Video „Vă vânăm”. Donald Trump anunță distrugerea unei ambarcațiuni a traficanților de droguri din Venezuela: trei morți

Armata SUA a atacat o ambarcațiune care transporta droguri din Venezuela. Trei oameni au murit. Foto: Donald Trump/ Truth Social

Președintele american Donald Trump a anunțat că armata SUA a efectuat un atac asupra unei ambarcațiuni a traficanților de droguri din Venezuela. El a precizat că lovitura a avut loc în apele internaționale și că trei bărbați au murit, avertizând că oricine transportă droguri care „pot ucide americani” va fi „vânat”.

Donald Trump a scris luni, pe Truth Social, că armata americană a efectuat „un al doilea atac militar” împotriva unor „carteluri de droguri și narco-teroriști identificați clar, extrem de violenți”, în zona de responsabilitate SOUTHCOM.

„Atacul a avut loc în timp ce acești narco-teroriști confirmați din Venezuela se aflau în apele internaționale, transportând droguri ilegale, o armă mortală care otrăvește americani, către SUA”, a transmis președintele american.

Trump a spus că lovitura s-a soldat cu moartea a trei bărbați.

„Atacul s-a încheiat cu trei teroriști de sex masculin uciși în acțiune. Niciun militar american nu a fost rănit”, a spus el.

Liderul de la Casa Albă a subliniat că „aceste carteluri extrem de violente de trafic de droguri reprezintă o amenințare la adresa securității naționale a SUA, a politicii externe și a intereselor vitale americane”.

În postare, Trump a publicat și un videoclip de aproape 30 de secunde care arată o ambarcațiune explodând și apoi cuprinsă de flăcări. El nu a oferit însă dovezi clare că barca transporta droguri.

„Fiți avertizați: dacă transportați droguri care pot ucide americani, vă vânăm! Activitățile ilicite ale acestor carteluri au avut consecințe devastatoare asupra comunităților americane timp de decenii, ucigând milioane de cetățeni americani. Nu se va mai întâmpla”, a avertizat Trump.

Ministerul Comunicațiilor din Venezuela nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii, potrivit Reuters.

Cel mai recent atac are loc în contextul unei desfășurări masive de forțe americane în sudul Mării Caraibelor. Cinci avioane F-35 au fost văzute sâmbătă aterizând în Puerto Rico, după ce administrația Trump a ordonat trimiterea a zece aeronave invizibile pe radar pentru a întări prezența militară în regiune.

Editor : Ș.A.

