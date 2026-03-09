Live TV

Ușakov: Trump l-a sunat pe Putin. Ce au vorbit cei doi lideri o oră la telefon

vladimir putin si donald trump
Colaj foto: Profimedia Images
Războiul din Iran Războiul din Ucraina „Discuție sinceră și constructivă”

Președinții Rusiei și Statelor Unite, Vladimir Putin și Donald Trump, au vorbit o oră la telefon luni, a anunțat consilierul pentru afaceri internaționale de la Kremlin, Iuri Ușakov, potrivit TASS. Consilierul lui Putin a precizat că Donald Trump a fost cel care a sunat și a detaliat subiectele discutate.

„În această seară, președinții Federației Ruse și Statelor Unite au purtat o conversație telefonică”, a declarat Iuri Ușakov, potrivit sursei citate, care precizează că este prima conversație dintre Putin și Trump în mai bine de două luni.

Potrivit consilierului lui Putin, conversația de o oră, inițiată de partea americană, s-a concentrat pe conflictele din Iran și Ucraina, precum și pe situația din Venezuela.

Războiul din Iran

Potrivit lui Ușakov, „accentul a fost pus, în mod firesc, pe situația din jurul conflictului cu Iranul”.

El a menționat că au fost exprimate considerente care vizează o soluționare rapidă, politică și diplomatică, a conflictului iranian, inclusiv prin contacte cu liderii statelor din Golful Persic, președintele iranian Masoud Pezeshkian și șefii altor țări.

La rândul său, președintele SUA „a prezentat evaluarea sa privind evoluția situației” în contextul operațiunii americano-israeliene.

Ușakov a adăugat că a avut loc un „schimb de opinii foarte substanțial” și „util” pe această temă.

Războiul din Ucraina

Președinții au discutat, de asemenea, despre negocierile trilaterale privind soluționarea conflictului din Ucraina.

Potrivit lui Ușakov, cei doi președinți au descris situația de-a lungul liniei de contact, unde forțele armate ruse „progresează cu succes”, mai scrie TASS.

„Acesta este, după cum s-a menționat, un factor care ar trebui să încurajeze regimul de la Kiev să se îndrepte în cele din urmă către o soluționare negociată a conflictului”, a subliniat consilierul prezidențial.

Trump și-a exprimat interesul pentru încheierea conflictului din Ucraina „printr-un armistițiu rapid și o soluționare pe termen lung”, mai menționează sursa citată.

Ușakov a adăugat că partea rusă a evaluat pozitiv eforturile de mediere întreprinse de echipa lui Trump și de președintele american.

„Discuție sinceră și constructivă”

În plus, președinții au discutat situația din Venezuela, „în principal în contextul situației de pe piața mondială a petrolului”.

Potrivit lui Ușakov, „discuția a fost serioasă, sinceră și constructivă, așa cum este tipic în dialogul dintre liderii ruși și americani”.

„În ansamblu, repet, conversația a fost foarte substanțială și va avea, fără îndoială, o semnificație practică pentru viitoarea colaborare a celor două țări în diverse domenii ale politicii internaționale”, a spus el.

În timpul conversației, liderul american a menționat că, „așa cum s-a convenit anterior, o astfel de comunicare ar trebui, desigur, să aibă loc în mod regulat”.

„Și ambii lideri au spus că sunt pregătiți pentru acest lucru”, a spus Ushakov.

