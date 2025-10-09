Live TV

Ursula von der Leyen rămâne în funcție. Cele două moțiuni de cenzură au picat la vot

Data actualizării: Data publicării:
URSULA VON DER LEYEN 005_INQUAM_Photos_George_Calin
Foto: Inquam Photos / George Calin

Parlamentul European a respins joi şi moţiunea de cenzură depusă de stânga radicală, după ce cu doar câteva minute în urmă a votat împotriva unei moţiuni a extremei drepte.

Eurodeputaţii au respins cu 133 voturi pentru, 383 împotrivă şi 78 abţineri a doua moţiune de cenzură împotriva CE din prima sesiune a PE din octombrie şi a treia din acest an.

Dezbaterea asupra moţiunii depuse de grupul Stângii a avut loc luni seară, în acelaşi timp cu cea asupra moţiunii grupului Patrioţi pentru Europa. Cu acest prilej, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a pledat, într-un discurs susţinut în plenul acestei instituţii, pentru unitate între forţele pro-UE împotriva celor care încearcă să destabilizeze blocul comunitar.

Pe 10 iulie, PE a mai respins o moţiune de cenzură împotriva CE, iniţiată de eurodeputatul român Gheorghe Piperea din grupul Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni (ECR), cu 175 de voturi pentru, 360 împotrivă şi 18 abţineri.

Editor : A.R.

