Republica Moldova își propune să încheie discuțiile de aderare la Uniunea Europeană până la începutul anului 2028, un calendar pe care Chișinăul îl descrie drept realist. Ce se întâmplă cu regiunea transnistreană? Va intra Moldova în UE alături de Ucraina sau pe cont propriu? Sunt doar două dintre întrebările la care răspunde Mihai Popșoi, ministrul de externe moldovean.

Cristina Cileacu: Mihai Popșoi, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova și, totodată, viceprim-ministru, bine ați revenit la "Pașaport diplomatic"!

Mihai Popșoi: Cu mare drag!

Aderare cu sau fără Transnistria

Cristina Cileacu: Domnule ministru, sunteți pe parcursul european. Țara dumneavoastră are deja negocieri deschise cu Uniunea Europeană, dar are și problema Transnistriei. Președinta Maia Sandu vorbește despre două scenarii diferite: integrarea împreună cu Transnistria sau separat. Care este scenariul la care lucrați în momentul de față la Ministerul de Externe?

Mihai Popșoi: Dosarul transnistrean este portofoliul colegului meu, domnul Valeriu Chiveri, viceprim-ministru pentru reintegrare. Aspectele externe sunt coordonate de Ministerul Afacerilor Externe. Avem o echipă care lucrează în acest sens, pentru a vedea cum putem gestiona cel mai bine situația din regiunea transnistreană. Dar trebuie să punctăm câteva lucruri. În cazul regiunii transnistrene, frontiera externă a Republicii Moldova pe acest segment este controlată de autoritățile de la Chișinău, iar partea ucraineană a închis o bună parte din trecerile de frontieră. Deci tot ce intră și iese din regiunea transnistreană este sub control și nu există vulnerabilități majore. Prezența militară rusă din stânga Nistrului a scăzut semnificativ, pentru că nu a mai avut loc nicio rotație de personal din 2014 încoace. În același timp, interesul și dorința cetățenilor de a trăi într-o Republică Moldova reintegrată și europeană sunt din ce în ce mai mari, pentru că oportunitățile economice din dreapta Nistrului sunt vădit mai bune decât cele din stânga. Situația economică de acolo se înrăutățește de mulți ani și atât agenții economici, cât și tinerii, de fapt, toată lumea de acolo, înțeleg că există un singur viitor: cel al reintegrării pașnice și al integrării europene a Republicii Moldova.

Ce spune Moscova

Cristina Cileacu: Dar Rusia ce părere are despre această reintegrare? Pentru că spuneți că populația din Transnistria vede deja avantajele unei posibile aderări la UE. Rușii sunt de aceeași părere?

Mihai Popșoi: Republica Moldova este un stat suveran și, firește, Federația Rusă a încercat să își exercite influența în regiunea noastră de decenii, chiar de secole. Dar, așa cum spuneam, năzuința legitimă a cetățenilor noștri, inclusiv a celor din stânga Nistrului, a fost exprimată cât se poate de tranșant la referendumul privind integrarea europeană, unde majoritatea cetățenilor Republicii Moldova a validat vectorul european. Prin urmare, actorii externi care nu privesc neapărat cu ochi buni această perspectivă nu sunt parte a ecuației. Impactul agresiunii ruse împotriva Ucrainei se răsfrânge, da, și asupra Republicii Moldova. Dar când vine vorba de decizii suverane, cum este cea de integrare europeană, Federația Rusă nu are și nu poate avea drept de veto în acest proces.

Scenariul fără regiunea transnistreană

Cristina Cileacu: Iar scenariul care ar presupune o integrare a Moldovei fără Transnistria cum s-ar derula în realitate?

