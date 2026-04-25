Văduva lui Aleksei Navalnîi, despre Vladimir Putin: „Abia aștept să-l văd în fața instanței. Se comportă ca un țar și face tot ce vrea”

Aleksei Navalnîi a îndurat închisoarea, izolarea și ani de presiuni neîncetate din partea statului rus. Activistul anticorupție a supraviețuit chiar și unei tentative de asasinat în care s-a folosit un agent neurotoxic de uz militar, aplicat pe lenjeria lui de către agenți secreți ai statului. Însă otrava care, în cele din urmă, l-a ucis pe cel mai proeminent lider al opoziției din Rusia în urmă cu doi ani părea să aparțină mai degrabă ficțiunii decât științei moderne. În februarie, Marea Britanie și alți aliați au dezvăluit că moartea lui Navalnîi într-o colonie penală din Arctica a fost cauzată de agenții președintelui rus Vladimir Putin, care l-au otrăvit cu toxina unei broaște săgeată din America de Sud, notează The Times.

„E cu adevărat bizar”, a declarat văduva lui Navalnîi, Iulia Navalnaia, în vârstă de 49 de ani. „Nimeni nu știe ce-i trece prin cap lui Putin. E un fost ofițer KGB — e greu să înțelegi cum gândesc aceștia, să explici lucrurile pe care le fac. Pot explica aspectele politice. Dar asta…?”

Cinci guverne europene, printre care Regatul Unit, Franța și Germania, au anunțat că analizele de laborator efectuate pe probele prelevate de pe corpul lui Navalnîi au identificat epibatidina, un compus extrem de toxic asociat cu veninul broaștei-săgeată otrăvitoare a lui Anthony, care poate fi, de asemenea, sintetizat.

Navalnaia consideră că există dovezi suficiente pentru a-l acuza pe Putin de crimă. „Nu este prima sau a doua oară când otrăvește oameni”, a declarat ea în primul său interviu de la publicarea rezultatelor analizelor.

„Abia aștept să-l văd pe Putin în fața instanței. Se comportă ca un țar și face tot ce vrea, dar într-o zi, în închisoare, va înțelege în sfârșit că oamenii nu l-au susținut. Au tăcut pentru că le era frică de el.”

Navalnaia s-a impus ca figura emblematică a opoziției din Rusia, hotărâtă să ducă mai departe munca începută de soțul ei, chiar dacă se află în exil. Încă îi mai aude vocea în minte — „mai ales plângându-se”, a glumit ea.

Din casa sa, situată într-o țară europeană nedivulgată, ea conduce Fundația Anticorupție înființată de Navalnîi, ducând mesajul acestuia în capitalele occidentale, făcând lobby pentru exercitarea unei presiuni constante asupra Kremlinului și încercând să susțină o mișcare care a fost împinsă în clandestinitate în Rusia.

Cei doi au doi copii, Dasha, care are acum 24 de ani, și Zakhar, de 17 ani. „Sunt niște copii minunați”, a spus ea. „Sunt o adevărată bucurie. Sunt foarte mândră de ei. Uneori e complicat. Dar, având în vedere tragedia care ne-a lovit familia, se descurcă destul de bine.”

De asemenea, ea deschide un nou front, prin intermediul cărților. A înființat propria editură, One Book Publishing, pentru a publica în limba rusă memoriile lui Navalnîi apărute postum, intitulate „Patriot”. De asemenea, editura publică cărți care nu sunt ușor de găsit în Rusia, printre care se numără „Autocracy, Inc.”, scrisă de jurnalista americană Anne Applebaum, o analiză a autocrațiilor moderne și a instrumentelor pe care acestea le folosesc pentru a-și menține controlul.

Navalnaia va publica în limba rusă, în luna mai, romanul „The Calamity Club” de Kathryn Stockett, iar cartea „Motherland: A Feminist History of Modern Russia, From Revolution to Autocracy” de Julia Ioffe se află în curs de realizare.

„Credem că cititorii vorbitori de limbă rusă ar trebui să aibă în continuare acces la cele mai importante opere ale epocii noastre — cărți care ne ajută să gândim, să simțim și să rezistăm”, a declarat Navalnaia. „Cărți care le dau voce celor care sunt reduși la tăcere.”

Faptul că ne aflăm în afara Rusiei, a adăugat ea, ne oferă „o mai mare libertate de a publica cărțile pe care le alegem și despre care credem că vor găsi ecou în rândul cititorilor noștri, oferind totodată o platformă pentru autorii care nu doresc să colaboreze cu regimul rus sau care nu pot fi publicați în Rusia din cauza cenzurii”.

Aleksei Navalnîi i-a îndemnat mereu pe ruși să nu se teamă. Văduva sa încearcă să nu se gândească prea mult la pericolul pe care îl reprezintă confruntarea cu un sistem care nu ezită să-și elimine criticii. Cu toate acestea, ea călătorește însoțită de agenți de securitate și recunoaște că riscurile pe care le implică calea pe care a ales-o nu-i ies niciodată din minte.

„Sunt de acord cu Aleksei — nu vă fie teamă”, a spus ea. „Este un mesaj bun. Dar aș adăuga: nu vă fie teamă… dar fiți prudenți. Înțeleg că este foarte periculos să fii în opoziție cu Putin.”

Viața ei alături de Navalnîi a fost marcată de o presiune constantă, de la supravegherea constantă a apartamentului lor din Moscova până în momentul în care acesta a leșinat într-un zbor deasupra Siberiei în 2020, după ce a fost otrăvit cu un agent neurotoxic.

