestatarilor drept „inacceptabilă”.

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, şi-a exprimat sprijinul ferm faţă de protestatari, iar secretarul de stat american Marco Rubio a declarat sâmbătă că SUA „sprijină poporul curajos al Iranului”.

Citește și:

Cine este Reza Pahlavi, prințul moștenitor care îndeamnă la proteste și care spune că vrea „un Iran secular și democratic”

Prințul moștenitor al Iranului îndeamnă la grevă generală, într-un nou mesaj adresat protestatarilor din țară

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
trump groenlanda
1
În timp ce SUA își îndreaptă atenția spre Groenlanda, Europa are șansa de a transforma o...
Viktor Orban cu figura dezamagita
2
Viktor Orban le spune maghiarilor că sprijinul UE pentru Ucraina înseamnă două pensii în...
theodor stolojan la digi24
3
Theodor Stolojan: „Măsurile luate până acum nu sunt reformă. Ne-am împotmolit la o...
taxe si impozite
4
Lia Olguţa Vasilescu: Nu acceptăm ca Guvernul să ia banii obţinuţi din majorarea taxelor...
Avionul apocalipsei. Foto captură video
5
„Avionul apocalipsei”, E-4B Nightwatch, a aterizat pentru prima oară pe un aeroport...
Haosul continuă! A demisionat fără regrete, după ce a readus România în TOP: "Nu mai puteam lucra în acel mediu!"
Digi Sport
Haosul continuă! A demisionat fără regrete, după ce a readus România în TOP: "Nu mai puteam lucra în acel mediu!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
photo-collage.png - 2025-06-23T194247.149
Cine este Reza Pahlavi, prințul moștenitor care îndeamnă la proteste și care spune că vrea „un Iran secular și democratic”
Protests in Iran January 8
Prințul moștenitor al Iranului îndeamnă la grevă generală, într-un nou mesaj adresat protestatarilor din țară
Manevre navale Brics Plus
Rusia s-a alăturat navelor de război chineze și iraniene pentru exerciții militare în largul Africii de Sud
Vice-President of the European Commission and High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy Kaja KALLAS during the meeting
Iran: Kaja Kallas critică „un regim ce se teme de propriul popor”. ONU cere o anchetă independentă
Plenary session of the European Parliament
Ursula von der Leyen s-ar putea confrunta cu o moțiune de cenzură după acordul cu Mercosur (Politico)
Recomandările redacţiei
President Putin la birou, cu un caiet pe masa
De ce a tăcut Vladimir Putin când a fost provocat de Donald Trump în...
President,Donald,Trump,Standing,On,Top,Of,The,World,With
Ambiția teritorială a lui Trump, un nou imperialism? „SUA au făcut...
turisti schiaza pe partia plina de zapada
Stațiunile montane, pline de turiști. Avertismentul salvamontiștilor...
globuri de aur
Care sunt favoriții pentru Globurile de Aur 2026. Ceremonia de...
Ultimele știri
Irineu Darău, ministrul Economiei, despre acordul UE-Mercosur: „Va duce la creșterea exporturilor. România are nevoie de piețe noi”
„Combustibilul viitorului”, care se găsește din abundență pe Lună, a fost descoperit în Minnesota. Ce tehnologii alimentează gazul
Lucrările pe A1 Sibiu-Piteşti avansează și pe timp de iarnă. Șeful CNAIR: „Săpăturile în versant nu sunt împiedicate de vreme”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Momente cruciale pentru mai multe zodii. Jupiter retrograd, opoziție cu Venus, Mercur și Marte. Presiuni...
Cancan
Călin Donca, descalificat de la Survivor 2026? 'Mi-ai stricat casa!' Altercație fizică violentă cu Cristi...
Fanatik.ro
El e noul fundaș central al CFR Cluj. A semnat în cantonamentul din Spania al ardelenilor. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
Mirel Rădoi nu mai semnează în Arabia Saudită! Decizia de ultimă oră a clubului. Update
Adevărul
Povestea cumplită a celui mai mare dezastru feroviar din istoria României. Aproape o mie de oameni au murit...
Playtech
Este bine să lași încălzirea pornită toată noaptea în perioadele de ger din ianuarie? Sfaturile experților
Digi FM
A vrut să înceapă 2026 mai frumoasă, dar și-a lăsat fiica orfană. O influenceriță de 38 de ani a murit după o...
Digi Sport
A aflat că a fost vândut la FCSB și a început să plângă: "Nu plec!"
Pro FM
"A picat internetul". Antonia, în costum de baie în Maldive, după operațiile complicate prin care a trecut...
Film Now
Jennifer Lawrence preferă să filmeze scenele intime cu actori pe care nu îi cunoaște: „E mult mai simplu să...
Adevarul
Categoria profesională rămasă fără jumătate din venituri. „I-am spus tehnicianului că nu-i mai pot da 7.000...
Newsweek
Un expert explică schimbările făcute de Casa de Pensie la calculul vechimii în muncă. Cine are de pierdut?
Digi FM
Prințesa Kate a împlinit 44 de ani: "Natura m-a ajutat să mă vindec. Un profesor tăcut şi o voce delicată...
Digi World
Ai mâncat prea mult? Patru băuturi care îți pot calma rapid stomacul
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Sarah Jessica Parker, o mamă emoționată. Fiul ei a susținut-o la Golden Eve, unde a fost onorată cu premiul...
UTV
Rihanna a încins internetul în lenjerie intimă pentru campania de Ziua Îndrăgostiților. Artista arată...