Mihai Popșoi: Este un subiect care necesită o analiză mult mai profundă, în contextul în care Republica Moldova avansează pe dosarul de aderare la Uniunea Europeană. Urmează să vedem în ce măsură și cât de repede poate fi integrată regiunea transnistreană. Iar dacă vom constata că există dificultăți majore, trebuie să luăm în calcul toate opțiunile – și asta facem acum, împreună cu partenerii de la Bruxelles și din statele membre. Dar, așa cum spuneam, regiunea transnistreană a Republicii Moldova este incomparabilă cu orice altă situație din spațiul postsovietic sau din alte regiuni ale Europei, unde există conflicte nesoluționate. Cazul transnistrean este cu totul și cu totul diferit. Or, cum spuneam, există control asupra frontierei, există integrare din perspectivă economică și circulație liberă a cetățenilor. Sportul este un exemplu excelent: deși e ușor controversat să te bucuri că Sheriff Tiraspol a învins Real Madrid în UEFA Champions League, în deplasare, pe Santiago Bernabéu, totuși a făcut-o sub drapelul Republicii Moldova. Au fost campioni ai Republicii Moldova mulți ani la rând. Deci, din perspectiva sportului, integrarea este totală. În septembrie a fost adoptată și o lege pentru armonizarea fiscală în următorii ani. Procesele sunt, așadar, în continuă derulare, iar unica modalitate pe care o vedem noi este cea pașnică. Din ce în ce mai mulți cetățeni de-ai noștri din stânga Nistrului înțeleg că perspectivele reale pentru viitorul copiilor lor există doar într-o Republică Moldova reintegrată și europeană.

Negocieri deschise, niciun capitol închis

Cristina Cileacu: Ziua în care înregistrăm acest interviu este și ziua în care Uniunea Europeană a anunțat că deschide și clusterele 4 și 5 pentru negocieri. În momentul de față aveți, practic, toate clusterele de negociere deschise, dar niciun capitol închis. Rămâne valabilă data propusă pentru integrare, 2030, sau considerați că negocierile vor dura mai mult?

Mihai Popșoi: Astăzi am primit doar scrisorile prin care suntem invitați să transmitem pozițiile de negociere. Deci este un început de deschidere a celor două clustere, dar avem ferma încredere și asigurările tuturor partenerilor noștri din statele membre și de la Bruxelles că acest lucru urmează să se întâmple în cel mai scurt timp. Un alt element indispensabil este parcurgerea etapei termenilor de referință interimari din Clusterul 1, legat de statul de drept și justiție, și suntem în proces de a depăși această etapă, pentru că doar finalizând procesul în cadrul Clusterului 1 poți trece la închiderea celorlalte clustere și capitole. Avem un plan ambițios, dar realist, pentru prima și a doua parte a anului viitor: să închidem cât mai multe capitole, astfel încât la începutul anului 2028 să se întrezărească lumina la capătul tunelului. Pentru că Republica Moldova a așteptat mult prea mult și nu mai avem timp de așteptare. Timp de treizeci de ani am visat și am sperat. Am privit cu invidie, cu invidie frățească, firește, la frații noștri de peste Prut, la transformările prin care a trecut România: autostrăzile care se construiesc, creșterile de salarii și de pensii, creșterea economică. Și iată că acum Republica Moldova are această șansă de a reveni în marea familie europeană, de unde a fost ruptă fără voia noastră la finalul celui de-al Doilea Război Mondial. Suntem recunoscători României pentru sprijinul constant acordat Republicii Moldova și românilor din stânga Prutului și vom munci umăr la umăr, cot la cot, cu toți partenerii noștri din statele membre, având de partea noastră România, cu o poziție cât se poate de sinceră și cât se poate de determinată să ajute Republica Moldova să revină acolo unde îi este locul, în lumea liberă, așa cum îi place să spună doamnei președinte Sandu.

Votul celor 27 de membri UE

Cristina Cileacu: După ce aceste negocieri se vor încheia, să vedem când anume și cu ce rezultate, noi vă ținem pumnii, trebuie să obțineți și acordul fiecăruia dintre cele 27 de guverne ale statelor membre. Unde considerați că aveți sau ați putea avea probleme?

