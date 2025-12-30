Ursula von der Leyen face presiuni pentru aderarea Ucrainei la UE: „E o garanție cheie de securitate în sine”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a insistat marți că aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană este o componentă cheie a garanțiilor de securitate viitoare ale țării, după ce a purtat discuții cu liderii europeni privind negocierile de pace, relatează Euronews. Declarațiile acesteia vin după acuzații grave ale Rusiei că ucrainenii au atacat cu drone reședința lui Vladimir Putin din regiunea Novgorod.

În urma unei convorbiri cu liderii Germaniei, Franței și Poloniei, Ursula von der Leyen a scris într-o postare pe X că aderarea Ucrainei la blocul format din 27 de membri reprezintă „o garanție cheie de securitate în sine”.

„Prosperitatea unui stat ucrainean liber constă în aderarea la UE”, adaugă ea.

Potrivit șefei CE, „aderarea (n.r. unei țări la UE) nu avantajează doar țările care se alătură”. „După cum arată valurile succesive de extindere, Europa în ansamblu beneficiază de pe urma acesteia”, susține aceasta.

Comentariile sale vin după o săptămână de întâlniri la nivel între oficialii americani, ucraineni și europeni.

După o întâlnire bilaterală cu președintele american Donald Trump, omologul său ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că garanțiile de securitate între cele trei părți sunt „aproape convenite”.

Aderarea la UE este considerată o componentă esențială, dar care implică multiple provocări pentru blocul comunitar. Aderarea la UE necesită reforme semnificative și trebuie aprobată în unanimitate de către toți cei 27 de lideri.

Iar Ucraina se confruntă cu un veto din partea prim-ministrului ungar Viktor Orban, care a susținut în repetate rânduri că Kievul nu îndeplinește criteriile pentru aderarea la UE, sugerând în schimb, în cel mai bun caz, un parteneriat strâns. Anul acesta, veto-ul său a blocat orice progres în negocierile de aderare ale Ucrainei.

Acuzații grave ale Rusiei

După o întâlnire bilaterală la Mar-a-Lago duminică, Trump și Zelenski au salutat progresele înregistrate în direcția unui acord de pace condus de SUA.

Cu toate acestea, negocierile au fost amânate după ce Rusia a afirmat că Ucraina a atacat reședința personală a președintelui Vladimir Putin, ceea ce a dus la o escaladare a ostilităților.

Kievul a negat orice atac asupra reședinței lui Putin, calificându-l drept „o invenție totală” menită să împiedice eforturile de pace.

Trump a declarat luni reporterilor că a fost informat de Putin despre presupusul incident.

„Nu este bine, nu-mi place. Nu este momentul potrivit pentru a face așa ceva. Una este să fii ofensiv, alta este să-i ataci casa”, a spus președintele american.

Trump nu a precizat dacă agențiile de informații americane dețin informații legate de presupusul atac, ci l-a citat pe președintele rus.

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat luni că Rusia va riposta după presupusul atac. În weekend, Rusia a bombardat Ucraina cu o nouă serie de atacuri cu drone și rachete, vizând în principal capitala Kiev.

O nouă reuniune a Coaliţei de Voinţă

Zelenski a anunţat astăzi că o nouă întâlnire cu liderii statelor care sprijină ţara sa în războiul cu Rusia, reuniţi în aşa-numita Coaliţie de Voinţă, va avea loc săptămâna viitoare în Franţa, relatează Reuters.

Această nouă reuniune, planificată pentru 6 ianuarie, la Paris, va fi precedată de o întâlnire în Ucraina, la care vor participa pe 3 ianuarie consilieri de securitate naţională din aceleaşi ţări, a transmis Zelenski, într-o postare pe X.

Aceste întâlniri vor avea ca scop „examinarea tuturor documentelor, a tuturor lucrărilor pregătitoare şi a punctelor suplimentare”, a explicat apoi Zelenski la o conferinţă de presă online.

Editor : C.L.B.