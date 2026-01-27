Live TV

Utilizatorii din SUA acuză că TikTok este cenzurat, după preluarea sa de către miliardari apropiați lui Trump. Ce spune compania

La doar câteva zile după preluarea operațiunilor TikTok în SUA către o entitate majoritar americană (inclusiv Oracle, condusă de Larry Ellison, un aliat apropiat al președintelui Donald Trump),  după luni de presiuni politice asupra proprietarilor chinezi, platforma se confruntă cu acuzații masive de cenzură. Mii de utilizatori din Statele Unite susțin că încercările de a trimite mesaje private care conțin cuvântul „Epstein” sunt blocate instantaneu, generând erori precum „not permitted”, „violation of Community Guidelines” sau pur și simplu dispariția mesajului, transmite NBC.

După ce utilizatorii TikTok au început să susțină că postările lor referitoare la Serviciul de Imigrare și Vamă (ICE) și așa-numitele dosare Epstein au fost suprimate pe platforma de socializare, guvernatorul Gavin Newsom a declarat luni că California va investiga dacă TikTok a încălcat legea statului.

În weekend, utilizatorii TikTok au susținut că postările și conținutul lor referitoare la împușcările mortale ale lui Renee Good și Alex Pretti, două persoane care au fost împușcate și ucise de agenți federali în Minneapolis, nu au primit nicio vizualizare, ceea ce i-a determinat să suspecteze că compania de social media suprimă videoclipurile critice la adresa administrației Trump.

Compania dă vina pe o „pană tehnică”

Compania a insistat că nu cenzurează niciun conținut, dând vina pe o pană tehnică pentru nepublicarea unor postări.

„Lucrăm pentru a restabili serviciile noastre după o pană de curent”, a declarat TikTok într-o postare pe X luni. „Ne pare rău pentru această întrerupere și sperăm să o rezolvăm în curând.”

Fenomenul a explodat pe 25-26 ianuarie 2026, imediat după anunțul oficial al noii structuri de proprietate (finalizate la 23 ianuarie). ByteDance (compania chineză mamă) păstrează doar 19,9%, în timp ce controlul majoritar revine unor investitori americani: Oracle, fondul de investiții Silver Lake din California și firma de investiții MGX din Emiratele Arabe Unite. Trump a salutat public tranzacția ca pe o „salvare” a aplicației și a lăudat investitorii drept „mari patrioți americani”.

Utilizatorii au postat sute de screenshot-uri și clipuri pe X (fostul Twitter), Reddit (în special subreddit-ul r/Epstein) și Threads, demonstrând blocajul. Conturi virale precum Pop Base au scris: „TikTok acum cenzurează cuvântul Epstein atunci când este menționat în mesajele private (DM-uri) de către utilizatorii din SUA”, generând reacții furioase.

Investigație de stat în California

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a repostat un astfel de exemplu și a anunțat pe 27 ianuarie lansarea unei investigații de stat privind posibile încălcări ale transparenței în moderarea conținutului și cenzură selectivă a materialelor „critice la adresa lui Trump”.

Criticii leagă blocajul de contextul politic exploziv: interesul public masiv pentru dosarele Epstein  (după adoptarea Epstein Files Transparency Act în noiembrie 2025) și legăturile lui Jeffrey Epstein cu figuri influente, inclusiv menționări ale lui Trump în unele documente. Mulți văd coincidența ca suspectă: „De ce tocmai acum nu poți menționa Epstein?”, se întreabă utilizatori pe rețele. Alții acuză noii proprietari (Ellison a fost oaspete frecvent la Casa Albă și la Mar-a-Lago) că influențează algoritmul sau regulile pentru a suprima discuții sensibile.

TikTok a răspuns oficial că problemele recente – inclusiv întârzieri la upload, view-uri scăzute și erori în DM-uri – sunt cauzate de o pană majoră de curent la un data center partener din SUA, care a provocat o „cascadă de defecțiuni sistemice”.

Până acum, nu există dovezi concrete (documente interne sau declarații oficiale) care să confirme o interdicție intenționată asupra „Epstein”. Teste independente arată că problema pare limitată la utilizatorii din SUA (în alte țări, cuvântul circulă normal).

 

