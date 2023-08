Mai mulți români au rămas fără bani în Thassos. În timp ce oamenii erau la plajă, hoții au spart locuința unde erau cazați.

Cei doi români, cazați într-o vilă închiriată din Thassos, și-au dat seama că au fost prădați de hoți după ce au văzut ușa spartă. Imediat au verificat bagajele.

„A fost o spargere profesionistă, deci...efectiv s-a umblat direct la metode, să zicem, cât mai puțin invazive, adică lovit într-un punct critic ușa, astfel încât să nu producă gălăgie, să nu producă daune majore. Ne-au furat, practic, cam 2.000 de euro plus 200 de leva, leii i-au lăsat, deci am găsit ulterior actele în spatele casei, unul dintre portofele, care avea și actele. Am sunat autoritățile, oamenii, proprietarii de la acea vilă, și poliția locală, au venit destul de greu, la câteva ore. Mi s-au părut extrem de neprofesioniști! În primul rând nu au intervievat niciun fel de vecin, noi le spuneam „dar mai vorbiți și cu stânga, și cu dreapta, ni s-au părut niște oameni mai dubioși” sau „uitați, acolo lucrează niște străini, la câteva case distanță, nici nu s-au dus să îi întrebe care este...ce-i cu viața lor”, a explicat unul dintre români.

„Și oamenii ăștia unde ne-am lăsat noi lucrurile aveau camere de luat vederi, și asta a fost și...și pe ușă scria „avem supraveghere 24/24”, și pe față și pe spate, doar că atunci când au venit polițiștii să ceară dovezile tot o dădeau din stânga în dreapta, ne-am dat seama că ei doar aveau de înregistrare online sau nu știu dacă erau fake-uri sau ce erau. În principiu, legat de trauma asta, a fost un șoc pentru că, practic, nu mai aveam cum să ieșim din țară. A trebuit să limităm cheltuielile, na, cu banii pe care îi mai aveam pe card și să ne vedem de concediu ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, ca să nu ne strice starea, îți dai seama, aștepți un an de zile un concediu de o săptămână și ceva și se întâmplă evenimentul ăsta exact la început”, a mai spus un altul.

O soluție pentru ca pagubele să fie cât mai mici ar putea fi asigurarea bagajelor, spun specialiștii, însă în multe dintre cazuri ar putea să nu acopere obiectele foarte valoroase.

Ștefan Prigoreanu - președinte Patronatul Român al Brokerilor de Asigurare-Reasigurare: „Sumele asigurate pentru bagaje sunt mult mai mici decât sumele pentru persoane. Dacă oricare persoană poate avea asigurat până la 50.000 de euro, pentru intervenții de urgență, pentru bagaje sumele sunt mult mai mici, sunt între 700 și 1.000 de euro, în funcție de unde facem asigurarea.”

Pentru ca vacanțele să fie lipsite de astfel de incidente autoritățile recomandă turiștilor să facă plăți cu cardul și să evite sumele mari de bani cash.

