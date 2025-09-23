Ursula von der Leyen spune că a discutat cu Trump despre „provocările” Rusiei în spaţiul aerian european

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a spus marţi că a discutat cu preşedintele Donald Trump despre încălcările repetate ale spaţiului aerian de către Rusia şi au convenit asupra necesităţii de a reduce veniturile energetice ale Moscovei.

În marja Adunării Generale a Naţiunilor Unite, ea a spus că a ridicat cu Trump problema „provocărilor Kremlinului, în special a incursiunilor constante în spaţiul aerian european”.

Drone rusești au pătruns în spațiul aerian al României și al Poloniei, iar Estonia a acuzat Rusia că trei avioane ale sale au încălcat spațiul său aerian. Aceste incidente au avut loc în mai puțin de două săptămâni.

Într-o discuție cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, Trump a spus că ţările NATO ar trebui să doboare avioanele ruseşti care le încalcă spaţiul aerian.

Von der Leyen a declarat, de asemenea, că au convenit „asupra necesităţii de a reduce rapid veniturile Rusiei din combustibili fosili” pentru a pune presiune pe Moscova în legătura cu războiul din Ucraina, subliniind planurile anunţate de UE de a-şi accelera eforturile de a pune capăt unor astfel de achiziţii.

