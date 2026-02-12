„Va trebui să folosim porumbei călători”. Soldații ruși, în haos după ce accesul la Telegram și Starlink le-a fost blocat în Ucraina

Soldații ruși se confruntă cu o întrerupere a comunicațiilor după ce Telegram a fost blocat, iar terminalele Starlink au fost dezactivate. Întreruperea comunicațiilor a paralizat unitățile de luptă și a dus chiar la incidente mortale de foc prietenos (friendly fire), scrie Kyiv Post.

„Frontul este în șoc... Starlink e mort, Telegram este blocat – cum ar trebui să luptăm? Cu porumbei?”, s-a plâns un propagandist rus, Ivan Utenkov, potrivit publicației citate.

Utilizatorii ruși au raportat întreruperi generalizate ale serviciului Telegram pentru a doua zila rând, pe 10 februarie, Downdetector înregistrând peste 11.000 de reclamații în 24 de ore.

Roskomnadzor, autoritatea rusă de cenzură și supraveghere a comunicațiilor, ar fi început să încetinească aplicația la nivel național.

Fondată de antreprenorul rus Pavel Durov, Telegram este populară în Rusia și Europa de Est.

Secretarul de presă al Kremlinului, Dmitri Peskov, a încercat să minimizeze problema, afirmând că Telegram nu este probabil să fie un instrument principal pentru comunicarea de pe linia frontului.

„Nu cred că este posibil ca comunicarea de pe linia frontului să se realizeze prin Telegram sau orice alt serviciu de mesagerie. Este greu de imaginat și imposibil... specialiștii ar trebui să se pronunțe în această privință”, a declarat el reporterilor.

„E ca și cum te-ai împușca în picior”

Ca răspuns, voluntarul rus cu pseudonimul „Thirteenth” („Al 13-lea”) a contestat declarația lui Peskov, spunând că „blocarea Telegram este ca și cum te-ai împușca singur în picior”.

„Stimate Dmitri Sergeievici [Peskov], în calitate de militar și participant la operațiunea militară specială, îți voi spune adevărul. Adesea, nu numai comunicarea și comanda de luptă, ci și logistica, colectarea și livrarea ajutorului umanitar se realizează prin Telegram”, a scris voluntarul.

„Și asta fără a lua în calcul o serie de alte sarcini; uneori, chiar și ajustările focului de artilerie se fac prin Telegram. În esență, blocarea Telegram este ca și cum te-ai împușca în picior pentru a te trezi”, a adăugat el.

Măsura represivă urmează un model mai larg. Din august 2025, Roskomnadzor a blocat parțial apelurile Telegram și WhatsApp, invocând motive de securitate.

Legiuitorii ruși au declarat aplicația Telegram nu a reușit să blocheze „tot felul de prostii”, în timp ce oficialii au avertizat că platforma a fost utilizată pentru recrutarea de civili în scopul sabotajului și al activităților teroriste.

„Cred că va trebui să folosim porumbei călători”

Blocarea a stârnit panică în rândul voluntarilor, propagandiștilor și bloggerilor militari ruși.

„Roskomnadzor este doar complice al inamicului... Interziceți Telegram, și atunci cred că va trebui să folosim porumbei călători în scopuri militare. Ajutorul umanitar va dispărea, iar asta înseamnă viețile soldaților”, a mai scris voluntarul „Thirteenth”.

„Roskomnadzor sabotează în mod deliberat operațiunea militară specială, iar nimeni din Duma nu vrea să vadă asta”, a scris un utilizator sub pseudonimul „Mihail” în comentariile de pe canalul Telegram Two Majors.

Eșecurile Starlink agravează situația. Partizanii ucraineni spun că unitățile ruse din estul și sudul Ucrainei nu pot comunica, lăsând comandanții paralizați.

Canalele de rezervă nu funcționează, iar sistemele rusești de război electronic bruiază propriile lor stații radio. Un incident de acest fel în regiunea Zaporojie ar fi dus la moartea a 12 soldați ruși în urma unui foc prietenos.

„Începe haosul”

Întreruperile urmează unei decizii recente a SpaceX de a dezactiva terminalele Starlink utilizate de forțele ruse în Ucraina, întrerupând internetul pe o porțiune de aproximativ 1.000 de kilometri a liniei frontului.

Specialistul ucrainean în război electronic Serhii „Flash” Beskrestnov a declarat că aproape toate unitățile ruse de pe linia frontului care depind de Starlink au pierdut capacitatea de a transmite date securizate, lăsând comandanții în imposibilitatea de a coordona atacurile.

„Fără comunicații stabile pe linia frontului, începe haosul”, a comentat mișcarea partizană Atesh. „Dependența Rusiei de tehnologia civilă s-a întors împotriva ei. Odată ce comunicațiile dispar, comanda se prăbușește, iar trupele încep să se distrugă singure.”

Jurnalistul și veteranul de pe linia frontului Iuri Butusov a rezumat: „După Telegram și Starlink, Rusia va întrerupe internetul. Așa că vor vorbi mai puțin prostii.”

Citește și: Ofensiva rusă pare să încetinească după ce Elon Musk a blocat accesul la Starlink, afirmă Ucraina. „Sunt ca nişte pisoi orbi”

Editor : B.P.