Ea s-a dus în grabă la un spital din Omsk, unde el zăcea în comă. Timp de câteva zile, medicii au refuzat să-i permită transferul în străinătate pentru tratament. Navalnaia a insistat și, în cele din urmă, sub o presiune internațională intensă, el a fost transportat cu avionul la Berlin pentru îngrijiri de specialitate — o măsură considerată de mulți ca fiind cea care i-a salvat viața.

În timp ce se recupera la Berlin după atacul cu noviciok, a trebuit să învețe din nou să meargă și să vorbească. Pentru mulți dintre susținătorii săi, acest episod a marcat sfârșitul vieții sale în Rusia. Navalnîi avea însă alte planuri.

În loc să se retragă din luptă, el a intensificat-o. Într-un videoclip devastator pentru Kremlin, el i-a identificat pe agenții de securitate care, potrivit lui, încercaseră să-l ucidă, reușind la un moment dat chiar să-l păcălească pe unul dintre ei să descrie operațiunea într-o convorbire telefonică înregistrată. Apoi, printr-o mișcare care i-a uimit chiar și pe unii dintre aliații săi, a anunțat că se întoarce la Moscova. Soția sa nu a fost surprinsă.

„A fost greu pentru mine”, își amintește ea. „Știam că existau șanse mari să fie trimis la închisoare odată ce se va întoarce, dar știam și că asta nu-l va împiedica să se întoarcă.”

„Știa că a fi lider al opoziției ruse înseamnă să fii alături de oameni, să dai un exemplu celor care te susțin. Trăiam alături de el de mai bine de 25 de ani, îl cunoșteam foarte bine, așa că știam că va face acest lucru și am vrut să-l susțin, chiar dacă era dificil.”

Navalnîi a fost arestat imediat după aterizarea la Moscova. Între timp, o altă dezvăluire a sa strângea milioane de vizualizări: un film despre un vast complex de la Marea Neagră, construit pentru Putin. Ascuns în spatele unui lanț de companii-paravan, protejat de zone de interdicție aeriană și păzit de serviciile de securitate ruse, complexul dispunea de propria podgorie, un patinoar subteran de hochei pe gheață, un teatru și un cazinou.

Filmul a demontat negările Kremlinului, transformând o idee abstractă despre corupție în ceva concret și grotesc, notează sursa citată.

Pentru Kremlin, provocarea reprezentată de Navalnîi devenise de nesuportat. O serie de acuzații i-au asigurat rămânerea în spatele gratiilor timp de ani de zile, pe măsură ce era mutat dintr-o colonie penală în alta, fiecare mai îndepărtată decât precedenta, până când a fost trimis la IK-3 — cunoscută sub numele de „Lupul polar” — în îndepărtatul nord înghețat al Rusiei.

„În acel loc le era mult mai ușor să-i facă orice doreau”, a spus Navalnaia.

A fost o moarte solitară. Se spune că, după o plimbare prin curtea acoperită de zăpadă, a fost lăsat în celulă, cuprins de convulsii și vomitând. Autoritățile au calificat moartea sa drept bruscă și naturală. Susținătorii lui au susținut întotdeauna că a fost ucis. A trecut mai bine de o săptămână până când mama lui Navalnîi a putut să-i ridice trupul neînsuflețit. Susținătorii lui au păstrat probe biologice pentru a le trimite spre analiză în Europa.

Susținătorii lui Navalnîi au considerat că acesta fusese otrăvit din nou cu un agent neurotoxic. Descoperirea în rămășițele sale a epibatidinei, o toxină asociată cu broasca-săgeată — care nu se găsește în mod natural în Rusia — a stârnit suspiciuni că substanța fusese sintetizată, posibil cu încălcarea convențiilor internaționale care interzic armele chimice.

Navalnaia nu are nicio îndoială că Putin a ordonat asasinatul, care a coincis cu discuțiile privind un posibil schimb de prizonieri între Navalnîi și reporterul de la Wall Street Journal, Evan Gershkovich, în schimbul unor cetățeni ruși reținuți în Occident.

„Sunt absolut convinsă că Putin îl considera pe soțul meu cea mai mare amenințare la adresa puterii sale — și avea dreptate”, a declarat Navalnaia. „El era exact opusul lui Putin. Era foarte deschis față de oameni. Avea un public imens. Putin, în schimb, stătea undeva în pădure, departe de oameni, înconjurat de gărzi.”

Ea consideră că președintele american Donald Trump a comis o greșeală tratându-l pe Putin ca pe „un președinte adevărat” prin faptul că l-a invitat la o întâlnire în Alaska anul trecut. „Acest lucru îi conferă mai multă credibilitate, îl întărește”, a spus ea. „Putin nu a organizat niciodată alegeri adecvate — este un dictator, un criminal și un criminal de război care trimite oameni la moarte invadând o țară vecină și nu face nimic bun pentru propriul său popor. Orice schimbare în Rusia ar fi o îmbunătățire.”

Navalnaia a declarat că, în opinia ei, rușii încep să se sature de războiul din Ucraina. „Mulți oameni din Rusia sunt împotriva războiului, dar le este teamă să o spună, deoarece văd că alții sunt închiși pentru opiniile lor anti-război.”

Ea a spus că rămâne optimistă. „Nu aș fi aici, în fața dumneavoastră, dacă nu aș crede într-un viitor mai bun pentru Rusia. Nu știu dacă se va întâmpla într-o zi, într-o săptămână, într-o lună, într-un an sau peste zece ani, dar atâta timp cât voi avea voința și puterea necesare, voi continua să încerc să fac ceva. Într-o zi, Rusia se va schimba.”