Mihai Popșoi: Din fericire, nu există nici măcar un singur stat membru care să ne impute ceva în contextul aderării. Avem relații bilaterale excelente cu absolut toată lumea și nu există niciun impediment pentru aderarea sau, în cazul concret, pentru ratificarea Acordului de aderare a Republicii Moldova. E adevărat, trebuie să fim sinceri: există un număr de țări care nu sunt neapărat foarte entuziasmate de extindere în general. Și nu e vorba de Republica Moldova, e vorba de orice extindere. Trebuie să lucrăm cu aceste state, care în mare parte sunt state donatoare, cu bugete mai mari. Dar Republica Moldova este o țară mică, iar impactul său financiar în marea familie europeană este efectiv neglijabil. Din perspectivă migrațională, iarăși, nu există absolut niciun pericol: cei care au dorit să plece în Uniunea Europeană sunt deja de mult acolo, având și cetățenie română. Deci Republica Moldova nu prezintă nicio dificultate și nu există astăzi niciun impediment pentru ca eventualul acord de aderare să fie ratificat de toate statele membre. Dar, evident, trebuie să muncim constant, să ne asigurăm că această stare de fapt rămâne. Este responsabilitatea Ministerului de Externe să se asigure că această relație strânsă, bazată pe respect reciproc cu toate statele membre, ne va ajuta să parcurgem etapa de ratificare a acordului cât se poate de repede. Și, firește, și aici sprijinul României este un atu semnificativ. Avem toată recunoștința pentru poporul român, pentru Guvernul României și pentru conducerea României în ansamblu, pentru faptul că sprijină Republica Moldova de fiecare dată.

Moldova, în pachet cu Ucraina?

Cristina Cileacu: Spuneați că vă propuneți să încheiați negocierile cu Uniunea Europeană la începutul anului 2028. Cam acesta este și planul Comisiei Europene. Un plan asemănător, dar pentru finalul anului, ar exista și în cazul Ucrainei. Dacă vi s-ar propune să intrați separate, să spunem că sunteți mai rapizi, e și țara mai mică, lucrurile se întâmplă diferit, ați accepta o propunere de a adera la Uniunea Europeană, deși sunteți în acest pachet cu Ucraina?

Mihai Popșoi: Este în interesul național al Republicii Moldova ca atât Republica Moldova, cât și Ucraina să adere la Uniunea Europeană, dar nu noi dictăm termenii sau parcursul acestui proces. Este decizia statelor membre ale Uniunii Europene, în funcție de livrabilele fiecărei țări. Și nu e vorba doar de cele două, ci de toate țările candidate. Abordarea este cât se poate de clară: cea bazată pe merit și pe metodologia de extindere. Republica Moldova urmează cu sfințenie această metodologie, și nu atât de dragul bifării termenilor de referință, cât de dragul transformării tangibile a calității vieții în Republica Moldova, fie că vorbim de reforma justiției, fie de îmbunătățiri în domeniul fiscal, vamal sau al drepturilor omului. În absolut toate domeniile, aceste transformări, aceste reforme sunt eminamente în interesul cetățenilor. Dovada este progresul semnificativ al tuturor țărilor care au aderat. Nu există astăzi nicio țară în Uniunea Europeană, fie că a aderat mai devreme sau mai târziu, care să fie într-o poziție mai proastă, mai complicată decât la momentul aderării. A fost un progres cât se poate de clar, cu dublări și triplări de bugete și de PIB pe cap de locuitor. Republica Moldova își dorește foarte mult să facă parte din această familie și să vină și cu propria contribuție, în special cu expertiza noastră în combaterea interferențelor hibride. Fiind în prima linie a acestei confruntări de ani buni, ne-am consolidat reziliența instituțională și reziliența societală. Este o experiență pe care o împărtășim partenerilor noștri și este contribuția noastră, pe lângă multe altele – cum ar fi, bunăoară, vinul nostru și produsele noastre excelente, care sunt foarte populare pe piața românească. Și le mulțumim cetățenilor României că le sprijină…

Lecția Chișinăului despre războiul hibrid

Cristina Cileacu:…că le consumă. Aș vrea să-mi dați un exemplu apropo de această expertiză pe care Moldova o are în zona războiului hibrid. Ce anume ar putea învăța europenii, și aici nu vorbim doar de România, de la Republica Moldova, în această bătălie pe care o resimțim cu toții zilnic?

