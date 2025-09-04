Live TV

„Vă supraveghem în permanenţă şi în toate circumstanţele”, avertizează Israelul după lansarea unui nou satelit de spionaj

racheta cu satelit de spionaj lansata de israel
Foto: X / Mossad Commentary
„Superioritate aeriană şi terestră”

Israelul a lansat pe orbită un nou satelit de spionaj - Ofek 19 - şi anunță că va supraveghea „în permanență şi în toate circumstanţele”, relatează AFP.

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a spus despre această tehnologie lansată în spațiu că este un succes la nivel mondial: „Puţine ţări deţin aceste capacităţi”.

„Vă supraveghem în permanenţă şi în toate circumstanţele”, i-a avertizat el pe „toți inamicii” Israelului.

Satelitul urmează să crească capacităţile spionajului israelian în războiul din Fâşia Gaza, dar şi împotriva unor grupări armate din regiune, aliate ale Iranului, notează AFP, citată de News.ro.

În conflictul de 12 zile cu Iranul, din iunie, au fost colectate peste 12.000 de imagini satelitare ale teritoriului iranian în vederea ţintirii loviturilor, precizează şeful Departamentului de Cercetare şi Dezvoltare al Ministerului israelian al Apărării Daniel Gold.

Instalaţii militare şi nucleare iraniene au fost bombardate de la peste 1.000 de kilometri distanţă.

Israelul a asasinat atunci cercetători din cadrul programului nuclear al Teheranului.

„Superioritate aeriană şi terestră”

Acest război „a subliniat că este esenţial să dispui de capacităţi de observare avansate în regiune (Orientul Mijlociu), pentru a asigura superioritatea aeriană şi terestră”, declară CEO-ul companiei Israel Aerospace Industries, Boaz Levy.

Israel Aerospace Industries a lucrat la proiect împreună cu Ministerul israelian al Apărării.

În 2023, Israelul anunţa că a lansat un satelit de spionaj dotat cu capacităţi optice avansate.

El a intrat în clubul puterilor spaţiale în 1988, când a lansat primul satelit Ofek.

Editor : Liviu Cojan

