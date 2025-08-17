Live TV

Ursula von der Leyen: „Salutăm dorința lui Trump de a oferi garanții de securitate Ucrainei similare Articolului 5” din Tratatul NATO

Ursula von der Leyen, alături de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia Images

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat duminică propunerea preşedintelui american, Donald Trump, de a oferi garanţii de securitate Ucrainei inspirate de NATO, informează AFP, preluată de Agerpres.

„Salutăm dorinţa preşedintelui Trump de a oferi garanţii de securitate Ucrainei similare articolului 5”, a afirmat Ursula Von der Leyen în timpul unei conferinţe de presă la Bruxelles, alături de preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski.

De asemenea, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat duminică, la Bruxelles, că orice negocieri de pace cu Rusia ar trebui să înceapă de la actuala linie a frontului şi să îi implice „doar” pe liderii Ucrainei, Rusiei şi Statelor Unite, conform news.ro.

„Avem nevoie de negocieri reale, ceea ce înseamnă că ele pot începe acolo unde se află linia frontului acum. Linia de contact este cea mai bună linie pentru discuţii […] Rusia încă nu are succes în regiunea Doneţk. Putin nu a reuşit să o cucerească în 12 ani, iar Constituţia Ucrainei face imposibilă cedarea sau schimbul de teritorii”, a spus Zelenski la o conferinţă de presă alături de preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Preşedintele american Donald Trump i-a propus preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski ca Ucraina să primească garanţii de securitate similare celor prevăzute de articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord, dar fără aderarea formală la NATO, propunere formulată după summitul pe care Trump l-a avut în Alaska cu preşedintele rus Vladimir Putin.

Preşedinta Comisiei Europene a reafirmat de asemenea că Ucraina trebuie să-şi poată păstra integritatea teritorială.

La rândul său, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că nu vede niciun semn care să arate că Rusia este gata pentru un summit tripartit care să-i reunească pe preşedintele american Donald Trump, omologul său rus Vladimir Putin şi el însuşi.

„În acest stadiu, nu există niciun indiciu din partea Rusiei că summitul tripartit va avea loc”, a declarat Zelenski în timpul briefingului alături de preşedinta Comisiei Europene.

După summitul avut vineri cu Putin în Alaska, preşedintele american a anunţat că, în urma progreselor obţinute la această întâlnire, îl va primi luni pe Zelenski la Casa Albă, iar în funcţie de cum va decurge discuţia cu acesta despre o soluţionare negociată a războiului din Ucraina va fi apoi organizat un summit tripartit Trump-Putin-Zelenski