Mihai Popșoi: Pentru a rezolva orice problemă, trebuie mai întâi să conștientizezi că problema există. Iar acum câțiva ani nu exista un consens în acest sens. Le spuneam prietenilor și partenerilor noștri din democrațiile consolidate din Occident că avem o asemenea problemă și, pe alocuri, eram tratați cu un ușor scepticism. Acum nu există niciun stat democratic care să nu fi conștientizat pericolul iminent la care sunt expuse societatea și sistemul politic, în contextul interferențelor maligne și al războiului hibrid. Iar măsurile pot fi diferite, în funcție de cât de severă este situația. În cazul nostru, am avut probabil cel mai mult de suferit, cu excepția Ucrainei, firește. Dar am construit instituții precum Centrul de Comunicare Strategică și Centrul de Management al Crizelor. Avem Misiunea de Parteneriat a Uniunii Europene la Chișinău. Există expertiză europeană care ne ajută să ne consolidăm această reziliență, dar și capacitățile locale cresc. Acum suntem într-o situație din ce în ce mai plăcută, să spunem așa, când putem împărtăși experiența noastră. Nu mai suntem doar în poziția de a primi ajutor, ci și în cea de a oferi și de a fi un contribuitor la securitatea regională, nu doar un consumator.

Drone pe cerul Moldovei

Cristina Cileacu: Parte din războiul hibrid sunt și dronele, care ajung foarte des pe cerul Republicii Moldova, iar unele cad pe teritoriul țării dumneavoastră. Ce fel de răspuns poate da Moldova, în afară de răspunsul clasic diplomatic, chemarea ambasadorilor, expulzarea unor diplomați, lucruri pe care le-ați făcut deja. Există vreo acțiune pe care rușii au limitat-o în urma acestor măsuri?

Mihai Popșoi: Cea mai bună luare de atitudine în acest context este investiția în securitate și apărare. Or, când ai o asemenea vulnerabilitate și când sectorul de apărare și securitate a fost subfinanțat decenii la rând, nu e de mirare să te trezești cu drone deasupra capului, având în vedere ororile care se întâmplă în Ucraina. Dar investim în sectorul de apărare și suntem recunoscători României pentru că ne-a ajutat să facem parte din programul SAFE. Am procurat de curând 62 de camioane Iveco pentru logistica militară, pentru Armata Națională, din fondurile Armatei Naționale a Republicii Moldova. Iar aceste investiții vor continua. Programul Facilitatea Europeană pentru Pace este un mecanism de-a dreptul transformațional: ne-a ajutat să ne consolidăm capacitățile de apărare într-un mod la care, acum câțiva ani, puteam doar visa. Sprijinul este cât se poate de consistent, doar în ultimii câțiva ani, 307 milioane de euro. Și în anii următori contăm pe un sprijin comparabil. În acest context, e important să spunem că securitatea pe care o obține Republica Moldova este și securitatea României și securitatea Europei, pentru că securitatea este indivizibilă și suntem efectiv cu toții în aceeași barcă. Prin solidaritate și colaborare, așa cum face Uniunea Europeană, așa cum face România, ajungem să fim mai puternici și mai rezilienți cu toții.

Neutralitate și vulnerabilitate

Cristina Cileacu: Filmăm acest interviu în săptămâna în care a avut loc la Berlin o nouă întâlnire a Coaliției de Voință. S-a discutat din nou despre garanții de securitate pentru Ucraina. Evident, situația este profund diferită, însă în cazul Republicii Moldova există doar aceste investiții în apărare despre care vorbiți și neutralitatea înscrisă în Constituție. Cam atât. Vă simțiți suficient de apărați în momentul de față, având în vedere că războiul din Ucraina nu pare să aibă sfârșit și că rușii, în mod clar din experiența de până acum, nu se vor potoli?

