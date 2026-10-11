Ursula von der Leyen, reacție după atacul lui Donald Trump: „Tot sprijinul meu pentru preşedintele Zelenski”

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi-a exprimat duminică sprijinul pentru preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a fost aspru criticat de preşedintele american Donald Trump.

Ursula Von der Leyen a declarat că susţine „pe deplin apelul preşedintelui Zelenski pentru un armistiţiu care să protejeze aprovizionarea globală cu alimente şi infrastructura energetică din Ucraina şi Rusia”, într-un mesaj postat pe X, după ce a vorbit cu şeful statului ucrainean.

„Şi tot sprijinul meu pentru preşedintele Zelenski, care conduce lupta pentru libertatea poporului său”, a adăugat ea.

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Președintele Volodimir Zelenski a respins presiunile exercitate de SUA pentru a înceta atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești, adăugând că Moscova trebuie mai întâi să înceteze atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, relatează Kyiv Independent.

„Adevărata cauză a războiului din Europa este Rusia și numai Rusia. Chiar și astăzi este posibil să se pună capăt atacurilor asupra sectorului nostru energetic, dar (Vladimir) Putin nu dorește acest lucru”, a declarat liderul de la Kiev.

Totuși, el s-a arătat deschis unui „armitițiu enegetic” cu Rusia, anunțat de Donald Trump, cu condiția ca și Rusia să aplice încetarea focului asupra infrastructurii energetice a Ucrainei.

Editor : B.P.