Mihai Popșoi: Firește, vulnerabilitatea este cât se poate de prezentă, nu putem nega acest lucru. Constrângerea constituțională este cea pe care o cunoaștem. Dar aderarea la Uniunea Europeană și articolul 42 alineatul 7 din Tratat, care oferă anumite garanții de Securitate, e adevărat, incomparabile cu cele oferite de articolul 5 al Tratatului NATO, reprezintă, în cazul Republicii Moldova, o alternativă net superioară situației curente, când suntem expuși absolut total, ca o frunză în bătaia vântului. Sau, mai exact, era cazul acum câțiva ani; acum suntem ceva mai bine. Dar vom continua să investim în sectorul de securitate și apărare, astfel încât să protejăm cetățenii, în pofida circumstanțelor complicate prin care trecem.

"Ne bagă în război"

Cristina Cileacu: Și cum înțeleg cetățenii din Moldova aceste investiții? Pentru că am asistat în această vară la cea mai complexă paradă militară de Ziua Națională pe care a avut-o Republica Moldova și am auzit în jur, fiind pe stradă, la Chișinău, oameni care spuneau "ne bagă în război". Avem celebrul citat și aici, în România.

Mihai Popșoi: Așa este. Cetățenii au dreptul să nu fie de acord cu unele măsuri luate de Guvern. Însă pe mine personal mă întristează foarte mult când văd colegi de-ai noștri din opoziție care subminează investițiile în sectorul de apărare, în condițiile în care trăim aceste orori, această agresiune a Federației Ruse împotriva Ucrainei. Diplomatic vorbind, e contraproductiv. Dar, dacă s-o spunem pe șleau, abordarea în care sabotezi și subminezi investițiile în apărare e soră cu trădarea. Există o dezbatere publică în orice stat despre câte resurse alocăm pentru apărare, câte pentru social, câte pentru domeniul economic și altele. Dar în condițiile în care ai un asemenea război la frontieră și ai o vulnerabilitate constituțională care este știută, subfinanțarea sectorului de apărare este strigătoare la cer. Și sunt convins că cetățenii noștri, așa cum au știut să aleagă grâul de neghină de fiecare dată, vor ști și acum să dea o evaluare acestor poziții deloc patriotice. Or, cunoaștem năzuințele unor colegi de-ai noștri din opoziție, dar, așa cum spuneam, cetățenii noștri au știut de fiecare dată să facă diferența.

Trilaterala de la Shenzhen

Cristina Cileacu: Pentru că sunteți ministrul de Externe al Moldovei și pentru că filmăm într-o săptămână în care s-au întâmplat foarte multe evenimente internaționale, cred că cel mai important este Trilaterala de la Shenzhen, întâlnirea dintre Donald Trump, Xi Jinping și Vladimir Putin. Cum vede Republica Moldova ceea ce s-a discutat acolo? Vă este teamă de pretențiile exagerate pe care le au rușii în general?

Mihai Popșoi: Nu este o noutate pentru noi. Avem această experiență, trăim această situație complicată în relația cu Federația Rusă de multă vreme. Avem experiența sovietică, cu deportările, cu multă suferință prin care au trecut părinții și bunicii noștri. Această reuniune nu a produs nimic senzațional. Trebuie să spun că, pentru mine, trilaterala care îmi este mai aproape este cea dintre România, Ucraina și Republica Moldova. Acestea sunt trilateralele cu care noi suntem obișnuiți. Dar avem ferma convingere că Uniunea Europeană va fi din ce în ce mai implicată, având în vedere resursele enorme pe care le investește în procesul de pace din Ucraina și în consolidarea propriei securități, și va avea o voce din ce în ce mai puternică în acest proces de discuție.